EN DIRECT DES MARCHES : Danone, Carrefour, Plastic Omnium, FDJ, TechnipFMC, Erytech, SAP, IBM...

Le distributeur réduit sa distribution. Carrefour divise par deux son dividende prévu (0,23 EUR contre 0,46 EUR programmé) et tiendra son assemblée générale à huis clos le 29 mai. Les actionnaires auront la faculté de demander le paiement de leur coupon en titres. Par ailleurs, le distributeur a communiqué sur les modifications à venir dans son conseil d'administration. Celui-ci sera réduit de trois membres. Il comptera 14 administrateurs, dont la moitié de membres indépendants et 43% de femmes. Les dirigeants ont accepté des baisses de salaires temporaires, comme la plupart des autres grandes entreprises. Commentaire de Jefferies après la décision sur le dividende : il faudra attendre la publication trimestrielle du 28 avril prochain pour savoir si cette décision procède d'une gestion éclairée ou d'une pression inédite sur l'activité.

Les ventes de Danone dopées par le stockage. Le groupe annonce que ses ventes du premier trimestre 2020 ont progressé de 3,7% en données comparables à 6,24 Mds€, en intégrant des effets de stockage positifs en mars en Europe et en Amérique du Nord. Toutefois, le manque de visibilité de l'entreprise l'oblige à retirer ses objectifs 2020. Le groupe d'Emmanuel Faber sait bien que le second trimestre sera beaucoup plus compliqué. Danone va notamment mettre en place des facilités de trésorerie de 300 M€ pour ses fournisseurs de petite taille.

PSA souffre. Peugeot a vu ses ventes se contracter fortement au 1er trimestre et s'attend à un marché européen en baisse de 25% cette année. Le constructeur vise une marge opérationnelle courante de 4,5% pour la division autmobile sur la période 2019/2021, mais manque de visibilité cette année.

FDJ, première douloureuse. La Française des Jeux a publié son premier T1 d'entreprise cotée. Les mises ont reculé de 5% à 4,1 Mds€, tandis que le chiffre d'affaires s'est contracté de 1% à 0,5 Md€. À partir du confinement le 16 mars, les mises affichent toutefois un recul de l'ordre de 60%. Sur un mois de confinement, la société estime que le chiffre d'affaires est amputé de 100 M€ et l'Ebitda de 50 M€. Le dividende a été réduit de 30% à 0,45 EUR par action, tandis qu'un plan d'économie a été engagé. Le groupe n'a pas prévu d'avoir recours aux dispositifs publics, compte tenu d'un bilan solide.

Plastic Omnium fait le dos rond. L'équipementier automobile enregistre une baisse de 4,4% de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 2,14 Mds€. Le management précise que 14 des 55 usines du groupe en Europe ont redémarré, qu'elles sont toutes à l'arrêt en Amérique du Nord et que les sites chinois ont repris avec un taux d'utilisation d'environ 50%. Les revenus du second trimestre seront bien évidemment en nette baisse. Le dividende proposé sera réduit de 34% par rapport aux projets initiaux, à 0,49 EUR. À ce stade, l'entreprise ne demande pas de report de charges ni de prêts garantis par l'État.

SSB relève ses objectifs. A contre-courant des autres entreprises mais en ligne avec ses habitudes, Sartorius Stedim Biotech a relevé ses prévisions 2020. "La pandémie de coronavirus devrait avoir un impact beaucoup moins important sur le secteur de la santé et l'industrie biopharmaceutique que sur la plupart des autres branches", a indiqué le management. Les revenus devraient croître de 17 à 21%, contre 11 à 14% anticipé, et la marge d'Ebitda avoisiner 30%.

Ils communiquent autour du Covid-19 : Sodexo (émissions obligataires), JCDecaux (émission obligataire), Total Gabon (activité), Technicolor (activité), AST Groupe (activité), Barbara Bui (activité), PCAS (assemblée générale), Europlasma (assemblée générale), Nanobiotix (activité).

En bref en France. TechnipFMC a signé un beau contrat subsea avec Woodside Petroleum. Schneider Electric a annulé l'augmentation de capital réservée à ses salariés. Erytech accusera 3 à 4 mois de retard sur le calendrier de la phase III avec eryaspase dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas. Median Technologies reçoit une première tranche de 15 M€ de son prêt BEI. Emova lance une augmentation de capital. Acuitas a converti ses derniers BSA Noxxon. ST Dupont reporte sa publication annuelle. Oncodesign crée une unité intelligence artificielle. Visiomed reçoit une commande pour 8 millions de masques de l'Etat français. Geneuro nomme un nouveau directeur médical. DBT reprend la production. Fromageries Bel, Unibel, Mercialys, Gensight, Valbiotis, Awox, Balyo, Wedia, Kalray, La Française de l'Energie, Patrimoine et Commerce, DMS (diagnostic Medical Systems) ont publié leurs comptes.

A la rescousse. Le Trésor américain a fait savoir qu'il avait conclu des accords avec les principales compagnies aériennes du pays (American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Spirit Airlines, United Airlines et Allegiant Air) dans le cadre du plan de soutien pour traverser la crise du Covid-19.

IBM attend d'y voir plus clair. International Business Machines rejoint la liste des entreprises qui retirent leurs prévisions 2020. Le géant de l'informatique a dégagé les résultats proches des attentes au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 17,57 Mds$ (en baisse) et un bénéfice net ajusté de 1,81 USD par action. Le marché n'est pas vraiment surpris, comme le démontre la contraction de 0,9% du titre après la clôture de la séance, en réaction à ces chiffres.

C'était écrit. La seconde compagnie aérienne australienne, Virgin Australia, passe par la cessation de paiements pour se réorganiser. L'équipe de direction actuelle continuera à mener les opérations, tandis que les vols internationaux et domestiques déjà programmés sont maintenus. L'entreprise emploie environ 10 000 personnes. Dernièrement, des rumeurs circulaient sur l'entrée au capital d'investisseurs.

SAP zappe le poste de Jennifer Morgan. SAP SE abandonne son exécutif dual six mois après l'avoir mis en place, avec le départ de la co-CEO Jennifer Morgan et la confirmation de Christian Klein en tant que seul CEO. L'Américaine était la première femme à accéder à un poste aussi élevé au sein de l'austère Dax. La décision "a été prise plus tôt que prévu afin d'assurer un pilotage fort et sans ambiguïté en période de crise sans précédent". À ce stade, pas plus d'explications sur ce divorce. Le géant allemand des logiciels a en parallèle annoncé une progression de ses résultats du premier trimestre.

En bref ailleurs. General Electric a signé un crédit revolving de 15 Mds$ avec ses banques. Hertz va supprimer 10 000 emplois en Amérique du Nord en réponse à la crise. Starbucks va lancer un nouveau menu végétarien en Chine, en s'appuyant sur les produits Beyond Meat. Nissan va fermer son siège social ainsi que différentes autres implantations au Japon jusqu'à la mi-mai, à cause du coronavirus. Jungfraubahn renonce au dividende pour 2019 à cause du coronavirus. Singapour ouvre une enquête sur les pertes d'Hin Leong Trading. Temenos obtient un contrat au Yémen.

Ça publie. Coca-Cola, Netflix, SAP SE, Philip Morris, Lockheed Martin, Texas Instruments, Kering, Danone, Adyen, Sika, Grifols, Sartorius Stedim Biotech, Peugeot, Segro, Stora Enso…