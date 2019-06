EN DIRECT DES MARCHES : Dassault Systèmes, Renault, Ipsen, LafargeHolcim, CNP, Axel Springer, Tesla...

. C'est la plus grosse opération de l'histoire du groupe : Dassault Systèmes va racheter l'américain Medidata Solutions , dont les logiciels sont utilisés dans le suivi des essais cliniques, pour 5,8 milliards de dollars. L'opération est soutenue par les conseils d'administration des deux entreprises. Elle va permettre au Français de renforcer son positionnement comme fournisseur de l'industrie des sciences de la vie. La finalisation est prévue en fin d'année, une fois toutes les conditions requises réunies. Notons que Medidata cote 94,76 USD actuellement après avoir gagné 40% depuis le début de l'année, au-dessus de l'offre de Dassault, libellée à 92,25 USD.. Evénement rare, les sociétés de conseil aux actionnaires ISS et Glass Lewis recommandent à l'assemblée générale de Nissan Renault ) de voter contre le renouvellement du mandat du CEO Hiroto Saikawa. Qui sème le vent récolte la tempête ? En parallèle, Renault tient son assemblée générale aujourd'hui. Pour Nissan, ce sera le 25 juin. Au Japon, la presse accuse le constructeur au losange de fragiliser l'alliance avec ses prises de position récentes.. Thomas Schmidheiny, le principal actionnaire de LafargeHolcim , a réduit de 10,9 à 7,2% sa part au capital. L'homme d'affaires veut diversifier son portefeuille. Un bloc de 2,4% a été cédé hier, tandis que l'actionnaire s'est aussi séparé de 1,3% additionnels dans le cadre d'un montage avec des options. Il continue à soutenir la stratégie et le management du cimentier.. L'Etat, la Caisse des Dépôts, La Poste et La Banque Postale ont signé un protocole d'accord non engageant pour créer un grand groupe financier public englobant CNP Assurances . In fine, l'opération conférera à La Banque Postale 62,13% de la CNP. Elle pourrait être bouclée dans le courant du premier trimestre 2020. Elle est, notamment, conditionnée à l'obtention d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat sur l'assureur.. Debiopharm et Ipsen prolongent de 15 années leur partenariat stratégique pour le Decapeptyl. Vinci acquiert Ceriel, un expert en solutions de virtualisation et de stockage de données. Groupe ADP a émis 800 millions d'euros d'obligations à 15 ans à 1,125%. Argan livre à Monoprix ( Casino ) sa nouvelle plateforme de e-commerce alimentaire au sud de Paris. Paragon ID et Ingenico codéveloppent une solution capable de gérer les titres de transport, les cartes de paiement et les smartphones sur un lecteur unique. Legrand tient une journée investisseurs. Getlink a publié son trafic. Albioma signe une facilité bancaire de 60 millions d'euros "dans des conditions de marché très favorables". Lysogène traite son premier patient dans la phase II/III avec LYS-SAF302 dans la maladie de Sanfilippo de Type A. Sensorion émet des convertibles. Inventiva boucle le recrutement de son étude de phase IIa dans le traitement de la MPS VI. Valneva organise une journée R&D le 9 juillet à New York. Deinove proche de la finalisation du développement d'un ingrédient naturel pour l'alimentation animale avec Avril. Samse densifie son réseau. Eurobio Scientific entre en négociation exclusive avec Vivo Medical pour l'acquisition de deux sociétés au Royaume-Uni. Xilam signe un accord avec Walt Disney SII a publié ses comptes.. L'activiste Bill Ackman (Pershing Square) a écrit à United Technologies , dont sa société est actionnaire, pour l'exhorter à renoncer à son projet de fusion avec Raytheon . L'influent investisseur ne comprend pas la logique stratégique de la transaction, surtout si elle est réalisée en titres alors qu'il juge les actions UTC très sous-évaluées. Comme à son habitude, Ackman menace de fédérer d'autres actionnaires mécontents pour prendre position publiquement contre la transaction. Tesla a une "bonne chance" de réaliser un deuxième trimestre record "à tous les niveaux" et est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de production d'ici la fin de l'année, a déclaré Elon Musk lors de l'assemblée générale annuelle du constructeur. Les actionnaires n'ont pas voté en faveur d'une amélioration de la gouvernance. Ou plutôt si, les actionnaires présents ont soutenu à la quasi-unanimité les mesures, mais ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour atteindre les 2/3 des titres en circulation requis.. Le fonds a soumis une offre à 63 EUR par action Axel Springer , que le conseil d'administration a acceptée. L'action du groupe allemand cote actuellement 56 EUR. Dix Etats américains déposent un recours contre le rapprochement entre Sprint et T-Mobile US . Une position qui a fait chuter les actions des deux opérateurs hier en fin de parcours à Wall Street. Déjà controversé, le mariage pourrait être menacé si les écueils se multiplient, en dépit des engagements adoptés par les deux sociétés pour limiter l'impact concurrentiel du rapprochement. Volkswagen AG a cessé son partenariat avec la startup américaine Aurora dans la conduite autonome, alors que cette dernière flirte avec Ford Mattel repousse une nouvelle fois l'offre de mariage de MGA Entertainment. Uber teste à Melbourne un service de taxis volants. 3M Company va prendre une charge de de 160 millions de dollars après la décision de suspendre ses activités au Venezuela. Facebook victime d'une vidéo truquée sur Instagram, montrant Mark Zuckerberg critiquer les pratiques de la société en matière de gestion des données. Interroll signe un gros contrat en Corée du Sud. SGS acquiert le britannique i2i Infinity.