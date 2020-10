EN DIRECT DES MARCHES : Danone, Société Générale, Airbus, EDF, Cafom, General Electric, Apple, Levi's...

En France

470 M€ pour Danone. Danone récupère 470 M€ de la cession de ses derniers 6,6% dans Yakult. Le groupe avait indiqué dès hier qu'en dépit de cette séparation capitalistique, les accords stratégiques et commerciaux en place restaient d'actualité.

Oudéa juge la valorisation de la SG trop faible. "La valorisation actuelle de SocGen n'a aucun sens", a déclaré le directeur général de la Société Générale, Frédéric Oudéa, dans un entretien avec Reuters. Oudéa, dont le mandat prend fin en 2023, n'a pas réussi son pari de redresser l'établissement après la crise de 2008. Le cours de bourse a perdu 78% depuis et la banque reste entourée d'une réputation de prise de risque qui n'est plus aussi vraie qu'avant. Le directeur général pense que la situation sera différente dans 3 ou 4 trimestres et que le marché aura pris acte des progrès accomplis dans le plan stratégique.

Quelques commandes pour Airbus. La France commande 10 hélicoptères NH90 à Airbus pour ses forces spéciales. Par ailleurs, l'avionneur a engrangé six commandes pour le dernier-né de sa gamme de jets d'affaires ACJ, le TwoTwenty, sur base A220, l'appareil hérité de Bombardier.

Négociations en cours. AccorInvest, la foncière dont Accor détient 30%, a ouvert une procédure de mandat ad hoc auprès de ses banques pour renégocier sa dette, selon Les Echos. Un PGE est à l'étude, ainsi qu'une recapitalisation, à laquelle Accor pourrait participer.

Cafom vend une grande partie d'Habitat. Cafom a cédé Habitat à Thierry Le Guénic, en dotant la société d'une trésorerie d'un an et en conservant la propriété du nom et quatre magasins ultramarins. Le périmètre cédé comprend 31 magasins en propre, 3 sites e-commerce (France, Espagne et Belgique) et une trentaine de magasins en franchise dans le monde. Le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires annuel de 100 M€ pour une consommation de trésorerie de 13 M€ lors de l'exercice clos au 30 septembre 2019.

En bref

SMCP change de directeur financier.

La production nucléaire d'Electricité de France s'est contractée de 21% en septembre.

Total prend 20% du projet de ferme flottante pilote eolmed en Méditerranée.

Safran place 200 M€ d'OCEANE.

Oncodesign obtient un financement non-dilutif de 15,9 M€ sous forme de PGE.

Gaussin présente deux nouveaux véhicules à hydrogène.

Voluntis obtient un brevet américain pour le moteur algorithmique de sa plateforme de thérapie numérique Theraxium.

Drone Volt vend 9 Hercules.

Ecomiam s'introduit en haut de fourchette à 11,55 EUR et lève 12,6 M€ pour son entrée sur la Bourse de Paris.

Ateme et Anevia ont signé les accords nécessaires à leur rapprochement, avant une offre publique à 3,50 EUR l'action Anevia.

Altamir cède sa participation dans SK FireSafety.

ASIT biotech obtient une deuxième prorogation de sursis de 4 mois.

Ober, Predilife, Olympique Lyonnais ont publié leurs comptes.

Dans le monde

GE bientôt sanctionné. La SEC s'apprête à accuser le General Electric de fraude comptable, une accusation qui pendait au nez du conglomérat. L'entreprise a confirmé avoir reçu une communication du gendarme boursier. La nouvelle équipe de direction va avoir à répondre d'une gestion catastrophique ces dernières années, qui a conduit le groupe dans une impasse et la forcer à prendre des décisions de restructuration drastique.

Soft Power. Sans surprise, le rapport parlementaire américain sur le comportement des géants de la technologie Alphabet, Apple, Amazon.com et Facebook montre d'importants abus de position dominante et compare ces ex-start-ups aux barons du pétrole et aux magnats des chemins de fer de jadis. A ce stade toutefois, impossible de dire les conséquences réelles du document de près de 450 pages sur l'avenir de ces entreprises, qui sont aussi des fleurons du nouveau "soft power" américain.

Apple 5G. Apple a organisé un événement le 13 octobre, au cours duquel il devrait présenter sa nouvelle famille d'iPhone. Les spécialistes attendent notamment la présentation d'un iPhone 5G.

Ça s'agit dans le médicament Covid. La FDA demande deux mois de données fiables avant d'accorder une autorisation de mise sur le marché en urgence de vaccins Covid-19, ce qui ne changera pas l'ordre théorique d'arrivée des données, avec le duo Pfizer / BioNTech d'ici la fin du mois, avant Moderna rapidement après (mais disponibilité des données ne signifie PAS disponibilité du vaccin). GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology portent leur traitement Covid-19 en phase III.

En bref

Continental réfléchit à la cession de certains de ses divisions automobiles, dont Vitesco Technologies et Contitech.

L'administration fédérale de l'aviation américaine a publié mardi un projet de rapport sur une révision des procédures de formation des pilotes de The Boeing Company 737MAX, une nouvelle étape vers le retour en vol de l'appareil.

Levi Strauss bondit de plus de 10% hors séance après la publication de ses trimestriels.

Facebook interdit tous les groupes liés au mouvement complotiste QAnon.

Bonne performance pour Tesco au premier semestre, mais légèrement en deçà des attentes.

Ça publie. Costco Wholesale, Tesco, Aeon, Cropenergies, Bastide…