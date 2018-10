EN DIRECT DES MARCHES : BNP, Bureau Veritas, Automobile, Vivendi, Nicox...

. Les constructeurs français ont accepté le principe proposé par Bercy de proposer une "surprime" écologique à l'achat d'un nouveau véhicule.. Les principales publications trimestrielles ce matin concernent BNP Paribas Volkswagen et Lufthansa . S&P réiètère le "A-" de la dette de Thales , mais passe la perspective à "négative", notamment à cause d'un affaiblissement temporaire des ratios lié au rachat de Gemalto . La société de portefeuille vend 4,73% du capital de Bureau Veritas mais conserve 35,8% du tour de table. Le titre BVI sera sous pression aujourd'hui pour digérer l'afflux de papier. L'opération aurait rapporté quelques 400 millions d'euros, soit un cours légèrement supérieur à 19 EUR par action BVI.. Le contentieux entre Vivendi et Mediaset se poursuit, avec de nouveaux rounds juridiques autour du holding Simon Fiduciaria et de la dernière assemblée générale.. Après Essar Steel, ArcelorMittal lorgne EPC Constructions en Inde, explique 'Mint'. Une rumeur qui avait déjà circulé sur les marchés. Euronext a expliqué la grosse panne intervenue hier sur ses marchés en Europe par un problème de base de données. Les cotations n'ont pu démarrer correctement qu'à partir de la mi-journée. Olympique Lyonnais Groupe reconduit son contrat avec Adidas jusqu'en 2025. DBV Technologies Tivoly et Generix ont publié leurs comptes. Deutsche Boerse dépasse les attentes au T3 et confirme ses objectifs. Lonza prend le contrôle d'Octane Biotech. Transgène signe avec NEC. Nicox renonce à sa cotation sur le Nasdaq pour le moment.. Le directeur général d' UBS Group , Sergio Ermotti, achète 13,1 millions de francs d'actions de la banque, soit environ 1 million de titres. Johnson Controls négocie la vente de ses batteries à Brookfield, pour 13 à 14 milliards de dollars, selon Reuters, confirmant des informations de Bloomberg. Ce LBO permettrait à l'équipementier de recentrer ses ressources. EasyJet espère utiliser des avions électriques d'ici 2030, a précisé son directeur général. Jusqu'à présent, la date de 2027 avait été citée, dans le cadre du partenariat avec Wright. Telecom Italia pourrait choisir le fonds I Squared Capital pour céder Persadira, a appris Reuters. Un montant inférieur à 240 millions d'euros est évoqué.. Comme au début de chaque catastrophe aérienne, le mystère demeure autour du crash du B737MAX de Lion Air et premier accident pour la version modernisée du monocouloir de Boeing