EN DIRECT DES MARCHES : Carrefour, Casino, Airbus, Bic, TechnipFMC...

. A Paris, Thales bioMérieux et Soitec ont présenté leurs trimestriels, comme Bluelinea Terreis et bien d'autres.. Les commentaires prudents de TSMC dans les semiconducteurs et l'avertissement d' HeidelbergCement dans le BTP entraînent les deux secteurs dans le rouge vif. Airbus plancherait sur une nouvelle série de mouvements dans son haut management, a appris Bloomberg. Les changements interviendraient dans la vente après l'arrivée de Christian Scherrer. Air France KLM va accroître son offre d'hiver de 2,5% par rapport à l'année précédente, notamment dans le long-courrier et le low-cost.. Bpifrance et TechnipFMC attaquent Naval Group après sa décision de stopper l'activité hydroliennes de leur filiale commune Naval Energies, dont Naval Group détient 60%. Derichebourg a vendu sa filiale déchets italienne à Iren Ambiente, une transaction favorable au désendettement mais qui coûtera environ 10 millions d'euros de pertes. Bic saisit l'exécutif européen pour forcer la France et l'Allemagne à contrôler le marché des briquets. Le groupe se plaint du laisser-aller des autorités avec les produits qui ne respectent pas les exigences européennes. Casino a signé une promesse de vente avec AG2R La Mondiale pour les murs de 14 magasins Monoprix, pour 180 millions d'euros après déduction des droits d'enregistrement (loyer annuel de 8,6 millions d'euros). Altice Europe s'intéresse aux services financiers au Portugal. La branche locale discute avec deux banques sur le projet, a fait savoir son dirigeant. Ekinops lorgnerait l'ancien Alcatel Submarine Networks ( Nokia ), selon 'Challenges', une opération de 800 millions d'euros pour une entreprise qui pèse 73,5 millions d'euros. ABB plancherait avec le Crédit Suisse sur l'avenir de sa branche réseaux, a appris Bloomberg, notamment sur une vente ou un spinoff. Une valorisation de 10 milliards de dollars est évoquée. SoftBank sécurise 9 milliards de dollars de prêts pour Vision Funds, présenté comme le futur plus gros véhicule d'investissement technologique du monde. Nomura et Goldman Sachs seraient de la partie.. Le laboratoire américain a prévu d'abaisser ses effectifs de 2% d'ici le début 2019, a appris CNBC sur la foi de documents internes.Des actionnaires de Facebook appellent à une présidence plus indépendante que celle de Mark Zuckerberg. Quatre fonds ont rejoint la fronde en cours d'autres actionnaires, qui réclament davantage de supervision dans la gestion.. Bercy confirme que General Electric paiera des pénalités si ses engagements ne sont pas tenus sur l'emploi en France. Le nouveau PDG a indiqué qu'il respectera les accords en cas de non-création des postes, ce qui resterait un signal négatif.