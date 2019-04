EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Publicis, Renault, Vinci, Dassault, Vivendi, Altice, Telecom Italia, Daimler...

Anil Ambani

. Il aura fallu attendre le week-end pour que la rumeur se concrétise : Publicis a signé un accord pour racheter la société américaine Epsilon à Alliance Data Systems pour 4,4 milliards de dollars en numéraire. L'agence française en a profité pour dévoiler ses performances du premier trimestre 2019, qui ne sont pas particulièrement remarquables, puisque l'activité s'est contractée de 1,8%. Il s'agit de la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe français.. Selon Le Parisien, le gouvernement s'apprête à lancer la renationalisation partielle d' Electricité de France , un scénario largement débattu ces derniers mois. L'objectif est de soutirer aux aléas des marchés financiers le très stratégique nucléaire français. Le coup d'envoi pourrait être lancé le 28 mai par un conseil d'administration dédié à la stratégie du groupe.. Vivendi a publié ce matin, avant la tenue de son assemblée générale, un chiffre d'affaires de 3,46 milliards d'euros au 1trimestre 2019, en hausse de 10,7% en données publiées et de 5,7% en comparable.. Les marges de raffinage européennes de Total se sont établies à 33 USD au 1er trimestre 2019, contre 40,80 USD au 4ème trimestre 2018 et 29,80 USD un an avant, a fait savoir la major ce matin.. La cour suprême japonaise a rejeté ce matin le recours formulé par Carlos Ghosn ( Renault ) contre la prolongation de sa détention. Vinci réclame plusieurs centaines de millions d'euros à l'Etat dans le dossier Notre-Dame-des-Landes. La ministre des transports, Isabelle Borne, a indiqué sur France 3 que ses services étaient plutôt positionnés en dizaines de millions d'euros. La ministre s'est en revanche inscrite en faux contre l'existence d'un accord tacite sur une compensation de Vinci via le dossier de privatisation de Groupe ADP . Le Monde a révélé samedi qu'un homme d'affaires indien, Reliance ), proche du premier ministre Modi, a bénéficié en 2015 d'un effacement de plus de 140 millions d'euros de dettes fiscales par la France, lorsque Paris négociait la vente du Rafale de Dassault Aviation , ce qui accentue le malaise politique autour de cette affaire en Inde. L'ambassadeur de France en Inde a déclaré qu'un accord international avait été trouvé entre les autorités françaises et Reliance "dans le strict respect du cadre législatif et réglementaire qui régit cette pratique courant de l'administration fiscale". Altice Europe veut obtenir avec Iliad les mêmes conditions de diffusion de ses chaînes gratuites que TF1 et M6, a indiqué Alain Weill au Figaro. Dans le même temps, l'opérateur est rattrapé par le fisc français à cause de son "kiosque numérique", qui lui vaudrait un redressement fiscal de 31 millions d'euros, selon La Lettre A. Klépierre et Hammerson ont dû démentir des rumeurs de négociations en vue d'un rapprochement. Genfit présentera de nouvelles données de phase II sur elafibranor dans la PBC durant l'ILC 2019. Egide signe de nouveaux accords de représentation commerciale pour l’Europe et la Chine. Adocia Cast et Kaufman ont publié leurs comptes. American Airlines va annuler 115 vols par jour (1,5% de ses vols) sur son programme d'été à cause de l'interdiction de vol des B737MAX. Les tests concernant le nouveau logiciel qui équipe le monocouloir vont encore durer plusieurs semaines. Telecom Italia a demandé au régulateur italien de retarder l'examen du projet de scission en deux entités car des discussions sont en cours sur une possible fusion avec des actifs d'Open Fiber, selon Reuters. Le futur périmètre de TI est une des nombreuses pierres d'achoppement entre ses actionnaires Vivendi et Elliott. Mediaset et ProSiebenSat.1 ont démenti des rumeurs de discussions sur une fusion. Plus tôt, Il Sole 24 Ore avait évoqué des négociations entre les deux médias spécialisés dans la télévision et la télévision à péage.. Le gendarme de l'automobile en Allemagne a ouvert une enquête pour déterminer si Daimler a équipé des SUV Mercedes de logiciels destinés à tromper les tests d'émissions, selon le Bild am Sonntag. La KBA s'intéresse à 60 000 GLK 220 CDI produits de 2012 à 2015. "Nous coopérons totalement avec le KBA et nous sommes en train d'examiner les faits", a confirmé le constructeur.. Le PDG de Netflix va quitter le conseil de Facebook . Artisan Partner prend une grosse position dans ABB Bâloise rachète Fidea.. Le trio bancaire américain Citigroup Galp Energia et ICG Enterprise en Europe.