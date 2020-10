EN DIRECT DES MARCHES : Crédit Agricole, Unibail, Lagardère, Publicis, FDJ, Roche, Loop Industries, Metro...

En France

Mariage à l'italienne ? Crédit Agricole et Banco BPM auraient signé un accord de confidentialité pour discuter d'un rapprochement, selon Il Messaggero. Une rumeur qui en confirme d'autres, parues ces dernières semaines.

Bataille sur URW ? Un consortium d'investisseurs européens conduit par Xavier Niel et Léon Bressler a appelé jeudi au rejet du projet de réorganisation d'Unibail-Rodamco-Westfield. "Un consortium d'investisseurs de premier plan dans l'immobilier et la tech, qui détiennent une participation de 4,1% dans Unibail-Rodamco-Westfield lance aujourd'hui une action pour s'opposer au projet 'RESET', qui repose pour l'essentiel sur l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, au lieu de repositionner les activités d'URW sur son coeur de métier : un portefeuille exceptionnel de centres commerciaux prime en Europe", écrivent les frondeurs.

Dans la continuité. Sans surprise, Nicolas Hieronimus va prendre la direction générale de L'Oréal à compter du 1er mai 2021, Jean-Paul Agon devenant président. Un changement dans la continuité plutôt saluée par les analystes.

En baisse, mais moins que prévu. Publicis dépasse les attentes au 3e trimestre. Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 2,34 Mds€ au troisième trimestre, en baisse de -5,6% contre -8,9% redouté. Le président Arthur Sadoun s'est toutefois dit "très prudent sur le quatrième trimestre". Publicis table toutefois sur un taux de marge opérationnelle 2020 légèrement supérieur au consensus actuel des analystes de 14,3%.

Un répit. Vivendi a pris acte de la décision de justice de ne pas faire droit à sa demande de convocation rapide d'une assemblée générale de Lagardère et va faire appel. La prochaine assemblée générale est programmée en mai 2021. D'ici là, qui sait ce que se passera ?

Dans le monde

Peut mieux faire ? Roche confirme ses perspectives 2020 malgré des chiffres a priori décevants au troisième trimestre. Le laboratoire a été pénalisé par les effets de change, qui ont contrebalancé les performances de la division diagnostic.

Another one bites the dust. Le spécialiste du plastique recyclé Loop Industries dément les allégations du fonds baissier Hindenburg Research selon lesquelles sa technologie de recyclage du plastique n'est pas aussi novatrice que ce que l'entreprise clame. Hindenburg s'était distingué en épinglant Nikola à son tableau de chasse récemment. Le titre a été laminé hier.

Metro AG relève sa prévision d'Ebitda 2020 après des performances plus solides que prévu.

Elon Musk a annoncé une baisse de prix de la Model S de Tesla, de 71 990 à 69 420 USD aux Etats-Unis.

Lonza a publié ses prévisions de moyen terme.

Selon les informations obtenues par Reuters, la Maison-Blanche songe à inclure la fintech chinoise Ant Group dans sa "liste noire" du commerce.

Big Hit Entertainment, le label coréen qui gère notamment les stars de la K-Pop BTS, double pour son entrée en bourse, malgré une polémique avec les fans chinois du groupe.

Ça publie. Roche, LVMH, Rio Tinto, Morgan Stanley, Intuitive Surgical, Fast Retailing, The Charles Schwab, Kinnevik, Mondi, Publicis…