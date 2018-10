EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Ingenico, Dassault, Ubisoft, BMW, Tesla...

. Toutes les options sont sur la table pour l'avenir d' Electricité de France , même le statu quo, a fait savoir le gouvernement. Natixis s'intéresserait à Ingenico pour muscler sa division paiements, selon Bloomberg, dont les sources font état de discussions préliminaires. Natixis a confirmé la tenue de discussions. Dassault Aviation communique pour rassurer sur le contrat Rafale indien, alors que la polémique bat son plein dans le pays sur fond de rumeurs de corruption. L'industriel explique qu'il respecte des engagements de sous-traitance en Inde. Thales et Gemalto espèrent boucler leur rapprochement au 1trimestre 2019, alors que le processus d'examen se poursuit par plusieurs autorités réglementaires. Faurecia a réitéré avec confiance ses objectifs, relevés en juillet, lors de l'annonce ce matin de ses résultats du 3ème trimestre. Le moins aimé des équipementiers français va-t-il revenir en grâce ? Ubisoft annonce que le dernier opus d'Assassin's Creed affiche le meilleur lancement de l'histoire de la série. Ipsos a finalisé l'acquisition de quatre entités de Gfk CBR. JCDecaux rempile à l'aéroport de Dubaï pour 10 ans. TF1 boucle le rachat de Doctissimo à Lagardère Olympique Lyonnais Groupe dément un projet de sortie de la cote dans un communiqué qui fait suite à de "fausses informations". Bayer pourrait à nouveau se retrouver avec un procès aux Etats-Unis pour le Roundup de sa nouvelle filiale Monsanto. Dialog Semiconductor a scellé un accord à 600 millions de dollars avec Apple pour la fourniture de systèmes de gestion d'alimentation électrique et des transferts d'actifs et de personnel. Bayerische Motoren Werke va dépenser 3,6 milliards d'euros pour monter de 50 à 75% de sa filiale chinoise BMW Brilliance.. James Murdoch serait en pôle-position pour prendre les commandes de Tesla , selon le 'FT', confirmant des rumeurs récentes. La SEC a demandé à Elon Musk de quitter son poste. Sears va probablement déposer le bilan avant la fin de semaine, sans doute vendredi, selon plusieurs sources. Hier, le titre a chuté à 0,4866 USD.. L'Agence a abaissé la crédit long terme de Banca Carige de "B-" à "CCC+" tout en étant placée sous surveillance en vue d'un abaissement.