EN DIRECT DES MARCHES : Carlos Ghosn va parler, Orange quitte BT, Google veut des taxes, Boeing déprime

. Amos Genish, qui représentait Vivendi au conseil d'administration de Telecom Italia , a démissionné. Ancien patron de l'opérateur transalpin, Genish sera remplacé par Franck Cadoret, directeur général adjoint du Groupe Canal +. Vivendi (24% du capital) et son opposant Elliott (9,55%) pourraient être sur la voie d'un compromis pour mettre un terme à une situation qui empoisonne le groupe depuis plusieurs trimestres.. Quels sont les avantages des professionnels de l’investissement ? Ces avantages sont-ils toujours d’actualité ? Une nouvelle vidéo Zonebourse à découvrir ce matin . Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault , va s'exprimer vendredi à 14h00 (heure française) lors d'une conférence de presse à Tokyo, selon une source bien informée citée par Reuters. Orange vend le solde de ses titres BT Group , soit 2,5% du capital, via un placement privé. Le placement a rapporté 486 millions de livres sterling (environ 542 millions d'euros). Ces actions étaient un reliquat de l'accord par lequel BT avait racheté EE à Orange et Deutsche Telekom en 2016.. Le réacteur numéro 1 de la centrale de Tricastin est le premier du parc Electricité de France à subir une visite des 40 ans. Mis en service en 1980, il attaque sa 4visite décennale, une opération à 250 millions d'euros qui doit lui permettre de porter sa durée de vie à 50 ans, au-delà de ce qui était initialement prévu. D'ici 2031, les 32 réacteurs de la génération des 900 MW opérés par EDF auront été contrôlés, pour plus de 7 milliards d'euros.. La société a pris acte de l'avis défavorable de la Haute Autorité de Santé (HAS) sur le remboursement des médicaments homéopathiques. "Cet avis a été rendu dans un temps record, et ne tient pas compte de la spécificité des médicaments homéopathiques", regrette l'entreprise. La décision revient désormais au gouvernement. Boiron compte désormais sur la mobilisation des adeptes de l'homéopathie pour que les autorités se détachent de la recommandation.. L'usine de Rüsselsheim d'Opel ( Peugeot ) en Allemagne sera l'un des deux sites chargés de produire la nouvelle Astra à partir de 2021. Casino a bouclé la vente de 3 hypermarchés, 11 supermarchés Casino et 16 Leader Price pour 58 millions d'euros. Fleury Michon va se renforcer dans le catering aérien. Claranova émet 20 millions d'euros d'obligations. Albioma remporte 5,2 MWc de projets solaires en France. Theranexus et BBDF ont signé un accord de principe pour le développement et la commercialisation du candidat médicament BBDF 101 dans la maladie de Batten. Witbe lance une plateforme de monitoring vidéo en mode Cloud. L'Agence européenne du médicament accepte le plan d'investigation pédiatrique de l'Arazasetron (SENS-401) de Sensorion dans deux indications. Delta Drone émet des OCEANE. Gaussin obtient une commande ferme de 70 ATM Full Elec de son distributeur Blyyd. Foncière Volta vend sa réserve foncière de Saint-Ouen. Wallix ouvre son nouveau centre rennais. Lexibook EuropaCorp et Fiducial Office ont publié leurs comptes.. Un haut dirigeant de Google a indiqué que le groupe est favorable à un accroissement de ses impôts dans les pays où il réalise du chiffre d'affaires plutôt que dans leur pays d'origine. "Nous soutenons le mouvement pour un nouveau dispositif international et global encadrant la façon dont sont taxées les multinationales", a indiqué, sur son blog, Karan Bhatia, qui plaide pour une solution globale et multisecteurs, afin d'éviter les taxations unilatérales. La France s'est engagée dans cette voie, faute d'obtenir un soutien suffisant de ses partenaires. Boeing a été chahuté hier en bourse sur un probable retard du retour en opérations du B737MAX : l'industriel a évoqué le mois d'octobre au plus tôt. Un nouveau souci logiciel identifié lors des tests de la FAA oblige en effet l'avionneur à revoir sa copie, qui ne devrait être remise qu'en septembre. Un coup dur, aussi, pour les compagnies aériennes clientes alors que la saison d'été est lancée.. La Deutsche Bank a réussi les tests de résistance annuels de la Réserve fédérale, tandis que le Crédit Suisse n'a reçu qu'un feu vert conditionnel à cause de faiblesses dans ses procédures en matière de fonds propres. La réussite de la banque allemande n'était pas courue d'avance et constitue une bonne surprise pour beaucoup d'observateurs.. L'introduction en bourse de la division poids-lourds de Volkswagen , Traton, s'est faite en bas de fourchette à 27 EUR par action. La division, connue pour ses marques MAN et Scania, est valorisée 13,5 milliards d'euros. Nissan et Dongfeng discutent avec le spécialiste des services de VTC chinois Didi Chuxing en vue de la création d'une coentreprise de gestion de la flotte des véhicules de Didi. Nike dépasse les attentes de chiffre d'affaires sur son dernier trimestre fiscal, mais déçoit sur son bénéfice. Toyota investit 1,76 milliard d'euros dans les véhicules électriques en Indonésie. Catastrophe dans une mine de Glencore en RDC, avec 41 victimes. Le groupe prend par ailleurs le contrôle de la société minière américaine PolyMet. D'Ieteren veut mener une filialisation de son activité de distribution et de retail automobile, D'Ieteren Auto. En Suisse, le prix d'émission des actions Aluflexpack fixé à 21 CHF. La FDA reproche à une pompe à insuline de Medtronic sa vulnérabilité aux hackers. Jony Ive, le patron du design d' Apple , va quitter la société pour créer une entreprise indépendante tout en continuant à fournir des prestations à la marque à la pomme. Twitter va commencer à supprimer les tweets des responsables politiques qui ne respecteraient pas les règles de la plate-forme.