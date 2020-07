EN DIRECT DES MARCHES : Engie, Air France, Rémy Cointreau, Virbac, UBS, Novartis, Nokia, Bayer...

En France

Engie et la CDPQ à 100% de TAG. Engie va racheter à Petrobras les 10% que le groupe français ne détient pas encore dans le réseau de gazoducs TAG. Cette opération coûtera 187,5 M$ à Engie et son coactionnaire, la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le duo avait payé 8,6 Mds$ à Petrobras pour 90% du capital en avril 2019.

Air France s'entend avec ses pilotes. Air France-KLM a conclu un accord provisoire avec les pilotes de sa branche française pour transférer certains services intérieurs à la filiale à bas prix Transavia. Le SNPL précise que les pilotes eux-mêmes doivent désormais voter l'accord qui est sur la table. Jusqu'à présent, Transavia n'avait pas la possibilité, en vertu d'accords internes, d'opérer des vols intérieurs.

K&B vent debout contre Promogim. Promogim monte à 13,41% de Kaufman & Broad, qui dénonce une tentative de prise de contrôle rampante d'un concurrent. "Le Conseil d'Administration tient à informer les actionnaires de Kaufman & Broad, du caractère non sollicité et non concerté de cette démarche qui pose, en outre, un problème de conflits d'intérêts compte tenu de l'activité de Promogim, promoteur résidentiel directement concurrent de Kaufman & Broad", peut-on lire dans le communiqué. Le groupe en profite pour annoncer qu'il va mettre en œuvre un programme de rachat d'actions.

Le cognac contre-attaque. Le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal de Rémy Cointreau, soit d'avril à juin 2020, a légèrement dépassé les attentes de la société, ce qui lui permet d'estimer que ce résultat opérationnel courant semestriel se contractera de 35 à 40%, un peu moins que ce qui était prévu précédemment (-45 à -50%). Si la visibilité reste faible, la seconde moitié de l'exercice est attendue en reprise marquée, grâce aux États-Unis et à la Chine continentale.

Virbac ralentit. Le laboratoire vétérinaire est parvenu à conserver une croissance de 5% au premier semestre, en dépit d'un second trimestre en baisse. Sur l'année entière, le chiffre d'affaires devrait évoluer entre 0 et -3% à périmètre réel et à taux constant, indique Virbac.

En bref

Dans le monde

Menace sur Ericsson et Nokia. Selon le Wall Street Journal, la Chine prévoit des mesures de rétorsion contre Ericsson et Nokia si l'Europe pénalise Huawei. La semaine dernière, Londres avait annoncé l'exclusion du matériel chinois de son réseau 5G. D'autres pays européens hésitent toujours. L'Union européenne n'a pas pris de mesures coercitives, mais a fourni des standards sécuritaires à respecter. Selon la publication financière américaine, le ministère chinois du commerce pourrait instaurer des contrôles à l'export pour empêcher les deux acteurs scandinaves d'expédier des produits fabriqués en Chine vers d'autres marchés.

Bilan succinct des résultats trimestriels.

Continental a subi une chute de près de 40% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, qui a entraîné une lourde perte, et ne peut fournir de prévisions 2020 chiffrées.

International Business Machines gagnait plus de 4% hors séance après des résultats trimestriels en baisse mais plus élevés que prévu.

Novartis manque de peu le consensus au second trimestre et réduit sa prévision annuelle de chiffre d'affaires dans le bas de sa fourchette initiale.

Logitech rehausse ses prévisions après un solide trimestre.

Givaudan revendique 4% de croissance organique au premier semestre.

BHP Group a rempli ses objectifs de production en dépit de l'impact du coronavirus.

UBS Group a trouvé un compromis avec les autorités américaines dans le contentieux sur les emprunts municipaux, en échange du versement de 10 M$. La banque suisse a en parallèle publié une baisse de 11% de son bénéfice net au second trimestre, mais fait nettement mieux que prévu par le consensus.

Lindt publié des bénéfices en forte baisse au 1 er semestre.

semestre. Georg Fischer pénalisé par le coronavirus, attend des résultats proches de ceux du 1 er semestre pour le second mais dépasse les attentes.

semestre pour le second mais dépasse les attentes. Kuehne + Nagel enregistre une baisse de ses résultats semestriels, mais dépasse assez nettement les attentes. De quoi permettre à la société de revenir sur sa décision de suspendre son dividende.

En bref

Microsoft et Amazon.com, dopé par des recommandations d'analyse, on fait flamber le Nasdaq hier.

Le plus gros opérateur mondial de casinos de jeu est né, avec la finalisation du rapprochement entre Eldorado Resorts et Caesars Entertainment.

Bayer a échoué à convaincre une cour d'appel californienne d'infirmer un verdict rendu en faveur d'un jardinier ayant affirmé que le Roundup est à l'origine de son cancer.

Ça publie. Coca-Cola, Novartis, BHP Group, Texas Instruments, Philip Morris, Lockheed Martin, Intuitive Surgical, UBS Group, Givaudan, Snap…