EN DIRECT DES MARCHES : Danone, Getlink, Korian, Altice USA, Partners Group, Traton...

En France

Des bouleversements chez Danone. Le groupe s'attend cette année à une marge opérationnelle courante de 14% et un cash-flow libre de 1,8 Md€, et engage un plan d'action pour revenir à un objectif moyen terme de croissance rentable comprise entre 3 et 5%. Comme cela était pressenti, une vaste revue stratégique des marques du portefeuille va être lancée. Enfin, Danone confirme le départ de sa directrice financière Cécile Cabanis en février prochain, remplacée par Juergen Esser, promu à ce poste. Les détails du vaste communiqué sont ici.

Des regrets ? Bruno Le Maire regrette "la précipitation" qui a entouré l'affaire du rachat des parts d'Engie dans Suez par Veolia et aimerait conserver "deux champions industriels". Affaire toujours en cours, vous ne l'ignorez pas.

Un nouveau contrat. TechnipFMC a remporté un contrat "significatif" (compris entre 75 et 250 M$) avec Equinor, pour le projet Breidablikk, dans la zone près du champ Grane, dans la partie norvégienne de la mer du Nord. Ce contrat inclut une option pour des opérations sous-marines.

Korian maintient ses objectifs. Korian affiche 1% de croissance organique au 3e trimestre. Sur l'année, l'objectif de revenus en hausse de 5% est confirmé, avec une marge d'Ebitda supérieure ou égale à 13,2% hors coûts exceptionnels Covid-19. Les objectifs de moyen terme sont réitérés.

Getlink manque de visibilité. L'opérateur du tunnel sous la Manche a renoncé une seconde fois à ses objectifs annuels, car le coronavirus continue à grever l'activité. La prévision formulée en juillet (Ebitda supérieur à 350 M€) s'entendait hors nouvelles restrictions. Pour ne rien arranger, le Brexit n'est toujours pas géré.

En bref

Latécoère signe de nouveaux accords de financement.

Nextedia rachète Anetys.

Europcar avance la publication de ses résultats du troisième trimestre du 5 novembre au 26 octobre 2020.

Transgene présentera les données de l'essai clinique de TG4001 et avelumab dans les cancers HPV-positifs au SITC 2020.

La métropole de Lille a résilié sa convention avec BlueLib (Bolloré) pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, à cause du retard accumulé par l'entreprise.

Décès du PDG de Drone Volt, Olivier Gualdoni, remplacé par un binôme Dimitri Batsis / Marc Courcelle.

Quantum Genomics conclut un accord de licence et de collaboration exclusif avec Qilu Pharmaceutical.

Bluelinea, Geneuro et Maroc Telecom ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Compromis. Traton signe un accord de principe pour racheter Navistar à 44,5 USD par action, contre 43 USD précédemment. La filiale de Volkswagen possède déjà une participation de 16,8%. Les deux principaux actionnaires de Navistar avaient validé une offre au nouveau prix.

Partners Group entre dans Telepass. Atlantia vend des parts dans Telepass à Partners Group pour 1,06 Md€. Telepass est un des leaders européens dans la perception électronique de taxes autoroutières. La transaction valorise Telepass plus de 2 Mds€.

Pas assez généreux. Altice USA améliore son offre sur Cogeco pour obtenir l'appui des différentes parties prenantes, mais la famille Audet (Gestion Audem) repousse la proposition et ne veut pas vendre. Ce papier de l'AFP explique bien la situation.

Crown Resorts dans le collimateur. Le casinotier australien Crown Resorts secoué en bourse après l'ouverture d'une enquête des autorités australiennes pour des soupçons de manquements dans des processus anti blanchiment du groupe. L'enquête concerne notamment l'établissement de Melbourne. L'action perdait 8% ce matin.

En bref

American Airlines prévoit de faire voler des Boeing 737 MAX avant fin 2020.

Le gouvernement italien a signé un décret ouvrant la voie à la vente de la participation de 68% de l'Etat dans Banca Monte dei Paschi di Siena.

G4S exhorte ses actionnaires de rejeter l'OPA hostile de son concurrent canadien GardaWorld.

Alibaba récupère la totalité de Sun Art en payant 3,6 Mds$ pour récupérer les parts d'Auchan dans leur coentreprise chinoise.

Les entrées de fonds accélèrent au T3 chez Julius Bär.

Ça publie. International Business Machine, Vale, Investor AB, Koninklijke Philips, Danone, PPG Industries, Julius Bär…