EN DIRECT DES MARCHES : CNP Assurances, Renault, BNP Paribas, Carmat, Tesla...

Le grand meccano des groupes financiers publics serait lancé aujourd'hui : le rapprochement entre CNP Assurances et la Banque Postale, sous la houlette de la Caisse des Dépôts, devrait renforcer les deux groupes. En parallèle, la CNP va payer environ 966 millions d'euros pour distribuer ses produits au Brésil dans le réseau Caixa Seguridade.Le constructeur veut partir à l'assaut des marchés émergents avec un SUV coupé, l'Arkana, qui sera d'abord lancé en Russie au premier semestre 2019.Le groupe a placé 2,5 milliards d'euros d'obligations en trois tranches, à 7, 12 et 20 ans. Michelin a obtenu des coupons respectifs de 0,875%, 1,75% et 2,50%.L'enseigne espagnole rejoint la centrale d'achat créée par Casino , Auchan et Metro en juin dernier. Les autorités antitrust doivent d'abord valider l'opération. BNP Paribas va devoir verser 90 millions de dollars au régulateur américain des marchés à terme pour avoir tenté de manipuler l'indice ISDAfix. La banque n'a ni reconnu ni nié mais a promis à la CFTC (pas la nôtre, l'autre) d'améliorer ses pratiques.L' Olympique Lyonnais obtient 33 millions d'euros pour le transfert de Mariano Diaz au Real Madrid, après l'avoir acheté 8 millions d'euros l'année dernière… au Real Madrid. La somme sera réduite à hauteur de 35% de la plus-value.L'unité de production de Carmat est certifiée par les autorités françaises. Située à Bois-d'Arcy, elle pourra assembler 800 prothèses cardiaques chaque année.. Le laboratoire a racheté un candidat-médicament de DeuteRx, DRX-065, pour le traitement de la NASH, contre 6,8 millions d'euros et 5% de son capital. Poxel est aussi engagé sur des paiements d'étape et des redevances si certains jalons sont franchis.Le fonds Elliott pense que Walt Disney doit proposer au moins 15,01 GBP par action Sky s'il venait à racheter le britannique, dont le titre cote 15,44 GBP. Assicurazioni Generali négocierait le rachat de la gestion française Sycomore pour quelque 200 millions d'euros, a appris Bloomberg.Le laboratoire suisse a annoncé des résultats positifs en phase III pour Hemlibra, son traitement contre l'hémophilie A. La FDA a déjà accordé une revue prioritaire.La responsable des ressources humaines de Tesla est le départ. Gabrielle Toledano a refusé d'en donner les raisons, qui pourraient ne pas être étrangères au rythme effréné imposé dernièrement aux équipes pour la production de la Model 3.et Vodafone Hutchison vont fusionner en Australie sur le marché des télécoms. De quoi créer un nouvel acteur majeur face à Telstra et Optus.Le Nigeria exige de Standard Chartered Citi , Stanbic IBTC et Diamond Bank la restitution de 8 milliards de dollars pour avoir participé à l'extraction de la trésorerie de l'opérateur télécom MTN hors du pays.Trump et Trudeau se montrent confiants sur la renégociation de l'Aléna. Trump forcé de revenir sur certains quotas d'importation dans l'acier et l'aluminium. Trump accuse la Chine de faire traîner la dénucléarisation de la Corée du Nord. Trump se sépare du juriste de la Maison Blanche. L'Argentine demande un déblocage anticipé de fonds au FMI.