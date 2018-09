EN DIRECT DES MARCHES : Dassault Systèmes, ArcelorMittal, Airbus, JCDecaux, Amazon...

. Consécration pour Dassault Systèmes , qui va faire son retour le 24 septembre dans le CAC40 aux dépens de Solvay LafargeHolcim sort du SBF120, remplacé par Mercialys . Le réassureur négocie la vente de Rehalto, une entité dédiée aux solutions de bien-être au travail, à Workplace Options. Les conditions n'ont pas été communiquées.. Bercy n'a pas encore décidé si l'Etat conservera une part résiduelle dans les Aéroports de Paris post-privatisation, a indiqué Bruno Le Maire hier.. Le referendum des salariés d'Ilva favorable à ArcelorMittal avec plus de 90% de soutien à Gênes et Tarente. La cession devrait pouvoir suivre son cours.La grève chronique sur les plateformes de Total en Mer du Nord pourrait cesser après de nouvelles propositions de la direction aux salariés, qui ont levé leur appel à la grève du 17 septembre. Airbus remplace son directeur des ventes Eric Schultz par le patron d'ATR Christian Scherer. Un mouvement de plus à la tête de l'industriel. Schultz avait pris la suite de John Leahy, infatigable VRP du groupe, dont le costume risque d'être difficile à porter pendant quelques temps.. Xavier Niel a acquis 22 millions d'euros d'actions Iliad pour profiter de la baisse des cours. 210 000 titres ont été acquis à 105 EUR pièce le 6 septembre, selon un avis déposé auprès de l'AMF pour le compte du holding Rock Investment. JCDecaux décroche un gros contrat avec Network Retail au Royaume-Uni, valorisé 314 millions d'euros. Pendant 5 ans, le Français fournira des prestations et équipements digitaux dans les gares de son client. Touax .... L'allemand Metro vend son détaillant Real pour continuer à se recentrer sur le commerce de gros.. Fin de parcours pour la "coccinelle" de Volkswagen , qui quitte, pour l'heure, le catalogue du groupe. Sans doute pour mieux revenir dans quelques années. Mediaset persiste et signe dans sa volonté de créer un groupe transfrontalier européen, mais son CFO concède qu'aucune discussion n'a démarré. Pier-Silvio Berlusconi avait déclaré la veille qu'un gros projet était en préparation.. La croissance de Roche devrait freiner sur les deux années à venir, avant de réaccélérer en 2021, selon son directeur général.. Le couple Bezos ( Amazon ) va créer un fonds de 2 milliards de dollars pour les familles sans-abris et l'accès à l'éducation. Nissan va supprimer environ 200 postes en Europe, notamment en Suisse et en Belgique, dans les fonctions support, selon 'Nikkei'. United Parcel Service veut investir 20 milliards de dollars, notamment dans le service aux entreprises. Goldman Sachs remanie sa direction avant le départ de Blankfein : Stephen Scherr va devenir directeur financier. Le nouveau CEO, David Salomon, entrera en fonctions le 1octobre.Hausse des taux et baisse de l'immobilier en cas de Brexit dur, selon Carney. La montre suisse s'interroge, comme après chaque sortie d' Apple Watch. Manafort a conclu un accord avec le procureur Mueller. "Florence" rétrogradée en tempête de catégorie 1.