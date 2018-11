EN DIRECT DES MARCHES : Banques, Alstom, Vallourec, Séché, Bourbon...

. L'autorité de tutelle des banques européennes a livré vendredi soir les résultats de ses derniers tests de résistance : toutes les banques importantes ont affiché un ratio CET1 (plein) supérieur au plancher de 5,5% dans le scénario le plus sévère. En France parmi les établissements cotés, Groupe Crédit Agricole (holding de Crédit Agricole SA) atteint 10,21%, Groupe BPCE (holding de Natixis ) 10,68%, BNP Paribas 8,64% et Société Générale 7,61%. Les banques les plus à risque en cas de tensions financières extrêmes sont Barclays (6,37%), Banco BPM (6,67%) et Lloyds Banking Group (6,80%). Société Générale a cédé sa banque de détail polonaise à Millenium, pour un montant non communiqué. L'opération devrait améliorer de 8 points le CET1 et réduire de 2 milliards d'euros les encours. Alstom et Hyundai E&C s'allient pour répondre à l'appel d'offres de Bagdad, un projet ferroviaire de 2,5 milliards de dollars qui pourrait être signé au 1trimestre 2019.. Alain Chevalier, un des fondateurs de, est décédé à 87 ans à Megève au début du mois. Le groupe a salué ce "grand industriel".. Emmanuel Macron est persuadé que l'aciérie Ascoval a un avenir, a-t-il déclaré à 'La Voix du Nord'. L'ancien site Vallourec pourrait être repris par Altifort. Séché lance une offre publique amicale sur le sud-africain Interwaste. L'opération coûtera 32 millions d'euros et devrait être bouclée au 1trimestre 2019.. Les discussions de Bourbon avec ses bailleurs de fonds actuels et potentiels sont compliquées mais elles continuent, assure le groupe, qui a cependant dû demander au Tribunal de commerce des procédures de conciliation pour 22 filiales, en l'absence de renouvellement du waiver. Onxeo obtient des résultats positifs en phase 1 avec AsiDNA. Spineway annonce l'émission de 100 OCEANE dans le cadre du financement signé avec EHGOS. Genkyotex atteint les critères intermédiaires principaux et secondaire den phase II avec GKT831 dans la cholangite biliaire primitive. Novartis renonce au biosimilaire du rituximab (MabThera de Roche ) aux Etats-Unis. Le générique a pourtant déjà été validé ailleurs, mais la FDA a demandé des compléments d'information.. DWS, la gestion d'actifs de la Deutsche Bank , va prendre 15% de Neo Technologies, une société de Dubaï, pour un montant non précisé.. La Deutsche Bank , justement, qui serait à l'affût du prochain round de consolidation en Europe, selon le 'Handelsblatt'.. Le suisse GAM Holding aurait repoussé une offre de Schroders proposant de racheter la division Systematic, selon le 'FT'.