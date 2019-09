EN DIRECT DES MARCHES : Casino, EDF, Carmat, Virbac, Technicolor, Bolloré, GE, Nissan...

Virbac promu. Euronext a procédé à la révision trimestrielle de ces indices, sans procéder à aucun changement parmi les plus grosses capitalisations françaises (CAC40 et CAC Next 20), mais en remplaçant Technicolor par Virbac dans le SBF 120 (et par conséquent dans le CAC Mid 60), à compter du lundi 23 septembre. Des ajustements ont aussi eu lieu sur les indices moins suivis qui regroupent les moyennes et les petites valeurs.

The Big Short. Michael Burry, le gérant qui a prévu la crise des subprimes et inspiré le film "The Big Short - Le casse du siècle" parle d'une bulle sur les ETF. Faut-il s'en inquiéter ? C'est le sujet de notre dernière vidéo Zonebourse.

EDF en berne. Malgré son net rebond de mercredi, le titre Electricité de France déprime non loin de ses planchers de 52 semaines, touchés sous les 10 EUR mardi. A l'inverse d'autres valeurs françaises comme Safran ou Legrand, comme le montre le tableau qui suit dressé par Liberum.

Moins de holdings. La simplification de l'organisation du groupe Casino continue en Amérique Latine avec la signature des accords sur le lancement d'une OPA de GPA sur Exito. La signature fait suite au soutien unanime du conseil d'administration d'Exito et au vote positif de l'assemblée générale, hier.

Carmat franchit l'Atlantique. Carmat a reçu un feu vert conditionnel de l'agence américaine du médicament pour tester son cœur artificiel aux États-Unis. La FDA a validé la demande d'exemption des dispositifs expérimentaux pour que la société lance directement une étude clinique de faisabilité. Le protocole porte sur 5 patients. La société n'a pas précisé la teneur des conditions imposées par l'agence.

En bref en France. Vinci décroche un contrat de rénovation d'une ligne ferroviaire de 120 M€ en République tchèque. JCDecaux rempile pour 15 ans à Aix-en-Provence. Soitec accroît ses capacités de production POI. Gaussin veut mettre en service 40 ATM d'ici fin 2019. DMS remporte un procès en diffamation contre son ancien PDG. L'INERIS valide l’efficacité du puits de carbone développé par Fermentalg et Suez. Richard Pasternak a démissionné de ses postes d'administrateur et de président du conseil d'Abionyx (ex-Cerenis), remplacé par Emmanuel Huynh. Cyrille Tupin a été confirmé comme directeur général. EOS Imaging signe un partenariat avec Vidi. Noxxon commence à recruter pour sa phase I/II avec NOX-A12 et une radiothérapie dans le cancer du cerveau. Bolloré et sa cascade de holdings, Innate, Vranken, Acteos, Ales Groupe, Umanis, Blue Solutions, Lanson et Tessi ont publié leurs comptes.

GE veut rassurer. Le patron de General Electric estime que les cessions d'actifs engagés par le conglomérat devraient lui permettre de récolter 38 Mds$ pour se désendetter. Larry Culp a cherché à rassurer les investisseurs sur les engagements financiers du groupe, qui ont fait débat récemment. Il a aussi fait état d'un contexte un peu plus porteur que prévu pour la division énergie, sans pour autant considérer que cela constitue une véritable reprise du secteur.

Le LSE va trancher. Le conseil d'administration du London Stock Exchange se réunira dans les prochains jours pour se prononcer sur l'offre non-sollicitée de l'opérateur de la Bourse de Hong Kong. La proposition d'achat, libellée à 31,6 Mds£, était plutôt inattendue et se heurte à de nombreux écueils, d'autant que le HKEX a demandé comme préalable que le LSE renonce au rachat de Refinitiv. En outre, on voit assez mal le Royaume-Uni laisser passer l'opérateur de la City sous bannière chinoise.

Girl Power. La démission du PDG de Nissan, Hiroto Saikawa, a été précipité par deux administratrices indépendantes qui ont voulu épargner au constructeur une nouvelle affaire à la Carlos Ghosn, selon les informations obtenues par Reuters. La juriste américaine Jenifer Rogers et la pilote automobile Keiko Ihara, administratrices, auraient été au cœur de la décision.

En bref ailleurs. Le président de Telecom Italia, Fulvio Conti, s'est déclaré prêt à démissionner pour contribuer à une meilleure entente entre les actionnaires de l'opérateur en télécommunications. Visa boucle le rachat de Verifi. Spotify s'offre SoundBetter. SmileDirectClub chute de 27% au premier jour de son entrée en bourse à Wall Street, après avoir été introduit juste au-dessus de la fourchette de prix prévu. Pour Broadcom, son activité a touché un plancher mais n'a pas encore vraiment rebondi dans les semiconducteurs. Pemex va se refinancer en émettant 7,5 Mds$ d'obligations. Roche présente des données de suivi d'Ocrevus. Un trio d'actionnaires monte à 18,1% d'Implenia.