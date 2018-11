EN DIRECT DES MARCHES : Engie, Apple, Spotify, Wendel, Rothschild...

Si vous achetez une entreprise juste pour la consolider, c'est pratiquement impossible sans tuer le patient

. L'EBA publiera aujourd'hui les résultats des derniers tests de résistance bancaire, couvrant 48 banques de la zone euro. Les marchés regarderont de près les performances des banques italiennes. Engie prend son mal en patience dans le dossier TAG, le réseau de gazoducs qu'il doit racheter à Petrobras , avec des discussions qui ne devraient pas se terminer avant la fin de l'hiver, selon le dirigeant de la filiale locale. Wendel a vendu Nippon Oil Pump à Citic pour 85 millions d'euros, soit un TRI de 29% depuis l'investissement en 2013 et 18% de plus que le montant inscrit dans le bilan semestriel.. La filiale de J&J va restituer les droits du candidat à, qui va réfléchir à ses options pour le traitement, qui est aux portes de la phase II. Apple a publié des résultats records, mais ses prévisions sont jugées décevantes, provoquant un reflux de l'action hors séance. La borne haute de la fourchette des objectifs correspond au niveau du consensus avant publication. Tim Cook a expliqué que certains marchés émergents et le change allaient peser.. Les trimestriels de Kraft Heinz déçoivent, ceux de Starbucks rassurent. Spotify puni en bourse pour privilégier la croissance aux marges.. Un peu à contre-courant de la tendance sectorielle, la maison-mère de British Ariways et Iberia a relevé ses anticipations de rentabilité à moyen terme.. Carl Icahn, à la tête de 9,3% de Dell , attaque le groupe en justice pour l'opération capitalistique organisée sur les actions-reflet. D'autres fonds sont sur la même longueur d'ondes que l'activiste. Twenty-First Century Fox s'intéresse ouvertement au rachat des chaînes sportives qu'il a cédées dans le cadre de la méga-opération avec Walt Disney . L'antitrust a demandé la vente de ce périmètre, qui pourrait ainsi revenir au bercail.. Plusieurs milliers de salariés d' Alphabet Google ) ont manifesté contre les comportements sexistes ou racistes au sein de l'entreprise, sur trois continents. Cela fait suite aux révélations du 'NYT' selon lesquelles le groupe aurait cherché à passer sous silence des affaires embarrassantes.. Nigel Higgins (vice-président de Rothschild & Co) prendra les rênes de Barclays en mai à la place de John McFarlane, a indiqué la banque britannique. Higgins a passé 36 ans chez Rothschild.. Le patron de JP Morgan a réaffirmé dans les colonnes du 'Handelsblatt' que son groupe ne s'intéresse pas à la Deutsche Bank . "", a précisé Jamie Dimon.