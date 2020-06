EN DIRECT DES MARCHES : Carrefour, Sanofi, Technicolor, Voltalia, Nicox, Gilead, Fiat Chrysler, Facebook...

En France

Pentecôte travaillée en bourse. Hier à la bourse de Paris, la séance a encore fait la part belle aux valeurs cycliques et aux dossiers décotés, avec de vives hausses pour Vallourec, Unibail, Eutelsat ou Renault.

Carrefour se renforce à Taiwan. Le groupe va racheter Wellcome Taiwan à Dairy Farm, pour renforcer sa position de principal distributeur alimentaire multi-format à Taiwan. Le groupe récupère 224 magasins de proximité sur la base d'une valeur d'entreprise de 97 M€. Le périmètre a réalisé en 2019 environ 390 M€ de chiffre d'affaires hors taxes. Carrefour possédait 137 magasins dans le pays avant la transaction, pour un chiffre d'affaires 2019 hors-taxes de 1,97 Md€.

Sanofi en présentation. Sanofi présente sa nouvelle stratégie en oncologie et son portefeuille de R&D lors d'une conférence virtuelle organisée à partir de 16h00. Le laboratoire a quatre spécialités actuellement dans ce domaine : le myélome multiple et les cancers de la peau, du poumon et du sein. Pour les détails, il faudra attendre la réunion de la fin d'après-midi.

Exel fait le dos rond. Exel Industries présente des résultats semestriels déficitaires, car "les premiers bénéfices de la réorganisation sont masqués par l'impact de la crise sanitaire et la dépréciation de Goodwill". Le groupe n'a pas eu recours aux prêts garantis par l'État et signale une reprise assez rapide des ventes dans les activités pulvérisation agricole et jardin. En revanche, dans l'arrachage de betteraves, la situation reste morose à cause de l'effondrement des prix du sucre.

Technicolor va obtenir un conciliateur. Technicolor a reçu les autorisations d'une majorité de ses créanciers pour lancer une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Paris. Les accords ont été obtenus pour les créanciers du Prêt à Terme B, les créanciers de la Facilité de Crédit Renouvelable, les créanciers du Crédit-Relais et les créanciers de la Facilité de Crédit. La nomination d'un conciliateur permet de renégocier la dette sans que cette démarche constitue un cas de défaut. La société avait initialement espéré réaliser une augmentation de capital, mais les conditions de marché l'en empêchent.

Novacyt engrange. La société a vendu ou signé des commandes pour 135 M€ de tests Covid-19 (vs. 13,1 M€ de chiffre d'affaires en 2019). En France, la société n'a pas obtenu l'approbation de son test par la HAS, car un seul gène est ciblé. L'entreprise planche sur d'autres innovations durant la pandémie, notamment une solution mobile de test, lancée en juillet. Novacyt se dit par ailleurs "satisfaite des progrès réalisés sur le marché américain et prévoit d’informer le marché en temps utile".

En bref. AtoS SE lance un plan 2020 d'actionnariat salarié. Iliad s'allie avec Digicel aux Antilles-Guyane pour déployer son offre de services mobiles dans la région. Unibail-Rodamco-Westfield a rouvert 65 de ses 90 centres commerciaux. Voltalia met en service le parc éolien VSM 1 au Brésil, renforçant ses capacités de 163 MW. Nicox démarre une première étude de phase III avec NCX 470 dans le glaucome. Abionyx Pharma fait le bilan de son assemblée générale. Toyota Gazoo devient sponsor des compétitions d'eSport WRC sur les jeux produits par Nacon, qui a toutefois perdu la licence WRC au profit de Codemasters à partir de 2023. Pour les lecteurs qui étaient en weekend prolongé, les nouvelles de la séance de la veille sont disponibles en suivant ce lien.

Dans le monde

Des initiés sur Gilead ? La SEC pourrait enquêter sur des mouvements très opportuns intervenus sur des dérivés de l'action Gilead avant une bonne nouvelle concernant le Remdesivir. L'agence Reuters précise notamment que les volumes exceptionnels ont été constatés sur des options quelques heures avant la publication d'informations positives le 17 avril dernier.

Des salariés partagés. Des employés de Facebook sont mécontents de la façon dont Marc Zuckerberg a réagi aux commentaires récents de Donald Trump. Ils estiment notamment que le réseau social aurait dû supprimer des commentaires du président américain, jugés provocateurs et incitant à la violence. Vendredi, le patron de Facebook avait indiqué que les commentaires seraient maintenus, même s'il les désapprouve à titre personnel. Il estime notamment qu'il vaut mieux que ces discussions soient publiques, surtout quand les enjeux sont aussi importants.

Des anticorps contre le Covid. Eli Lilly a commencé à tester un traitement contre le Covid-19, à base d'échantillons de sang d'un malade qui a guéri de la maladie. Le traitement à base d'anticorps thérapeutiques a été administré à des patients à New York et à Los Angeles, dans le cadre d'un test clinique de phase I, dont les résultats sont attendus dès la fin du mois.

Comau se structure avant l'IPO. Fiat Chrysler a nommé Paolo Camassi comme directeur général de sa filiale de robotique turinoise Comau, avant son projet d'introduction en bourse prévu après la fusion avec Peugeot. L'entreprise est spécialisée dans les machines d'assemblage de véhicules et les robots industriels.

M&A dans le transfert de fonds ? Les informations de Bloomberg laissent penser que Western Union va déposer une offre sur MoneyGram. L'opération serait toujours en négociation. MoneyGram est un petit acteur du secteur, qui pesait moins de 200 M$ avant les rumeurs.

En bref. Starbucks a réduit le temps de travail de ses employés, pour intégrer les contraintes liées au coronavirus. Les volumes de paiement aux États-Unis en mai se sont contractés de 5%, après -18% en avril, selon les données publiées par Visa, signe que le point bas est probablement passé. Volkswagen devrait reprendre ses opérations au Mexique le 15 juin. Leclanché se réorganise et signe un accord industriel avec le groupe Eneris pour créer un partenariat dans les batteries. Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a perdu 292 M$ au 1er trimestre, à cause des mesures de chômage partiel qui ont dû être mises en place à cause du Covid-19 et d'une baisse des livraisons d'appareils. La Bâloise finalise l'acquisition du portefeuille non-vie d'Athora Belgium. Temenos conclut un partenariat avec l'indien HCL Technologies. Relief Therapeutics et Neurorx ont recruté les premiers patients pour une étude clinique de phase II/III avec RLF-100 contre les lésions pulmonaires liées à la Covid-19.

Ça publie. Fast Retailing, Zoom Video Communications, Grenke, Electrocomponents, Mediclinic, Burckhardt Compression, Wavestone, Exel Industries…