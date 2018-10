EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Sanofi, Airbus, Tesla, UBS

Alliance Ventures

Accélération pour Dengvaxia



. Conformément à ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines, Electricité de France est sorti de Dunkerque LNG au profit de Fluxys, permettant un désendettement de 1,5 milliard d'euros et la confirmation des objectifs du plan de cession.Le fonds d'investissement de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi est devenu le premier bailleur de fonds du chinois WeRide.ai, présenté comme le numéro un local de la conduite autonome. Selon Bloomberg, HNA, en difficultés, chercherait à céder ses créneaux de livraison d' Airbus . Le groupe aurait appelé à l'aide des loueurs chinois pour récupérer une dizaine d'appareils. Sanofi obtient une revue prioritaire de la FDA pour son vaccin contre la dengue, qui a déjà obtenu un feu vert de l'EMA en Europe pour une mise sur le marché, que l'exécutif communautaire doit encore valider. Ipsos va investir plus de 50 millions de dollars pour racheter cette société américaine spécialisée dans la veille et l'analyse des discussions sur les réseaux sociaux.. Bruxelles a entamé, sans grande surprise, une enquête approfondie sur le rapprochement entre ThyssenKrupp et Tata Steel. La Commission s'interroge sur les conséquences du mariage pour Ubisoft et beaucoup de valeurs moyennes en France. Ailleurs dans le monde, Facebook GlaxoSmithKline publient aussi.. Le dirigeant a racheté 10 millions de dollars d'actions Tesla sur le marché, peut-on lire dans un avis transmis à la SEC. Il souscrira aussi à l'augmentation de capital réservée prévue, lui qui détient déjà 20% du tour de table environ. UBS cherche des acquisitions dans la gestion d'actifs, selon Bloomberg, qui estime que des cibles existent aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.. Aux Antipodes, Mitsubishi UFG rachète la gestion d'actifs de Commonwealth Bank of Australia pour 2,9 milliards de dollars (USD).