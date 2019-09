EN DIRECT DES MARCHES : Dassault Systèmes, Air France, Société Générale, Oceasoft, AB Inbev, Boeing, Facebook...

Un peu de temps. Les autorités américaines en charge des investissements étrangers ont demandé un délai supplémentaire pour examiner le rachat par Dassault Systèmes de Medidata. Le Français espère boucler la transaction au cours du quatrième trimestre 2019. Il s'agirait de la plus grosse opération de son histoire, puisque le prix d'acquisition représente 5,8 Mds$.

Total double la mise. Le conseil d’administration de Total se félicite de pouvoir "maintenir durablement" un point mort cash organique avant dividende inférieur à 30$ le baril et une solide structure financière. Grâce à une visibilité accrue, il est en mesure d’accélérer la croissance de son dividende, en proposant une augmentation de 5 à 6% par an, alors que le curseur était placé à 3% jusque-là. Le troisième acompte sur dividende au titre de l’année 2019 en profitera, avec un coupon de 0,68 EUR.

Comité de lecture. Thomas Piketty, économiste spécialiste des inégalités, vient de sortir son nouveau livre : Capital et idéologie. Dans la dernière vidéo Zonebourse, Xavier Delmas décrypte cet (épais) ouvrage.

Pompier de service. XL Airways, qui a officiellement été placée en redressement judiciaire, avec possibilité de dépôt d'offres d'ici samedi midi, réitère son appel du pied à Air France-KLM. Selon le PDG de XL, ses actionnaires "ont fait une proposition au groupe Air France", qui doit évaluer sous 48h00 si un sauvetage est envisageable pour ce transporteur qui compte près de 600 salariés. Dans l'autre dossier chaud du moment dans le secteur, Air France n'a pas déposé d'offre sur Aigle Azur. Notez aussi que la compagnie aérienne slovène Adria Airways a dû cesser ses vols, faute de financement.

Initiatives sur le climat. Société Générale promet de lever 120 Mds€ pour la transition énergétique d'ici 2023 et s'engage à réduire à zéro son exposition au secteur du charbon thermique d'ici 2040. Saint-Gobain s'engage sur la neutralité carbone d'ici 2050. Dix-neuf multinationales proposent une coalition en faveur du climat et de la biodiversité, dont Danone, Nestlé, L'Oréal, Kering, Barry Callebaut ou Unilever.

En bref en France. TechnipFMC accepte de payer 5,1 M$ pour une enquête sur des pots-de-vin initiée par le régulateur américain. Caceis (Crédit Agricole) réussit son OPA sur le néerlandais Kas Bank. Deinove renforce sa plateforme technologique avec le système CRISPR-cas9 (dite des ciseaux moléculaires). La cotation des actions Oceasoft a été suspendue. Gaussin licencie à STEL de nouvelles licences pour fabriquer et commercialiser l'AGV Performance. GTT était à Houston sur le salon Gastech. Clasquin, Ymagis, ABC Arbitrage, EOS Imaging, Mauna Kea, Solutions 30, CS Group, Advicenne, Genoway, Aures, Augros ont publié leurs comptes.

Cette fois, c'est la bonne. Anheuser-Busch Inbev fixe en bas de fourchette, à 27 HKD, le prix de l'IPO de sa filiale Budweiser Brewing Company APAC à Hong Kong, ce qui permettra malgré tout de lever 5 Mds$. Le groupe pourrait obtenir 750 M$ additionnels si les options étaient exercées. Il prévoit de consacrer la totalité du produit de l'opération à son désendettement. AB Inbev avait du renoncer au projet initial d'IPO plus tôt dans l'été, à cause d'un accueil plus que tiède.

Enquête en vue. La Commission européenne pourrait ouvrir une enquête antitrust sur le rachat d'Embraer par Boeing. L'industriel américain a précisé qu'il travaillait avec les différentes autorités réglementaires afin d'obtenir le feu vert à cette opération. La concentration du secteur aéronautique avait démarré avec la reprise par Airbus du programme de monocouloir de Bombardier, renforçant le duopole entre l'Européen et Boeing.

Compensation. Boeing a proposé un fonds doté de 100 M$ pour indemniser les familles des 346 victimes des deux accidents du B737MAX, soit 144 500 USD par famille, indépendamment du contentieux qui pourrait avoir lieu ultérieurement, ce qui signifie que les familles pourront obtenir des dédommagements additionnels par la suite, qu'elles aient ou non accepté les montants issus du fonds.

Mastermind. Facebook rachète la startup CTRL-Labs, spécialisée dans le contrôle des machines par la pensée, pour un montant qui pourrait se situer entre 500 M$ et 1 Md$. La jeune pousse rejoindra le Facebook Reality Labs. La technologie proposée passerait par un bracelet capable d'interpréter les impulsions électriques.

En bref ailleurs. Facebook, Twitter, Google et consorts vont créer une structure indépendante pour renforcer leur lutte contre l'extrémisme. Samsung Display (Samsung Electronics) réfléchit un investissement de 11 Mds$ dans une usine sud-coréenne. Le CEO de WeWork aurait accepté de réfléchir sur son rôle, après avoir été critiqué par ses actionnaires. La grève d'UAW chez General Motors entre dans son neuvième jour. American Express va racheter jusqu'à 120 millions d'actions et renforcer son dividende. Apple a terminé la séance en hausse hier, après avoir obtenu de Washington 10 des 15 demandes d'exemptions de droits de douanes réclamées. SGS rachète Argus International aux Etats-Unis. Solvay investit 185 M€ sur 3 ans aux États-Unis et en Bulgarie pour accroître sa production de carbonate de soude et de bicarbonate. EQT fixe son prix d'IPO à 67 SEK, dans le haut de la fourchette prévue (62 à 68 SEK).