EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Total, Scor, Altice Europe, XPO...

n'a pas l'intention de fermer d'autres réacteurs nucléaires que Fessenheim 1&2 d'ici 2029. Le groupe a par ailleurs refinancé des obligations hybrides.. Le patron de l'E&P chez Total , Arnaud Breuillac, pense que les cours pétroliers resteront élevés dans les mois à venir. Il entend tirer parti des prix bas actuels dans les services pour lancer de nouveaux forages.. L'agence a racheté le tchèque Kindred Group, le premier indépendant du pays. Le montant n'a pas été précisé.. La SSII a pris 20% du capital d'Azqore, une filiale d'Indosuez spécialisée dans les solutions de gestion de fortune. Aucun prix n'a été donné par Capgemini . Dans sa mise à jour habituelle pré-publication, Air Liquide estime l'effet de change à -1% sur ses revenus du T3.. L'enseigne ouvre un nouveau concept innovant de magasin à Paris, près des Champs Elysées, pour tester des façons de juguler la menace de l'offre internet. LafargeHolcim a inauguré un nouveau site de stockage aux Etats-Unis. Le site était à l'arrêt depuis 10 ans. Il va notamment fournir en ciment l'industrie pétrolière. Exor confirme que PartnerRe n'a pas de visées sur Scor , courtisé par Covéa. XPO Logistics va déployer des Cobots dans ses entrepôts. Ces robots collaboratifs intelligents, jusqu'à 5 000, seront produits par GreyOrange. Altice Europe a reçu une dizaine d'offres pour l'entité qui regroupera ses actifs dans la fibre, qui pourraient être valorisés entre 1,9 et 3,8 milliards d'euros, du simple au double donc.. Le groupe va racheter des actifs gaziers sibériens à Gazprom , au lieu de les échanger contre des actifs lui appartenant en Mer du Nord. Le prix n'a pas été précisé par OMV . Des enquêtes sont ouvertes un peu partout dans le monde après le piratage à grande échelle de comptes Facebook . L'EPR finlandais pourrait à nouveau être retardé, annonce TVO , qui précise que le calendrier révisé ne devrait pas être tenu. La centrale a déjà dix ans de retard. Barry Callebaut a signé le rachat du russe Inforum pour un montant non précisé. Cette petite société a réalisé 86 millions de francs de revenus l'année dernière.. JP Morgan n'est plus haussier sur les actions chinoises en prédisant une guerre commerciale totale. Le rendement du 10 ans US au plus haut depuis 2011. Les marchés boursiers chinois sont toujours en vacances. Theresa May souhaiterait faire voter les parlementaires sur le Brexit avant décembre. Neoen entre en bourse à Paris.