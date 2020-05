EN DIRECT DES MARCHES : BNP Paribas, EssilorLuxottica, Sanofi, Elior, Néovacs, Intel, SAP, HelloFresh...

En France

Les entreprises qui publient

BNP Paribas affiche une contraction de 2,3% de son produit net bancaire au premier trimestre, à 10,89 Mds€, pour un bénéfice net part du groupe en repli de 33,2%, à 1,28 Mds€. La banque s'attend à une contraction de 15 à 20% de son bénéfice net part du groupe 2020, par rapport à 2019.

Bonduelle : le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2019/2020, qui couvre la période allant de janvier à mars, a progressé de 10,6% à 761,2 M€. Le management ne produit pas de prévisions chiffrées, car il observe une évolution contrastée entre ses métiers, entre forte demande pour les conserves et le surgelé, volatilité du frais et effondrement des activités de restauration hors foyer. En outre, une partie des surcoûts n'est pas répercutable.

Elior : en marge de la publication des résultats de son premier trimestre 2019/2020, le groupe a dévoilé son plan d'action pour limiter l'impact du Covid-19 sur son activité. L'Ebitda devrait se contracter d'environ 30% sur la totalité de l'exercice.

EssilorLuxottica a enregistré une contraction de 10,9 % de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020, à 3,78 Mds€, et n'a pas suffisamment de visibilité, à ce stade, pour fournir des prévisions chiffrées.

Avancée dans le cancer de la peau. Le Libtayo (cemiplimab) de Sanofi et Regeneron permet d'obtenir des réponses durables et cliniquement significatives dans le traitement de deuxième ligne du carcinome basocellulaire au stade avancé. Les deux laboratoires prévoient des soumissions réglementaires dès cette année.

En bref. L'opération d'actionnariat salarié 2020 de Total sera réalisée au prix de 26,20 EUR l'action, après 40,10 EUR en 2019. Vinci a réduit le solde de son dividende à 1,25 EUR et tiendra son assemblée générale à huis clos. Air Liquide a finalisé la cession de ses entités en République Tchèque et en Slovaquie à Messer. Scor place une nouvelle "obligation catastrophe". Gecina commercialise 3600m2 additionnels de bureaux. Amoeba annonce l'émission d'une seconde tranche d'obligations convertibles en actions. Pixium Vision accroît sa trésorerie. ECA remporte un contrat de près de 20 M€ dans la lutte contre les mines navales. Bigben lance une gamme de produits sanitaires pour désinfecter les smartphones et les petits objets du quotidien. Le Tribunal de commerce de Paris examinera le seul projet de plan de continuation de Néovacs, déposé par HBR Investment, le 6 mai 2020. Plant Advanced Technologies commercialise un second produit issu du partenariat avec Clariant. L'activité de Safe Orthopaedics reprend en Allemagne.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Groupe Guillin (assemblée générale), Legrand (assemblée générale), Rubis (assemblée générale), SRP Groupe (assemblée générale), Gaumont (assemblée générale, activité).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Hybrigenics, Oeneo, Cast, Graines Voltz, Crédit Agricole de Paris…

Sur les autres marchés

Les entreprises qui publient

Adecco : le groupe franco-suisse de travail temporaire enregistré une contraction de 9% de son activité au premier trimestre, à 5,14 Mds€. Le résultat opérationnel a chuté de 38% à 136 M€. Le deuxième trimestre sera difficile, avec une baisse de 40% des revenus sur le seul mois d'avril.

HelloFresh : le groupe allemand, qui a le vent en poupe grâce à son offre de livraison d'ingrédients culinaires à domicile, a relevé dans la fourchette 40 à 55% sa prévision de croissance 2020, contre 22 à 27% précédemment. La marge d'AEBITDA devrait se situer entre 6 et 10%.

OC Oerlikon : le groupe renonce à ses prévisions 2020, pour les raisons que l'on connaît. Il n'a pas fourni de nouvelles prévisions chiffrées. Au premier trimestre, l'Ebitda s'est contracté de 36% à 39 MCHF.

Pandora : le bijoutier danois se dit en position solide au niveau du bilan pour faire face au Covid-19. Son chiffre d'affaires du premier trimestre s'est contracté de 14%, et sa marge opérationnelle s'est établie à 15,3%.

Siemens Healthineers : le groupe n'atteindra pas son objectif de progression de 6 à 12% du bénéfice par action cette année, à cause du Covid-19. Les trimestriels ont toutefois dépassé les attentes.

Vonovia : le groupe immobilier allemand a confirmé ses objectifs 2020, en misant sur un impact relativement bref de la pandémie.

Victoria's Secret en solo. Après l'échec de sa cession au private equity (un accord a été trouvé avec Sycamore Partners, qui s'est dédié), L Brands prépare Victoria's Secret à opérer comme une entité autonome. Initialement, la marque de lingerie aurait dû être cédée au fonds d'investissement pour 525 M$, mais celui-ci a fait volte-face à cause du Covid-19. Les conditions de la rupture avec Sycamore Partners n'ont pas été révélées.

Intel want to Moovit Moovit. Intel rachète Moovit pour 900 M$. Avec cette opération, l'Américain prend le contrôle de l'entreprise israélienne spécialisée dans les applications de transport. Elle intégrera la division de conduite automobile autonome Mobileye.

M&A dans les officines ? Reuters a appris qu'AmerisourceBergen lorgne la division distribution de Walgreens Boots Alliance. L'opération pourrait se chiffrer à 6 Mds$. Les deux entreprises ont refusé de commenter.

Travail de SAP. SAP SE a prévenu que certains de ses produits cloud ne sont pas aux niveaux de qualité de sécurité requis et que des mesures correctrices ont été lancées, qui n'affecteront toutefois pas les objectifs même si environ 9% des 440 000 clients du géant des logiciels sont concernés. SAP assure que cette annonce n'est pas en relation avec un cyberattaque.

En bref. General Electric va supprimer 10 000 postes supplémentaires dans sa division Aviation. Apple a lancé un vaste programme obligataire, qui devrait lui permettre de lever jusqu'à 8 Mds$ en quatre tranches. Carnival va reprendre ses croisières à partir du 1er août, uniquement au départ de trois ports des États-Unis. Amazon.com va laisser ses entrepôts français fermés jusqu'au 8 mai inclus. Par ailleurs, un vice-président d'Amazon Web Services démissionne après les licenciements visant des salariés mécontents de leur sécurité au travail aux Etats-Unis dans le contexte d'épidémie. Infineon s'attend à une contraction d'environ 5% de son chiffre d'affaires cette année, à environ 7,6 Mds€. Adam Neumann, l'ancien patron de WeWork, traine Softbank en justice pour avoir renoncé à une levée de fonds de 3 Mds$. United Airlines pourrait réduire d'au moins 30% les effectifs de ses fonctions support et de son encadrement, en réponse à l'épidémie de Covid-19. Dans un secteur de la location de véhicules laminé par la pandémie, Avis publie des résultats très dégradés et Hertz se préparerait à entrer sous la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Logitech lance un nouveau programme de rachat d'actions. Mithra Pharmaceuticals et Gynial signent un accord de commercialisation pour Myring en Suisse. Raghav Sahgal remplace Kathrin Buvac comme président de Nokia Enterprise.

Ça publie. Walt Disney, Total, Regeneron, EssilorLuxottica, Siemens Healthineers, AXA, BNP Paribas, Electronic Arts, Intesa, Vonovia, Beiersdorf, Fiat Chrysler…