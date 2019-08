EN DIRECT DES MARCHES : BNP Paribas, Vivendi, Air France KLM, Renault, Apple, Juul...

. Un pointage provisoire réalisé par l'AFP montre que les bénéfices semestriels des entreprises du CAC40 (37 sociétés ont publié leurs semestriels) ont baissé de 6% en moyenne mais que leurs revenus ont progressé de 5%. Total (5,1 Mds€), BNP Paribas (4,4 Mds€) et LVMH (3,3 Mds€) affichent les bénéfices nets les plus élevés de l'indice sur le semestre. Seuls Carrefour et ArcelorMittal ont affiché des pertes nettes sur la période.. Le commissaire aux participations de l'Etat, Martin Vial, a indiqué sur Radio Classique qu'un accroissement de la part de l'Etat au capital d' Air France KLM n'est pas à l'ordre du jour. L'Etat détient 14,3% du capital. Le haut fonctionnaire a par ailleurs indiqué que, "à sa connaissance", les discussions de rapprochement entre Fiat Chrysler et Renault n'ont pas repris. BNP Paribas va tenter de racheter les dérivés actions mis en vente par la Deutsche Bank , mais d'autres prétendants sont sur les rangs, selon les indiscrétions obtenues par Reuters. La banque française aurait toutefois bon espoir de rafler la mise, elle qui devrait déjà récupérer l'activité de courtage privilégie de son homologue allemande. Total a annoncé hier en cours de séance que l'accord de rachat d'une partie des parts de Tullow dans le permis du Lac Albert en Ouganda a expiré, faute de compromis fiscal, ce qui ne remet pas en cause le développement du projet, dont le Français conserve 33,3% au lieu de monter à 44,1%.. Canal + (Vivendi) serait proche de signer un accord de distribution de Netflix, a appris Le Figaro. Une annonce pourrait avoir lieu dans les semaines à venir. Les services de l'Américain pourraient être proposés en option ou dans le cadre d'offres packagées.. La société va devoir conduire une étude de phase III additionnelle aux Etats-Unis avec PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, à la demande de la FDA. Le management reste confiant dans le potentiel du candidat. Cette situation va entraîner une glissade du calendrier, sur lequel Pharnext attend d'avoir plus d'éléments pour communiquer. Le développement de PXT3003 dans la CMT1A en Europe et en Chine se poursuit en parallèle. Le laboratoire avait obtenu des résultats positifs lors de l'étude pivot de phase III PLEO-CMT, mais le bras de la dose élevée avait dû être interrompu prématurément pour un problème de stabilité de la formulation. Safran nomme un nouveau directeur groupe international et relations institutionnelles. Groupe LDLC renforce son réseau de deux magasins. Advicenne fait enrôle son premier patient dans l'essai ARENA-2 (phase III avec ADV7103 dans l'acidose tubulaire rénale distrale). Total Gabon HighCo ont publié leurs comptes. Apple est attendu le 10 septembre avec une nouvelle gamme d'iPhone. Rendez-vous a été pris à Cupertino, dans le fief du groupe. L'invitation comprend une version en cinq couleurs du célèbre logo, ce qui laisse penser que le smartphone sera décliné avec de nouvelles couleurs. Il en faudra un peu plus pour convaincre le marché, alors que l'iPhone a pesé moins de la moitié des revenus du groupe au second trimestre 2019, une première en sept ans.. Yankee Global et Sinclair Broadcast rachètent Yes Network à Walt Disney sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,47 Mds$. Ils sont appuyés dans ce projet par Amazon.com, Redbird et Mubadala. Yankee Global détenait déjà 20% du capital de la chaîne locale spécialisée dans la diffusion d'événements sportifs des Etats de New York et du New Jersey. Yankee Global est le propriétaire du célèbre club de baseball des Yankees de New York.Le Wall Street Journal révèle que le gendarme américain du commerce (FTC) enquête sur le fabricant de cigarettes électroniques Juul, dont Altria détient 35%. La FTC s'intéresse à la stratégie commerciale de Juul, notamment vis-à-vis des jeunes et aux recours à des influenceurs. Dell Technologies en hausse post-clôture après de bons résultats. Tesla a annoncé ce matin des hausses de prix en Chine pour contrer la glissade du yuan. General Electric obtient une victoire juridique partielle aux Etats-Unis dans le cadre des poursuites engagées par des actionnaires pour la gestion de l'entreprise, notamment accusée d'avoir mal communiqué sur son exposition aux risques dans ses divisions assurance santé et énergie. Aramco pourrait finalement entrer en bourse en deux temps, via une petite opération sur son marché local d'abord puis sur une place étrangère comme Tokyo avec une levée de fonds plus forte, a appris le Wall Street Journal. Le prochain smartphone haut de gamme d'Huawei, le Mate 30, sera livré sans la version enrichie d'Android comprenant notamment Google Maps ou Gmail, mais les acquéreurs pourront télécharger les applications, à cause des restrictions imposées par les Etats-Unis. Emmi fusionne sa filiale chilienne avec son concurrent Quillayes pour créer le numéro 4 du lait dans le pays. Sword ou ADLPartner