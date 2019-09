EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Safran, Bonduelle, Adocia, Antalis, Norwegian Air, Volkswagen, Sunrise...

Une filière en difficultés. Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, s'est alarmé sur les ondes de RTL hier des dérives "inacceptables" du nucléaire français, après de nouveaux surcoûts annoncés par Electricité de France à Hinkley Point C. "Je ne peux pas accepter que le nucléaire soit un Etat dans l'Etat". Les chantiers des EPR sont calamiteux : la tête de série à Olkiluoto en Finlande, Flamanville 2 en France et Hinkley Point C au Royaume-Uni sont tous en retard et en surcoûts. Seuls les EPR chinois, sont en activité. EDF n'est pas à l'origine de tous les déboires mais porte désormais seule la division dédiée, récupérée lors de la débâcle d'Areva. Par ailleurs, EDF a annoncé la fermeture de Fessenheim en juin 2020, avec une compensation de l'ordre de 400 M€ attendue de l'Etat.

Une première opération bouclée. Total a finalisé l'acquisition de la participation de 26,5% que détenait Anadarko dans le projet Mozambique LNG, pour un montant de 3,9 Mds$. En mai dernier, le Français avait scellé un accord avec Occidental en vue d'acquérir les actifs d'Anadarko en Afrique (Mozambique, Algérie, Ghana et Afrique du Sud). Il s'agit de la première transaction de l'ensemble.

Short-seller et documentariste. Muddy Waters a produit un documentaire sur son bras de fer avec Casino, mis en ligne ce matin. Durant une grosse douzaine de minutes, le fonds activiste présente sa version du dossier, en alternant discussions internes, interviews de protagonistes en anglais et en français et images d'archive.

Un fauteuil pour deux ? Le patron de la branche moteurs de Safran, Olivier Andriès, serait en pôle pour prendre la succession du directeur général Philippe Petitcolin, selon La Lettre A. Le patron de la branche E&D, Martin Sion, est aussi un candidat crédible, mais il pourrait payer le fiasco du moteur Silvercrest. Petitcolin a récemment obtenu l'extension de son mandate jusqu'à la fin 2020, "pour assurer une bonne transition".

Norwegian dans le viseur de la France. La France va saisir la commission européenne contre les aides accordées à la compagnie Norwegian Air Shuttle, qui faussent de son point de vue la concurrence. Cette décision intervient après les faillites d'Aigle Azur et XL Airways. Bruno Le Maire a déclaré publiquement que le transporteur norvégien propose des prix cassés alors qu'il est surendetté et reçoit des fonds publics.

Sans relief. Bonduelle échappe définitivement aux sanctions du cartel des légumes en conserve grâce à sa collaboration avec la justice, alors que l'amende aurait pu monter à 250 M€. Le groupe a aussi annoncé ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin dernier : les revenus, les marges et les bénéfices sont étales. Sur le nouvel exercice, la croissance devrait se limiter entre 1,5 et 2,5% et la rentabilité opérationnelle atteindre 115 à 118 M€ à changes constants. Un dividende inchangé de 0,50 EUR sera proposé.

En bref en France. Saint-Gobain cède son activité de vitrage bâtiment en Corée du Sud pour 240 M€. En Formule 1, Renault et McLaren ont mis fin au contrat de fourniture de moteur au-delà de la saison 2020. Les opérations de sauvetage des marins se poursuivent après le naufrage d'un bâtiment de Bourbon. Le plan de redressement de Devernois est conforme aux prévisions à ce stade. MND lève 15 M€ additionnels. Noxxon présente des données cliniques à l'ESMO. Adocia encaisse 14,3 M€ d'Eli Lilly et clôt l'action civile opposant les deux laboratoires. Bonduelle, Antalis, Amoeba, Aurea, Prologue, Geneuro, Acanthe Développement, Metabolic Explorer, ADLPartner, Viel, Baccarat, O2i, M2i, Foncière Paris Nord, Safe Orthopaedics, Afone, FIPP ont publié leurs comptes.

VW à la barre. Le procès Volkswagen AG sur les émissions polluantes démarre aujourd'hui en Allemagne : il pourrait durer plusieurs années ! Le procès concerne en effet plus de 450 000 clients, dans le cadre d'une procédure groupée inédite en Allemagne, regroupés sous la bannière unique de l'association de consommateurs VZBV. C'est le tribunal régional de Brunswick qui aura la lourde tâche de traiter le dossier. La défense du constructeur repose sur l'absence de dommages, de son point de vue, qui ôte tout fondement à l'action.

Moins de dilution. Sunrise réduit de 4,1 à 2,8 MdsCHF la taille de sa levée de fonds pour UPC. L'opérateur explique avoir négocié un montage plus favorable, qui sera soumis à l'assemblée générale du 23 octobre prochain. Par ailleurs, le management a pris des engagements en matière de solidité financière et de désendettement.

Thiam soutenu. Le conseil d'administration du Crédit Suisse soutiendrait Tidjane Thiam, le CEO, selon les informations du Financial Times. Le dirigeant est mis sous pression après la découverte d'un contrat de filature de l'ancien banquier Iqbal Khan, passé chez UBS AG, pour qu'il ne débauche pas d'anciens collaborateurs.

En bref ailleurs. Fiat Chrysler va payer 40 M$ d'amende à la SEC américaine pour une mauvaise représentation comptable de la réalité sur les ventes mensuelles du constructeur de 2012 à 2016. Barclays éteint une action en justice pour favoritisme en versant 6,3 M$ à la SEC. EQT a racheté l'opérateur allemand de fibre optique Inexio pour 1 Md€. Rio Tinto renoncerait au processus en cours de cession ou d'introduction en bourse de ses mines de fer canadiennes. L'enseigne de mode américaine Forever 21 en faillite. La filiale sud-coréenne de Nissan Motor a démenti son départ du pays après des rumeurs de presse. Budweiser Brewing Co, la filiale asiatique d'Anheuser-Busch Inbev, démarre en légère hausse à Hong Kong après son IPO. Les autorités antitrust américaines s'intéressent à un nouveau protocole Internet développé par Google, qui pourrait compliquer l'accès des autres entreprises aux données des utilisateurs. Roche repousse encore le délai de rachat de Spark. KPN renonce à embaucher Dominique Leroy à cause des procédures la visant en Belgique.