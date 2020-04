EN DIRECT DES MARCHES : Axa, Sanofi, Airbus, Iliad, Solocal, Bureau Veritas, Boeing, Teledyne, Zoom...

Un régime d'assurance spécial pandémie. Le PDG d'Axa, Thomas Buberl, a exhorté, dans un entretien au JDD, l'Europe à créer un mécanisme de mutualisation capable d'accompagner les crises sanitaires telles que celle vécue actuellement. "Axa est prêt à prendre l'initiative pour travailler avec l'État français et d'autres États européens afin de créer un régime d'assurance pandémie permettant de couvrir ces catastrophes sanitaires, inspiré de celui qui existe déjà pour les catastrophes naturelles", a-t-il expliqué, en évoquant un régime pris en charge à 50% par l'Etat et à 50% par les assureurs privés.

Sanofi fourbit ses armes. Le patron de Sanofi France, Olivier Bogillot, a souligné sur France Inter l'importance de développer un vaccin, dans l'hypothèse où le Covid-19 deviendrait saisonnier. Lors de la même discussion, il a aussi souligné que l'industriel a anticipé la production d'hydroxychloroquine en constituant un stock qui représente environ 300 000 boîtes (de Plaquenil, le nom commercial de l'antipaludique).

L'aéronautique participe à l'effort. Airbus a ramené 4 millions de masques de Chine vers la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni, et va continuer à le faire. Dassault Aviation a mis deux Falcon au service de l'Etat pour les transferts de matériel et de passager. Ces opérations sont prises en charge financièrement par les entreprises.

Deux ans de plus. Free (Iliad) prolonge de deux ans, de fin 2020 à fin 2022, ses accords d'itinérance avec Orange. Les deux opérateurs sont sous contrat depuis 2011 pour la 2G et la 3G, sur des débits réduits. L'Arcep examine l'avenant et informe les acteurs du marché de son existence. Le régulateur précise que les plafonds atteignables par les clients de Free Mobile en itinérance sont fixés à 384 kbits en 2021 et 2022 et qu'un mécanisme financier est introduit en 2022 pour inciter à la réduction de la dépendance de Free Mobile au réseau Orange.

En bref en France. Danone repousse son assemblée générale prévue le 28 avril à une date ultérieure, mais antérieure au 30 juin. Les sociétés qui communiquent sur les conséquences opérationnelles du Covid-19 : Transgène, Solocal, Delta Drone, Gensight, Aures Technologies, Thermador, Paref. Poulaillon et Bureau Veritas renoncent à leurs dividendes. Bluelinea lève des fonds grâce à l'exercice de BSA. Icade trouve un locataire pour un immeuble de bureaux à Marseille.

Boeing temporise. Boeing a annoncé dimanche la suspension sine die de ses activités de production dans l'État de Washington. Le gel avait été décrété le 25 mars dernier pour deux semaines. Il est sans surprise reconduit. Le groupe dispose dans l'État de Washington, son berceau, de deux gros complexes, Puget Sound et de Moses Lake

FedEx vs. Direccte. L'inspection du travail française met en demeure FedEx de protéger ses salariés à Roissy, après avoir constaté des manquements graves dans les dispositifs sanitaires. Le groupe américain a prévu de lancer un recours contre cet avis. "Nous avons soigneusement examiné chaque argument avancé par la Direccte et nous sommes en bonne voie de mettre en oeuvre certaines des nouvelles demandes. Cependant, d'autres demandes sont impossibles à mettre en œuvre dans la mesure exigée par la Direccte et nous cherchons à avoir une discussion constructive avec la Direccte à ce sujet. Pour cette raison, nous avons décidé de lancer un recours contre l'avis de la Direccte", a indiqué l'entreprise.

C'est non. La France met son veto au rachat de Photonis par Teledyne. Le ministère de l'économie a signifié à l'entreprise américaine, qui prévoyait de racheter la société pour 550 M$ à Ardian, son refus de voir l'entreprise de Mérignac, engagée dans des secteurs sensibles comme la défense, passer sous pavillon américain (Ardian est un fonds d'investissement français). La France dispose d'un droit de regard sur les transactions concernant des entreprises stratégiques.

Tous étaient frappés. Delta Air Lines redoute une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 90% au second trimestre. Pas de miracle pour le transporteur, touché, comme ses congénères, par la réduction à la portion congrue du trafic international et par le confinement obligatoire ou recommandé sur son marché intérieur.

Des dividendes pour les banques américaines. Selon toute probabilité, la Fed ne devrait pas brider la volonté des banques américaines de verser des dividendes, à l'inverse de ce qui a été pratiqué en Europe. Les informations proviennent de bonnes sources citées par le Wall Street Journal.

Trop gros, trop vite. Le patron de Zoom Video fait son mea culpa sur la sécurité de ses services, qui ont transformé la plate-forme d'un outil collaboratif professionnel en solution d'urgence pour individus, institutions et entreprises confinés.

En bref ailleurs. Sunrise veut faire passer de 35 à 60% son taux de couverture de la population suisse en fibre optique. Walt Disney va repousser la sortie de plusieurs de ses blockbusters, notamment ceux de la franchise Marvel. Gilead accélère la production de son médicament expérimental contre le coronavirus. Facebook répond à la crise en développant des outils numériques dédiés et en alimentant un fonds de 100 M$ pour les PME qui dépendent de ses services. Wells Fargo a nettement réduit la voilure sur ses gros prêts. Aegon supprime son dividende. Metro et Pirelli renoncent à leurs objectifs. Le directeur financier de Lufthansa a démissionné pour des raisons de santé. Romande Energie et Burkhalter ont publié leurs comptes.