EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Ipsen, Nissan, Alstom, Air France, Altran...

abozantinib en association avec l'atezolizumab contre sorafénib dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé non traité antérieurement.

. Centrica aurait reçu plusieurs offres pour ses 20% dans la société qui contrôle huit réacteurs nucléaires britanniques, propriété d'Electricité de France pour les 80% restants, rapporte Bloomberg. L'énergéticien britannique s'est donné jusqu'à 2020 pour désinvestir. Ipsen et Exelixis vont lancer une phase III pivotale avec cIpsen cofinancera l'essai, qui devrait rendre son verdict final en 2021, avec des données possibles dès 2020.. L'antitrust brésilien saisit la justice pour une analyse approfondie de l'opération entre Alstom et Siemens Mobility. Une opération qui suscite beaucoup de débats pour les autorités de la concurrence de plusieurs pays.. Les administrateurs indépendants de Nissan proposeront un candidat pour remplacer Carlos Ghosn le 17 décembre. En parallèle, la justice japonaise a requis un nouveau mandat d'arrêt contre le dirigeant de Renault , qui aurait minoré ses revenus sur trois années supplémentaires.. La frange dure du SNPL, principal syndicat de pilotes d' Air France , lourdement battue aux élections internes. L'ancien homme fort, Philippe Evain, n'arrive que 41sur 48.. Le président d' Altran en Amérique du Nord et ex-Aricent, Frank Kern, prend sa retraite, mais la société de conseil ne donne pas le nom de son successeur, ce qui est un peu étonnant s'il s'agit d'un départ en retraite, par essence anticipable. GTT obtient une nouvelle commande de Samsung Heavy pour un méthanier. Derichebourg et Wavestone ont publié leurs comptes. Hybrigenics a reçu une offre complexe de Moonstone. Volkswagen et Ford discutent d'une alliance dans la production aux Etats-Unis. Hier, la Maison Blanche a exhorté les constructeurs allemands à investir aux Etats-Unis, lesquels ont acquiescé tout en rappelant qu'il ne faut pas pour cela que de nouvelles barrières douanières soient érigées.. Après Exxon Mobil Chevron a aussi fait part de son intention de sortir du projet ACG en Azerbaïdjan, ainsi que de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Le projet ACG a plusieurs actionnaires tiers, dont. Les actionnaires de Takeda ont validé ce matin l'acquisition de Shire . La transaction est évaluée à 51,5 milliards d'euros, l'une des plus grosses opérations de fusion-acquisition de l'année. Thomson Reuters prévoit 3 200 suppressions de postes en deux ans. La société ne sera implantée que dans 133 sites en 2020, soit une réduction de 30% par rapport à la situation actuelle. L'offre sera simplifiée. Schlumberger a averti. IAG publie son trafic de novembre. UBS perd les données d'un millier de clients à cause d'un bug informatique.