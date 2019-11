EN DIRECT DES MARCHES : Crédit Agricole, Natixis, Total, Casino, Euronext, AB Science, Gap...

Des comptes au vert. Crédit Agricole a publié un bénéfice net de 1,2 Md€ au T3, légèrement supérieur aux attentes du consensus (1,13 Md€). Il faudra attendre que les analystes détaillent la qualité des résultats pour en savoir plus.

Polémique au Yémen. Total a précisé hier ne pas agir directement sur le site de Balhaf au Yémen, après les révélations du Monde sur l'utilisation qui est faite du site par les EAU. Le quotidien indique qu'une partie du site sert de prison. Total possède 39,6% de Yémen LNG et y opère via du personnel détaché, sans avoir plus de personnel expatrié depuis 2015. "Total a été informé en avril 2017 par Yémen LNG de la réquisition, par les autorités internationalement reconnues du Yémen, d'une partie des installations du site de Balhaf, de fait non utilisées, au bénéfice des forces de la coalition soutenant ces autorités", indique le groupe.

Des rendements de rêve. 5, 6, 10% de rendement ça fait rêver dans ce monde de taux négatifs. C'est pourtant les taux de rendement affichés par la plupart des valeurs bancaires européennes. Alors, réalité ou fiction ? Ne manquez pas la dernière vidéo Zonebourse de Xavier Delmas sur le sujet !

IndiGo dope les commandes. Airbus a décroché 415 commandes et livré 77 appareils en octobre. L'avionneur a bénéficié de la grosse commande d'IndiGo. 648 avions ont été livrés à date. Airbus vise 860 livraisons cette année, un objectif modifié la semaine dernière, qui résulte d'un abaissement des ambitions initiales (880 à 890).

De l'air. Casino signe 1,8 Md€ de financements sous forme d'une obligation haut rendement de 800 M€ et d'un prêt à terme de 1 Md€ à maturité janvier 2024, un peu plus que les 1,5 Md€ envisagés. Le distributeur va pouvoir racheter des obligations de maturité plus courte. Il finalise en parallèle une nouvelle ligne de crédit syndiquée.

Pas de mariage en vue. Le PDG d'Euronext a démenti les rumeurs de discussions avec un autre acteur européen en vue d'un rapprochement, après les informations qui ont circulé concernant les bourses de Madrid et de Milan. "Il n'y a pas de dialogue avec les deux sociétés mentionnées dans la presse, ni avec aucune Bourse en Europe et aucune offre n'a été faite à quelque conseil d'administration ou actionnaire que ce soit", a précisé Stéphane Boujnah, même si son entreprise analyse en permanence des cibles potentielles.

En bref en France. Axa a vendu le solde de sa filiale EQH à Goldman Sachs. TAV Airports (dont Groupe ADP détient 46,1%) négocie au sein d'un consortium le rachat de l'aéroport d'Almaty (Kazakhstan). Paul Duffy, PDG de Pernod Ricard North America, va passer la main, remplacé par Ann Mukherjee, qui rejoint le groupe. Gecina finalise le rachat du Carreau de Neuilly. AB Science obtient des résultats de phase III positifs avec masitinib dans l’asthme sévère, au niveau de la réduction du taux d’exacerbations sévères de l’asthme par rapport au placebo. Hoffmann Green Cement entre en bourse. Generix rejoint le projet européen EURINV. OSE Immunotherapeutics signe un accord de licence pour Tedopi en Corée avec Chong Kun Dang. Mauna Kea participe à un consortium de recherche doté de 5,4 M€. Global EcoPower lance son 2e complexe de "Green Energy Business" via le projet "BIOMASSE 45". Natixis, Verallia, Rubis, Spie, JCDecaux, Erytech, Marie Brizard, Fromageries Bel, Altamir, Recylex, Media 6, Metabolic Explorer, Adux, Keyrus ont publié leurs comptes.

Jean-Claude sait. Jean-Claude Juncker a affirmé dans le Süddeutsche Zeitung qu'il ne croit pas du tout à des tarifs douaniers sur les véhicules européens importés aux Etats-Unis. "Trump va faire quelques critiques, mais il n'y aura pas de droits de douane sur l'automobile. Il ne le fera pas ... Vous parlez à un homme parfaitement informé", a indiqué le président sortant de la Commission européenne. S'il le dit !

Gap baissier. L'action Gap Inc devrait passer une très mauvaise séance à New York, après l'annonce, post-séance, du départ de son PDG Art Peck, sans préciser les raisons de cette décision. Le titre cédait près de 6% après la clôture. Peck "quittera l'entreprise après une brève transition", indique la société. L'intérim sera assuré par le président Bob Fisher, qui a salué le travail du PDG, qui a passé près de 15 ans dans l'entreprise.

Bilan sommaire des résultats internationaux. Les bénéfices de Walt Disney sont en baisse, mais dépassent les attentes des analystes, ce qui permet à l'action de bien se comporter après la clôture de Wall Street. News Corp en pertes après une grosse dépréciation d'actifs. Activision Blizzard recule après ses trimestriels. Leonardo a dépassé les attentes. La Compagnie Financière Richemont publié sous les attentes d'AWP à cause de Hong Kong notamment. Honda Motor manque le consensus et abaisse ses prévisions. Allianz publie un bénéfice légèrement plus élevé que prévu.

En bref ailleurs. DuPont réfléchirait à se séparer de sa division transport, selon Bloomberg. La Compagnie Nationale à Portefeuille d'Albert Frère va racheter CLS, opérateur du réseau Argos. Lion Air a trouvé des fissures sur des Boeing 737NG affichant moins d'heures de vols que ne le signale la directive FAA. Dufry finalise le rachat de Regstaer Vnukovo.