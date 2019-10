EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Groupe ADP, DBV, Innate, TF1, HSBC, Facebook, AMS...

Les salariés d'EDF se mobilisent. Un appel à la grève a été lancé pour le 17 octobre chez Electricité de France, pour que le gouvernement fasse machine arrière sur la réorganisation de l'entreprise. L'intersyndicale a noté quelques améliorations dans son dialogue avec la direction après la journée de grève organisée le 19 septembre dernier. Toutefois, elle cherche à négocier sans la pression du projet de scission de l'entreprise.

RIP RIP ? Le référendum d'initiative partagée sur la privatisation de Groupe ADP totalise 822 000 soutiens, mais il faut a minima 4,717 millions signatures d'ici mi-mars pour que le vote ait lieu. Le leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé à la mobilisation sur ce projet, notamment du côté des syndicats et des partis politiques.

DBV ne se rate pas. L'agence américaine du médicament accepté le dossier de dépôt de mis sur le marché du Viaskin Peanut de DBV Technologies, avec un verdict attendu d'ici au 5 août prochain. Il s'agit d'une étape importante car le précédent dossier de soumission du laboratoire avait été retoqué fin 2018, entraînant son retrait volontaire par DBV et une sacrée chute en bourse.

Innate sur le Nasdaq. Innate Pharma lance son IPO à Wall Street. L'opération porte sur environ 10,66 millions d'actions nouvelles, placées aux Etats-Unis (sous forme d'ADS) et via un placement privé en Europe. Le prix des actions sera connu après la constitution du livre d'ordres. La dilution estimée avoisine 14,3%. L'opération réalisée sur le Nasdaq doit permettre de financer Innate jusqu'à la fin 2021.

En bref en France. Capgemini obtient le feu vert de l'autorité marocaine de la concurrence pour racheter Altran. TF1 et Canal+ (Vivendi) se partagent les droits de l'euro de football féminin 2021. Sept marins du Bourbon Rhode sont toujours portés disparus. Le Groupe Bertrand a déposé son OPA simplifiée à 0,208 EUR par action sur Groupe Flo. Quantum Genomics entre en négociations avec un laboratoire sud-américain pour un premier partenariat. ASIT biotech reçoit la certification de conformité aux BPF pour son site de fabrication belge. Logic Instrument et Archos ont publié leurs comptes.

HSBC dégraisse. L'ancienne banque de l'empire britannique en Asie va supprimer jusqu'à 10 000 emplois pour réduire ses coûts, a appris le Financial Times. Les postes concernés pourraient être majoritairement localisés en Europe. "Il y a une modélisation très difficile en cours. On se demande pourquoi nous avons autant de gens en Europe alors que nous avons des rendements à deux chiffres dans certaines parties de l'Asie", a indiqué une source au FT. HSBC Holdings avait annoncé cet été le départ de son patron et 4000 suppressions de postes.

Fin de lune de miel pour la Libra. PayPal se retire du projet Libra de Facebook, estimant, dit-on, que le terrain a mal été préparé auprès des régulateurs, que la firme ne veut pas se mettre à dos. Depuis quelques jours, les rumeurs de défection se multipliaient. Le joli coup initial de Facebook, convaincre des poids lourds du paiement comme Visa, Mastercard ou PayPal de s'associer à son projet, est en train de faire long feu devant la levée de bouclier des régulateurs et des banques centrales. Pour tout comprendre en quelques minutes sur la cryptomonnaie du Californien, revisionnez cette vidéo Zonebourse.

AMS doit patienter pour Osram. AMS est en mesure d'atteindre 51,6% du capital d'Osram dans le cadre de son OPA, moins que le minimum projeté de 62,5% : la société se contentera de ses parts de 19,99% jusqu'à avoir obtenu suffisamment d'autorisations réglementaires pour s'assurer que l'opération pourra aller à son terme. En d'autres termes, AMS veut toujours s'offrir l'Allemand. Il avait proposé 41 EUR par action pour barrer la route aux fonds Advent et Bain.

En bref ailleurs. La commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur le projet de rachat de la division aéronautique du brésilien Embraer par l'américain Boeing. Le procès de Bayer prévu en octobre dans le dossier glyphosate aux Etats-Unis décalé à février. Le syndicat UAW estime que les négociations avec General Motors aux Etats-Unis se passent mal, alors que plusieurs dizaines de milliers de salariés sont en grève depuis la mi-septembre. Google a des vues sur Firework, une application vidéo concurrente de TikTok. Le sursis concordataire d'Airopack, rebaptisé APTG, étendu de quatre mois par la justice suisse. La justice malaisienne poursuit 80 personnes physiques et morales pour avoir reçu des fonds dans le dossier 1MDB.