EN DIRECT DES MARCHES : Casino, Total, Tesla, Netflix, Tencent...

. Nouvelle grève de 24h00 sur les plateformes britanniques de Total , après l'échec des discussions syndicat-patronat. Casino remplace Technicolor et Vallourec au sommet des positions shorts des fonds spéculatifs en France : 13,54% de positions à découvert. Euronext est monté jusqu'à 97,3% du capital de la plateforme FOREX FastMatch, après avoir pris 90% des parts en 2017.. La division énergie de Vinci a obtenu un contrat de 55 millions d'euros en Suède pour la future gare de Göteborg. AdUX augmente son capital avec l'apport des actions Quantum. Inventiva veut démarrer une phase III avec lanifibranor.. Le Crédit Suisse pourrait diviser sa gestion de fortune en sept régions, a appris Bloomberg, afin de mieux coller aux besoins locaux.. Le directeur financier de Netflix s'en va, l'action en souffre un peu.. C'était un petit enjeu de la séance de la veille : bien qu'en hausse à la clôture, Amazon échoue à une encablure des 1 900 USD. Implenia et Demathieu Bard vont prolonger la ligne B du métro de Lyon pour 155 millions de francs, via un consortium à parité. WPP abandonnerait son siège londonien historique, selon Reuters, pour rejoindre les bords de la Tamise où certaines de ses agences sont déjà installées.. Outre le fonds souverain saoudien, Elon Musk compte sur les conseils financiers de Silver Lake et Goldman Sachs pour sortir Tesla de la cote.. La Chine fait retirer à Tencent le jeu PC Monster Hunt de la commercialisation, car il ne respecterait pas les exigences réglementaires.. Carl Icahn ne s'oppose plus au rapprochement entre Cigna et Express Scripts , après avoir noté les recommandations d'ISS et Glass Lewis.. Le budget US de la défense en hausse de 7% en 2019. La banque centrale argentine porte à 45% son taux directeur. Washington ferait de la libération du Pasteur Brunson un préalable à des discussions avec Ankara. L'Ether s'est effondré de 17% hier, revers de la médaille des ICO. La Banque Cantonale de Zurich trouve un arrangement à 98,5 millions de dollars avec la justice américaine pour éviter des poursuites.