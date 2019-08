EN DIRECT DES MARCHES : Crédit Agricole, Natixis, Alstom, Supersonic, Toyota, Facebook, Foxconn...

. Les bénéfices de Natixis en net recul, avec une décollecte massive de 6 Mds€ sur les fonds H2O, qui ont toutefois renoué en juillet avec un flux positif. Les résultats du Crédit Agricole ont l'air assez proche des attentes. Ebitda et bénéfice net semestriel en hausse chez Maurel et Prom.. C'est Alstom qui fournira le matériel roulant de la future ligne CDG Express, soit 13 trains de type Coradia Polyvalent, qui seront conçus et fabriqués en France, dans le cadre d'un contrat d'environ 160 M€. L'industriel estime que cela représente une charge de travail pour 400 de ses salariés, plus 1200 emplois indirects dans la filière ferroviaire hexagonale.