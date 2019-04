EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Airbus, Orange, ADP, Nanobiotix, Samsung, Amazon, Office Depot...

Nous ne pourrions être plus fiers de recevoir l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour Hensify

Tikehau monte à 81% de Selectirente après son offre. Theradiag enterre son contentieux avec HOB Biotech en obtenant 650 000 EUR.

. Eos et Primeo Energie rachètent la participation de 25,04% d' Electricité de France dans Alpiq pour 489 millions de francs (environ 435,5 millions d'euros), soit 70 CHF par action. Eos et Primeo détenaient déjà plus de 45% du capital. Orange et Vodafone négocieraient un accord de partage de réseau 5G en Espagne, selon le quotidien espagnol Expansion. Les deux opérateurs collaborent déjà sur leur réseau 3G et 4G dans le pays. Aucun n'a souhaité commenter les rumeurs. Altice Europe a déclaré que Free a cessé de diffuser BFM et RMC. Faux, a rétorqué Iliad, c'est Altice qui a coupé de façon "unilatérale" la diffusion. En toile de fond, la guerre des revenus entre opérateurs et diffuseurs de contenus (ou avec les opérateurs diffuseurs de contenus comme Altice).. Le jeu des commandes et des annulations entraîne un bilan net négatif de 58 appareils pour Airbus au 31 mars, pour 162 livraisons dans le même temps. L'industriel prévoit de livrer entre 880 et 890 avions cette année. Le trimestre s'est soldé par 62 commandes mais 120 annulations, notamment en provenance d'Etihad, qui a renoncé à des A350 et de Germania, dont la commande est tombée à l'eau à cause de la faillite du transporteur. Groupe ADP vise une progression de 40% à 50% de son activité entre 2018 et 2025 grâce aux aéroports parisiens et à la diversification internationale. L'opérateur d'infrastructures tient aujourd'hui une journée avec les investisseurs, dont le contenu a été dévoilé dès hier soir. Parmi les autres objectifs, le management table sur une progression de 50 à 60% du résultat opérationnel courant sur la même période, avec un objectif de taux de distribution de 60% du bénéfice net en dividendes.. L'Agence européenne du médicament autorise la commercialisation du NBTXR3 (baptisé Hensify) de Nanobiotix . Ce marquage CE est le premier de l'histoire pour un amplificateur de radiothérapie. "", s'est réjoui le CEO, Laurent Levy. Hensify est indiqué dans le traitement du sarcome des tissus mous. NBTXR3 est en essai cliniques dans plusieurs autres indications en oncologie.. La justice japonaise accepte la demande du parquet de maintenir Carlos Ghosn ( Renault Nissan ) en détention jusqu'au 14 avril. AXA va cesser ses activités d'assurance en Azerbaïdjan. Société Générale Assurances et Roadzen signent un partenariat. Eurazeo investit 40 millions de dollars dans la société américaine de boissons gazeuses Q Mixers. Le procureur de Toulouse a confirmé une intoxication alimentaire après la mort de cinq résidents d'une maison de retraite Korian Altran passe sa filiale américaine Aricent sous marque Altran. Atari va se faire coter à Stockholm. Wallix lance un nouveau programme partenaires pour doper ses revenus à l'international. Valeo en tête des dépôts de brevets en France en 2018. L'option de surallocation exercée en totalité lors de la levée de fonds DBV Technologies LDC ont publié leurs comptes.. La Commission européenne a annoncé que Daimler , BMW et Volkswagen avaient enfreint les règles de l'UE en s'entendant pour limiter le développement de technologies de réduction des émissions des voitures particulières, selon les conclusions préliminaires d'une enquête.. Le conseil de surveillance de Bayer AG soutient pleinement la stratégie de son directoire, même l'acquisition de Monsanto, selon le président Werner Wenning, interviewé dans le Handelsblatt. Certains considèrent que l'opération est calamiteuse à cause du passif embarqué par Monsanto à cause du glyphosate. Samsung Electronics va enregistrer sans surprise un net recul de ses résultats trimestriels, plus important toutefois que ne l'anticipait le consensus. Le sud-coréen a en effet précisé que son bénéfice d'exploitation allait chuter d'environ 60%, à cause de l'activité puces-mémoire, en berne. L'entreprise avait préparé le terrain dès la semaine dernière, en annonçant que le trimestre avait été compliqué.. Le distributeur de matériel de bureau américain Office Depot a sombré en bourse après un avertissement sur ses résultats du premier trimestre. Bilan : -23,6% à la cloche à 2,88 USD. Le bureau d'études CFRA a enfoncé le clou en affirmant que le groupe est menacé par le développement d'Amazon dans les équipements de bureau.. Jeff Bezos conserve le contrôle des trois-quarts de ses actions Amazon.com après un compromis avec son ex-femme dans le cadre de leur divorce, et 100% des droits de vote.Elle conservera toutefois le quart de leurs actions communes, représentant 4% du capital du géant de la vente sur internet… soit 36 milliards de dollars de valorisation, ce qui fera de Mackenzie la troisième femme la plus riche du monde.. La BCE imposerait à la Deutsche Bank une augmentation de capital comme préalable à une éventuelle acquisition de Commerzbank, a appris Reuters. Novartis attaque Amgen en justice aux Etats-Unis pour violation de l'accord de développement et de commercialisation du traitement contre la migraine Aimovig. Uber aurait sélectionné Morgan Stanley pour assurer la stabilisation de son IPO. Le président de Swedbank démissionne à sont tour, à cause du scandale de blanchiment en Scandinavie.Ça publie. EMS-Chemie et Carbios publient leurs comptes.