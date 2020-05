EN DIRECT DES MARCHES : Danone, Sanofi, Crédit Agricole, Arkema, Neoen, Eurofins, BMW, Novo Nordisk...

En France

Les principales publications d'entreprises

Aperam : l'activité affichait une saisonnalité traditionnelle avant l'arrivée du Covid-19. Les volumes pourraient baisser jusqu'à 25% au second trimestre, ce qui devrait entraîner l'Ebitda ajusté à la baisse. Toutefois, le flux de trésorerie disponible est attendu positif sur le trimestre en cours.

Arkema : le chiffre d'affaires du premier trimestre a reculé de 5,7 % à 2,1 Mds€, pour un Ebitda en recul de 19 %. Le groupe réduit ses investissements et ses coûts fixes pour atténuer l'impact du Covid-19.

AXA : les revenus du premier trimestre sont en baisse de 9 % à 31,7 Mds€. L'assureur s'attend à un gros impact de la pandémie cette année. Il n'a toujours pas tranché sur le maintien ou non de son dividende.

Crédit Agricole : la banque subit un recul de 18,1% de ses bénéfices au T1 à 652 M€, mais loue la solidité de son modèle.

Europcar : le groupe a publié des résultats trimestriels dégradés, notamment une perte nette de 105 M€. Quelques jours après avoir signé un financement avec l'État, la société se dit prête à préparer la reprise de l'activité.

Veolia : les résultats trimestriels ont très bien tenu. Le groupe accroît son plan d'économies, mais estime que sa solidité financière et son agilité doivent lui permet de saisir les opportunités qui se présenteront dès que la crise sera terminée.

Les ambitions américaines de Danone. Danone veut renforcer sa division produits laitiers et d'origine végétale en Amérique du Nord, notamment en ouvrant cette seconde division au café et à la nutrition. Shane Grant, le président de la branche boissons non pétillantes de Coca-Cola en Amérique du Nord, va prendre la direction générale de Danone North America.

Sanofi voit grand. Sanofi et GlaxoSmithKline prévoient des essais à grande échelle pour leur futur candidat vaccin contre le Covid-19. La première phase des essais cliniques pourrait démarrer dès septembre, avec un grand nombre de patients, a appris Reuters auprès des dirigeants du laboratoire français. Généralement, une phase I se déroule avec un petit nombre de patients.

Neoen se renforce en Australie. Neoen va construire la plus grosse centrale solaire d'Australie pour 367 M$. La société CleanCo de l'Etat du Queensland a accepté d'acheter une capacité de 320 mégawatts de la ferme solaire des Western Downs dans le sud-est du Queensland. La production doit commencer au premier trimestre 2022.

En bref. Kering émet 1,2 Md€ à 3 et 8 ans. Klépierre place 600 M€ d'obligations à 9 ans à 2%. bioMerieux annonce la validation de la performance des tests sérologiques VIDAS pour le SARS-CoV-2 avant un lancement imminent. Valneva s'allie à l'Institut Butantan pour son vaccin à dose unique contre le chikungunya dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. OSE Immunotherapeutics lance un programme de vaccin prophylactique contre le Covid-19, en préclinique. Drone Volt a commandé et offert des masques pour lutter contre le Covid-19. Eurobio Scientific et NG Biotech signent un accord de commercialisation pour les tests rapides de sérologie COVID-19. Erytech s'engage avec le projet collaboratif européen EVIDENCE. Gaussin vend 6 véhicules de manutention à Qatar Airways Cargo.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Total (assemblée générale), Eramet (assemblée générale), Orpea (prime), SpineGuard (assemblée générale), Advicenne (assemblée générale), Groupe Gorgé (rémunérations), ID Logistics (assemblée générale), Boiron (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : ALD, Altarea, Tivoly, Roche Bobois, Orpea, Mare Nostrum, Vicat, Stentys, Herige, LNA Santé, Hopscotch…

Sur les autres marchés

Les principales publications d'entreprises

Beyond Meat n'atteindra pas ses objectifs cette année.

BMW : en marge de sa publication trimestrielle, le constructeur allemand a réduit ses objectifs 2020.

Fresenius Medical Care : les résultats du premier trimestre dépassent les attentes, car la dynamique de l'activité a permis de compenser les effets négatifs du Covid-19 sur les coûts.

Mattel : le groupe abandonne ses objectifs annuels après une contraction de 13,8 % de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 594,1 M$.

Novo Nordisk : le laboratoire danois a confirmé ses prévisions 2020, en marge de l'annonce de ces trimestriels.

Solvay : les résultats du second trimestre seront significativement inférieurs à ceux du premier, prévient le chimiste belge.

Unicredit : la banque italienne a essuyé des pertes au premier trimestre, et prévient que le plan stratégique publié en décembre n'est plus d'actualité. Il sera amendé en fin d'année ou début de l'année prochaine.

Walt Disney : le géant du divertissement estime que le Covid-19 a entraîné un manque à gagner de 1,4 Md$ sur ses activités, qui se sont soldées au premier trimestre par une baisse de 63% du bénéfice par action ajustée.

AbbVie et Allergan peuvent convoler. L'autorité américaine de la concurrence autorise le rapprochement entre AbbVie et Allergan. Le vote de la FTC a été serré : 3 pour et 2 contre. La transaction se chiffre à 63 Mds$. Elle avait été initialement annoncée au milieu de l'année 2019. Les deux laboratoires ont pris un certain nombre d'engagements de cession pour satisfaire aux exigences de l'antitrust.

Gilead cherche des capacités de production. Gilead mène des discussions pour accroître la production de remdesivir dans le monde. La FDA a adoubé l'utilisation de l'antiviral contre les formes sévères de Covid-19. Gilead cherche à se constituer un réseau de laboratoires partenaires dans le monde.

En bref. General Motors serait en négociation pour obtenir une ligne de crédit de 2 Mds$. Facebook dit avoir démantelé un réseau de désinformation iranien. Airbnb s'apprête à licencier près d'un quart de ses effectifs, soit près de 1900 personnes, a appris Reuters auprès de bonnes sources. La Californie assigne en justice Uber et Lyft sur le statut des chauffeurs. Microsoft va investir 1 Md$ dans le cloud en Pologne sur 7 ans. Occidental Petroleum réfléchit à des moyens de réduire sa dette qui avoisine 40 Mds$. Norwegian Air lance une augmentation de capital à 1 NOK, contre un cours de clôture de 4,8 NOK hier soir.

Ça publie. Novo Nordisk, PayPal, Costco Wholesale, Enel, BMW, Fresenius, Coloplast, Credit Agricole, Wolters Kluwer, Sampo, Unicredit, Genmab, Ocado, Veolia…