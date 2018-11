EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Airbus, Technicolor, Dassault, Facebook, Tesaro...

. L'exécutif devrait dévoiler son plan énergie avant la fin du mois, avec d'importantes implications pour Electricité de France notamment, a fait savoir sur les ondes du weekend le Ministre François de Rugy. Airbus et Dassault Aviation vont s'associer pour proposer début 2019 un nouveau jet de combat à Paris et Berlin, sans avoir été sollicités, a appris Reuters. Des bruits de couloir avaient déjà circulé sur une collaboration entre les deux rivaux.Ce n'est pas la première fois qu'une mise en vente est évoquée pour la société, qui évolue dans un contexte compliqué, avec une mue qui tarde à porter ses fruits. Des fonds pourraient être sur les rangs. Reuters a évoqué la rumeur en soirée vendredi, mais l'action Technicolor semblait avoir déjà réagi en séance.. S&P a rehaussé à "BBB+" la notation crédit d'Arkema, avec perspective stable. L'agence salue la gestion du chimiste. Airbus et Eutelsat s'entendent pour de futurs satellites, dont une partie des composants seront fabriqués au Royaume-Uni. L'assemblage final sera réalisé à Toulouse. Delta Air Lines confirme une commande de 10 A330neo. Cybergun et Glock remportent un procès pour contrefaçon. OC Oerlikon devient fournisseur agréé d'Airbus. ASIT Biotech lance une phase III confirmatoire avec gp-ASIT+.La biotech américaine serait à vendre, selon Bloomberg. Tesaro , spécialisé en oncologie, a connu un revers récemment, réduisant sa capitalisation à moins de 2 milliards de dollars.. La nouvelle polémique sur Facebook , qui se serait offert les services d'une firme spécialisée pour décrédibiliser ses détracteurs, enfle. Pfizer aurait l'intention de relever les prix d'une quarantaine de ses médicaments aux Etats-Unis en janvier, ce qui ne devrait guère plaire à la Maison Blanche, qui a pourfendu d'autres laboratoires pour moins que cela. Bombardier a plongé de 20% en bourse vendredi après l'ouverture d'une enquête pour délit d'initiés visant ses dirigeants. L'AMF canadien cherche à savoir si le régime de cession des titres automatique mis en place récemment l'a été en connaissance des restructurations annoncées depuis.. Luigi Gubitosi a été désigné pour piloter Telecom Italia à la place d'Amos Genish, qui veut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour combattre la stratégie qui se met en place. En toile de fond, la lutte entre Vivendi et le fonds Elliott.