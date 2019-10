EN DIRECT DES MARCHES : Dassault Systèmes, Orange, Renault, Unibail, SES, Recylex, Boeing, Alphabet...

Episode XXXIV. Le parquet japonais disposerait d'indices permettant de mettre en cause Carlos Ghosn pour une utilisation privée de fonds appartenant à Nissan, selon le journal Yomiuri. Le trésor accuse notamment l'ancien dirigeant de Renault d'avoir rémunéré sa sœur pendant plusieurs années pour un travail fictif et d'avoir réalisé des dons en faveur d'universités libanaises. Toutefois, l'enquête n'a pas entraîné de poursuites criminelles.

Medidata dans l'escarcelle. Dassault Systèmes a bouclé le rachat de Medidata pour renforcer ses positions dans la santé. Il s'agit de la plus grosse acquisition jamais réalisée par l'éditeur, qui a dépensé 5,8 Mds$. "L’industrie des sciences de la vie deviendra ainsi la deuxième la plus importante de Dassault Systèmes après celle des transports et de la mobilité", souligne l'acquéreur.

Bilan des publications en France. Unibail vise le haut de la fourchette de ses objectifs de bénéfices cette année. Imerys a publié ses trimestriels, conforme à l'avertissement lancé précédemment. Orange confirme ses prévisions 2019.

Nouvelle offre C-Band. Le consortium C-Band Alliance est prêt à libérer 300 mégahertz de spectre de la bande C pour permettre le déploiement de la 5G aux Etats-Unis, un tiers de plus que proposé initialement. La FCC américaine doit se prononcer sur cette proposition. En échange, les opérateurs satellitaires, dont SES, seraient indemnisés avec des sommes en jeu potentiellement colossales, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros.

Sous tension. Recylex décale encore la date-butoir des discussions avec les créanciers de sa filiale allemande et n'est pas en mesure d'arrêter ses comptes annuels 2018 et semestriels 2019 selon le principe de la continuité d'exploitation, tant qu'un accord n'aura pas été conclu sur la filiale concernée. Le tribunal de commerce de Paris a autorisé le report de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes 2018 jusqu'au 29 avril 2020. Recylex doit annoncer le 7 novembre son information financière au 30 septembre dernier.

En bref en France. Greenpeace bloque la bioraffinerie de Total à La Mède ce matin. Chez JCDecaux, Jean-Sébastien Decaux quitte ses fonctions opérationnelles pour prendre en charge les activités philanthropiques de la famille. Calida détient plus de 91% de Lafuma. Theradiag a acquis les droits du test PredictSURE IBD en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et dans les pays du Maghreb. Pharmasimple veut lever 5 M€. 2CRSi investit dans Blade. Maison Néo rejoint Hexaom. Burelle, Stradim, Galimmo, Awox, Lumibird, Ymagis, Plant Advanced Technologies, SMCP, Tivoly ont publié leurs comptes.

Le coût du rattrapage. Alphabet baissait après la séance américaine et la publication de ses résultats trimestriels, inférieurs aux attentes à cause des frais engagés pour se mettre au niveau de la concurrence, Amazon.com et Microsoft, dans le cloud. Le bénéfice net a reculé de 23% sur le trimestre, à cause de l'accroissement des investissements et de l'amende payée en France. L'action cédait 1,6% post-séance.

AT&T plie. AT&T va nommer administrateurs additionnels et céder 10 Mds$ d'actifs, en réponse aux griefs du fonds activiste Elliott Management. "Nous félicitons AT&T pour les mesures positives annoncées aujourd'hui qui devraient créer de la valeur de manière conséquente et durable au sein de l'une des plus importantes sociétés américaines", a fait savoir le fonds, qui milite aussi pour la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

Audition sur le B737MAX. Le directeur général de Boeing, Dennis Muilenburg, a prévu de faire le mea culpa de l'industriel sur le B737MAX lors d'une audition devant les parlementaires américaines, dont le contenu a été communiqué. "Nous avons appris et continuons d'apprendre de ces accidents. Nous avons conscience d'avoir commis des erreurs", va annoncer l'intéressé. Quant à la date de reprise des vols du B737MAX, elle reste incertaine.

Bataille de normes. General Motors, Toyota et Fiat Chrysler soutiennent l'administration fédérale américaine qui veut empêcher la Californie d'adopter des normes polluantes plus strictes. Ces constructeurs ont lancé une procédure en justice pour soutenir la décision de Washington de supprimer les droits de l'état de l'Ouest à appliquer ses propres normes environnementales, selon le New York Times.

En bref ailleurs. Beyond Meat relève ses prévisions 2019. Marathon Petroleum voudrait scinder son réseau de stations-service, a appris le Wall Street Journal. La société de tourisme spatial Virgin Galactic est entrée hier en bourse à Wall Street, sur la base d'une valorisation de 969 M$. Moody's investit dans SynTao Green Finance. L'action Tiffany flambe à 129,72 USD à Wall Street après l'offre de rachat formulée par LVMH à 122 USD, laissant entrevoir un ajustement du prix. Spotify prend le marché à contre-pied avec des bénéfices trimestriels et une hausse conséquente du nombre de ses abonnés. African Export-Import Bank reporte son IPO à Londres. Roche forcé de prolonger son offre sur Spark Therapeutics, faut de décision des autorités de la concurrence. Saudi Aramco pourrait lancer son IPO le 3 novembre, selon Reuters.

