EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Airbus, BioMérieux, Altice Europe, Recylex, Ford, Walmart, Lufthansa...

En France

Force majeure. Le Tribunal de commerce de Paris enjoint Electricité de France de ne plus s'opposer à la suspension du contrat d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) conclu avec Total. EDF a interjeté appel. Le tribunal a estimé que le coronavirus constitue un cas de force majeure, ce qui pourrait ouvrir la voie à une suspension des achats à tarifs imposés par les fournisseurs d'électricité alternatifs. La plupart du temps, le tarif régulé est plus intéressant que le prix du marché, mais ce n'est plus le cas depuis la chute de la demande à cause du coronavirus.

Clap de fin pour l'A380. Air France-KLM annonce l’arrêt définitif de l’exploitation des Airbus A380 d'Air France. Normalement, la compagnie aurait dû cesser l'exploitation à la fin de l'année 2022. Mais le Covid-19 a précipité la décision. L'A380, un appareil plébiscité par les passagers, affiche toutefois des coûts d'exploitation bien supérieurs aux long-courriers de dernière génération, poussant ses utilisateurs à l'abandonner progressivement. Le programme est donc en fin de vie industrielle.

Feu vert pour les tests sérologiques Biomérieux. BioMérieux obtient le marquage CE pour ses tests sérologiques VIDAS SARS-CoV-2. Les deux tests permettent d'obtenir un résultat en moins de 30 minutes, avec des performances élevées sur de larges échantillons cliniques, supérieurs à 99%. Le groupe installé environ 30 000 systèmes VIDAS dans le monde. Il prévoit de déposer une demande auprès de la FDA américaine très rapidement.

Altice Europe confirme. La maison-mère de SFR et de BFM a publié des résultats trimestriels légèrement inférieurs aux attentes, mais est en mesure de confirmer ses objectifs annuels. Peu avant, elle avait annoncé le lancement d'une restructuration dans ses médias français. Par ailleurs, le président d'Altice Europe, Patrick Drahi, a bon espoir de récupérer une partie des fonds investis dans l'acquisition des droits de retransmission de la ligue des champions, la compétition n'étant pas allée à son terme.

Un vrai casse-tête. Les filiales allemandes de Recylex sont désormais en procédure d'insolvabilité, jetant un doute sur la pérennité de l'activité de Recylex SA. La procédure fait perdre le contrôle des entités allemandes au groupe. Toutefois, la capacité de l'ancienne maison-mère à poursuivre son activité de façon pérenne est dépendante de son ancienne filiale Weser-Metall, sous procédure d'insolvabilité, qui est aussi son principal client. La cotation des actions reste suspendue, jusqu'à ce que la société ait plus de visibilité.

Lumibird veut lever jusqu'à 36,3 M€. La société lance une augmentation de capital à 9 EUR l'action (décote de 9,1% sur le dernier cours coté), avec droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants à raison de 4 actions nouvelles pour 21 existantes. Lumibird veut se donner les moyens de réaliser des acquisitions en tirant parti de la crise.

En bref. Publicis remporte le budget médias de McDonald's en Chine continentale. Pierre Crevits est le nouveau PDG de Dexia. Nacon étend son offre avec la sortie prochaine de deux nouvelles simulations sportives, Handball 21 et Tennis World Tour 2. Akka Technologies a retiré Data Respons de la cote. Spineway lève des fonds et signe un prêt garanti par l'Etat. David Watkins a été renouvelé dans ses fonctions de président du conseil d'administration d'Euro Ressources. Econocom introduit un droit de vote double. HBR Investment Group monte à 12,3% de Néovacs, première étape du plan de continuation. Infotel a publié ses comptes.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Genkyotex (assemblée générale), Latécoère (assemblée générale, dividende), Abivax (assemblée générale), Anevia (assemblée générale), Hoffmann Green Cement (assemblée générale), Bureau Veritas (assemblée générale), Claranova (assemblée générale), Lysogène (assemblée générale), Groupe Flo (assemblée générale).

Sur les autres marchés

Le traçage made in USA est disponible. Apple et Google ont mis à la disposition des autorités de santé leur solution pour construire une application de traçage de contacts contre le coronavirus. Les deux groupes ont précisé que 22 pays sur 5 continents ont demandé à avoir accès à l'interface de programmation. D'autres devraient suivre dans les semaines à venir. Ces applications sont controversées, notamment pour des questions de collecte des données et de libertés individuelles.

Ford cale à Chicago. Ford Motor a dû stopper ses lignes de production à Chicago pour la seconde journée consécutive, après la découverte de nouveaux cas de coronavirus parmi ses salariés, ce qui illustre les difficultés de l'industrie américaine à reprendre son activité. Une première suspension avait eu lieu mardi, après deux cas confirmés de Covid-19 parmi les employés. Les locaux avaient été désinfectés. La presse américaine parle beaucoup de cette affaire qui illustre, selon elle, les difficultés de l'industrie à reprendre une activité normale.

Capacité d'adaptation. Le patron de Walmart estime que le Covid-19 va bouleverser durablement la façon d'acheter des consommateurs. John Furner pense aussi que les groupes comme le sien sont capables de répondre à Amazon.com. Le florilège de son entretien avec le Wall Street Journal est disponible (en anglais).

L'atterrissage est proche. Selon Angela Merkel, un accord de sauvetage de Lufthansa serait très proche. Le transporteur a confirmé être dans la dernière ligne droite pour obtenir un soutien de 9 Mds€, dont 3 Mds€ sous forme de prêt par la banque publique allemande. Le fonds de stabilité économique créé par le gouvernement devrait monter à 20% du capital de la compagnie, avec une option pour 5% additionnels.

Quels sont les "trades" les plus consensuels ? UBS met régulièrement à jour une liste des actions qui se détachent dans les portefeuilles des gérants mondiaux. Les actions les plus surpondérées actuellement sont Visa, Alphabet et Adobe. Les plus souspondérées sont Apple, Nestlé et Taiwan Semiconductor. En Europe, Reckitt Benckiser, Diageo et Unilever sont les préférées des gérants, Nestlé, Novartis et Roche étant les plus souspondérées.

En bref. Hertz et ses créanciers seraient encore loin d'un accord, avant la date butoir de vendredi, révèle le Wall Street Journal. Les États-Unis ont arrêté un père et son fils, mercenaires présumés avoir aidé Carlos Ghosn (Nissan, Renault) à s'enfuir du Japon. Panasonic prend 20% du capital du spécialiste des logiciels de logistique Blue Yonder pour 1 Md$. Canada Goose va supprimer 125 postes. MasterCard permet à ses salariés de travailler à domicile pendant une période de temps étendue, le temps que la menace du Covid-19 s'atténue.

Ça publie. Nvidia, Medtronic, Intuit, Assicurazioni Generali, Hewlett Packard Enterprise, Kingfisher, Gap Inc…