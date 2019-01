EN DIRECT DES MARCHES : BNP Paribas, Vicat, Soitec, Logitech, RPC, Alstom...

. La Commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, promet une analyse nuancée du mariage entre Alstom et Siemens Mobility. L'annonce date de la veille mais elle continue à être discutée. L'antitrust doit trancher d'ici le 18 février prochain.. La justice japonaise rejette une nouvelle demande de libération déposée par Carlos Ghosn ( Renault ), malgré son engagement de rester sur le territoire japonais. En parallèle, le directeur général de Nissan estime que les deux constructeurs ne sont pas prêts à évoquer leurs liens capitalistiques. BNP Paribas Securities Services et DWS renoncent à leur projet commun dans les métiers de titres, rapportent Les Echos, citation de la société allemande à l'appui. Un accord préliminaire avait été signé en juin dernier par les deux protagonistes. Soitec , qui a publié ses trimestriels et relevé ses prévisions, renforce ses liens avec Samsung dans le FD–SOI. La société iséroise estime que l'élargissement de l'accord confirme l'adoption du standard à l'échelle industrielle.. Le directeur financier de Peugeot estime que le groupe restera pendant deux ans au capital du logisticien postérieurement à son entrée en bourse, prévue cette année. PSA détient encore 25% du tour de table et devrait descendre sous les 10% lors de l'opération.. Le cimentier a finalisé le rachat de Ciplan au Brésil. Vicat s'est porté acquéreur d'un peu moins de 65% du capital, via une augmentation de capital réservée de 295 millions d'euros. Ciplan possède une grosse cimenterie moderne, neuf centrales de béton prêt à l'emploi et cinq carrières.Dans le cadre d'une interview réalisée par l'Agefi Dow Jones, le PDG de Getlink s'est dit prêt à aider son nouvel actionnaire, Eiffage , à développer sa stratégie dans le ferroviaire. En Parallèle, Jacques Gounon a indiqué que le groupe de BTP n'a pas manifesté l'intention de siéger au conseil. Bonduelle négocie le rachat de l'usine de Lebanon (Pennsylvanie) à Seneca Foods . Le site de conditionnement de produits surgelés emploie 140 personnes pour une capacité de 45 000 tonnes sur 7 lignes de conditionnement. Elle a été construite en 2008. Sanofi a reçu le feu vert des autorités britanniques pour vendre son vaccin trivalent à haute dose contre la grippe pour les seniors. Natixis s'allie à Wynd dans les paiements tout en entrant au capital. L'italien Cremonini n'a pas déposé d'offre sur Areas, la filiale d' Elior Bouygues Télécom va racheter le reste du capital de Keyyo à 34 EUR par action. Veolia et Yara signent un accord dans le domaine de l'économie circulaire en Europe. Bureau Veritas signe un partenariat avec Orano dans le domaine de la certification du transport nucléaire. La CNIM va fournir à la France 14 nouveau navires de débarquement amphibies. GeNeuro obtient des résultats positifs en phase I avec Temelimab. Partenariat entre Abeo et Vogo. Novacyt Oeneo et Genoway ont publié leurs comptes.. Le Suisse dépasse les attentes sur le trimestre écoulé et relève ses objectifs. Logitech vise désormais un résultat opérationnel ajusté dans la fourchette 340 à 345 millions de dollars, contre 325 à 335 millions de dollars précédemment. Le chiffre d'affaires devrait progresser de 9 à 11% à change constant, conformément aux objectifs initiaux.. Le groupe a vendu à Bridgestone son activité Telematics pour 910 millions d'euros. 750 millions d'euros seront restitués aux actionnaires de TomTom via des dividendes et des rachats d'actions.. Le président du conseil d'administration d' Ubi Banca refuse de secourir Banca Carige ou Banca Monte dei Paschi . Il a même précisé que les autorités italiennes ne l'avaient pas contacté à ce propos, alors que des rumeurs allant en ce sens ont circulé la semaine dernière.Apollo jetterait son dévolu sur le leader européen de l'emballage plastique, RPC Group , 3,8 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal. Le groupe était en vente depuis quelques mois. Bain Capital, qui faisait partie des prétendants, avait jeté l'éponge. Takeda réfléchirait à céder 3 milliards de dollars d'actifs dans les pays émergents (Bloomberg). Hitachi va récupérer le solde des actions Ansaldo STS.. En Europe, UBS Maisons du Monde … Aux Etats-Unis,