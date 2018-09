EN DIRECT DES MARCHES : Casino, ArcelorMittal, Imerys, Virbac, Zalando... 0 1 18/09/2018 | 07:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Saviez-vous que Nestlé possédait un assureur ou qu'Imerys était le fournisseur de talc de J&J ? Ou qu'un été trop long nuit gravement à la vente textile en ligne ? Ou qu'il ne faisait pas bon publier hier soir, comme le prouvent les résultats d'Oracle et Fedex. Les grandes actualités de la séance, mises à jour régulièrement.

Casino prêt à dégraisser. Casino étudierait la vente ou la fermeture de 20 de ses 110 hypermarchés Géant, selon 'Les Echos'. Certains magasins pourraient aussi passer en franchise.

Eldorado indien ? Déjà engagé sur une autre opération dans le pays,



Sus à la dilution.



Procès évité.



GL à Dubaï. GL Events va gérer un site événementiel à Dubaï, le E2 Dubaï South Event & Exhibition Center, d'une surface d'exposition de 40 000 m2.



Marché obligataire. Premiers pas sur le marché obligataire pour



Ça publie. Virbac, FFP, Dalet, Actia, Streamwide…



Avec sursis. Le procès



Nestlé se recentre. Le groupe suisse a signé la vente de Gerber Life Insurance à Western and Southern Financial pour 1,55 milliard de dollars en numéraire. Nestlé a lancé un plan de rationalisation de ses actifs.



Trop beau, l'été.



Manque de clairvoyance. Les comptes d'



Sans commentaire. Le plongeur britannique parti sauvé des enfants emmurés dans une grotte en Thaïlande et traité de pédophile par Elon Musk sur Twitter porte plainte contre le dirigeant de



En Bref. Les Etats-Unis vont taxer 200 milliards de dollars de produits chinois additionnels le 24 septembre. Salaire moyen en hausse de 13% à Wall Street en 2017, à 422 500 USD bonus inclus. Au moins 74 morts lors du Typhon aux Philippines.

Déjà engagé sur une autre opération dans le pays, ArcelorMittal lorgnerait EPC Constructions en Inde, selon l''Economic Times'. EPC fait partie d'un portefeuille d'entreprises en faillite. Axa va racheter 355 millions d'euros d'actions pour les annuler en vue de neutraliser l'effet du plan d'actionnariat salarié. Imerys a transigé avec une plaignante dans l'affaire du talc Johnson & Johnson aux Etats-Unis, a fait savoir Bloomberg, mais le montant n'a pas été communiqué.va gérer un site événementiel à Dubaï, le E2 Dubaï South Event & Exhibition Center, d'une surface d'exposition de 40 000 m2.. Premiers pas sur le marché obligataire pour Ipsos , qui emprunte 300 millions d'euros à 7 ans à 2,875%. Korian émet des convertibles (ODIRNANE) pour 60 millions d'euros.. Le procès Volkswagen sur les émissions polluantes suspendu jusqu'en novembre en Allemagne, pour reconsidérer certaines plaintes et les inclure éventuellement dans la procédure.. Le groupe suisse a signé la vente de Gerber Life Insurance àpour 1,55 milliard de dollars en numéraire. Nestlé a lancé un plan de rationalisation de ses actifs. Zalando a lancé un avertissement (attention aux vendeurs en ligne français). L'été qui se prolonge a déprimé les ventes automne / hiver.. Les comptes d' Oracle déçoivent, avec un chiffre d'affaires que les analystes voyaient plus élevé. Le titre baisse post-clôture américaine.. Le plongeur britannique parti sauvé des enfants emmurés dans une grotte en Thaïlande et traité de pédophile par Elon Musk sur Twitter porte plainte contre le dirigeant de Tesla . Les Etats-Unis vont taxer 200 milliards de dollars de produits chinois additionnels le 24 septembre. Salaire moyen en hausse de 13% à Wall Street en 2017, à 422 500 USD bonus inclus. Au moins 74 morts lors du Typhon aux Philippines.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACTIA GROUP -0.95% 7.33 5.01% ARCELORMITTAL 2.03% 25.63 -5.48% AXA 0.38% 22.23 -10.13% CAC 40 -0.07% 5348.87 0.75% CASINO GUICHARD-PERRACHON 7.63% 35.4 -29.98% DALET 0.00% 14.1 28.18% FFP 1.03% 117.2 16.85% GL EVENTS -0.22% 22.9 -6.53% IMERYS 0.83% 60.8 -22.59% IPSOS -0.76% 26 -15.31% KORIAN -0.42% 32.98 12.01% ORACLE CORPORATION -0.14% 49.18 4.17% STREAMWIDE 3.03% 6.8 9.50% TESLA -0.12% 294.84 -5.30% VIRBAC -6.47% 127.2 3.00% VOLKSWAGEN 0.33% 144.48 -13.20% ZALANDO -0.24% 41.9 -5.02%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue