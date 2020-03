EN DIRECT DES MARCHES : Elis, bioMérieux, Korian, Haulotte, Facebook, Exor, Dormakaba...

Elis progresse à tous les étages. Le groupe a terminé l'exercice 2019 sur une note financière positive, avec une amélioration de la plupart des indicateurs de résultats et un dividende augmenté de 5% à 0,39 EUR. Cette année, Elis anticipe une croissance organique d'environ 3%, une amélioration de la marge d'Ebitda de 20 points de base et un cash-flow libre de l'ordre de 320 M€. "Une aggravation de la crise sanitaire pourrait avoir un impact, non quantifié à ce jour, sur le chiffre d’affaires", prévient la société, qui estime toutefois que la nature de son modèle économique devrait permettre de limiter l’impact sur les marges et sur la génération de cash.

Un actionnaire de référence de bioMérieux s'allège. GIMD vend 0,5% de bioMérieux (environ 600 000 titres) pour 49 M€, a-t-on appris sur le marché. Si le prix est avéré, l'opération aurait été réalisée autour de 81,70 EUR pièce, pour un titre qui cotait hier soir 84,55 EUR. GIMD a prévu de conserver le solde de sa participation, probablement 4,6%, pendant 180 jours minimum.

En bref en France. Korian émet 400 M€ d'OCEANE. Roctool augmente son capital grâce à ses BSA. Orapi signe un accord de refinancement. Voluntis scelle un partenariat de développement avec Bristol-Myers Squibb. Mauna Kea reçoit le marquage FDA pour sa plate-forme Cellvizio de dernière génération. Genkyotex annonce une publication sur des résultats positifs pour son setanaxib. Un expert indépendant pour se prononcer sur l'OPA visant la Société Française de Casinos. Eurobio Scientific déploie ses solutions de diagnostic du Coronavirus. Haulotte, Agripower et Manitou ont publié leurs comptes.

Des concessions autour de la Libra. Aux dernières rumeurs, Facebook songerait à revoir les bases de sa monnaie Libra pour convaincre les régulateurs rétifs. Selon The Informations, le Californien pourrait proposer des versions digitales de grandes monnaies, comme le dollar ou l'euro, en plus de sa propre cryptomonnaie. Un porte-parole de Facebook a confirmé que l'entreprise planchait sur des devises adossées à des monnaies gouvernementales. Le projet Libra, ambitieux, a suscité une levée de boucliers de la part des régulateurs, ce qui a abouti au retrait de certains partenaires de poids. Besoin d'une piqure de rappel : nos vidéos sur le lancement de la Libra et sur les critiques dont elle a fait l'objet sont disponibles.

Covéa dans la réassurance. Exor vend PartnerRe à Covéa pour 9 Mds$ (environ 7,3 Mds€). "Covéa a approuvé ce jour un protocole d'accord avec Exor, portant sur le projet d'acquisition en numéraire de la totalité des actions ordinaires composant le capital de PartnerRe", a indiqué le groupe français, qui veut accélérer sa diversification, après avoir échoué à convaincre la Scor de faire partie de son projet. Exor avait racheté PartnerRe pour 3,7 Mds$ en 2016.

Nouveau coronavertissement. Hewlett Packard Enterprise abaisse sa prévision de free cash-flow, à cause des bouleversements générés dans sa chaîne d'approvisionnement par le coronavirus. Le chiffre d'affaires 2020 ne devrait pas croître. Le groupe rejoint la longue liste des entreprises qui ont prévenu que l'épidémie mondiale aura des conséquences financières.

En bref ailleurs. Newell Brands fait l'objet d'une enquête la SEC sur ses pratiques comptables. Les résultats semestriels de Dormakaba se contractent. Helvetia annonce des résultats en progression et le succès de sa stratégie, avec un dividende relevé à 5 CHF. JPMorgan Chase va mener un test grandeur nature sur la capacité de l'établissement a fonctionné en laissant une partie de ses salariés à la maison pour travailler à distance à cause du coronavirus. Bossard, dont la rentabilité annuelle s'est contractée, ne fournit pas d'objectifs financiers pour 2020.

