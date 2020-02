EN DIRECT DES MARCHES : Engie, Axa, Société Générale, Hermès, Sanofi, Carmat, Intelsat, Tesla...

Avalanche de publications. Beaucoup de résultats de grosses valeurs françaises ce matin : Société Générale, Dassault Systèmes, Sanofi, Total, Publicis, ArcelorMittal… Mais aussi de nombreuses entreprises plus petites. Un premier bilan sur la base des cours peu après l'ouverture :

Carmat (+17,5%) : la FDA a autorisé la société à mener des essais cliniques sur son cœur artificiel sur le territoire des Etats-Unis.

ArcelorMittal (+10%) : le 4 e trimestre est plus solide que prévu. Est-ce le signe que la demande se retourne ? écrit Jefferies ce matin en restant acheteur avec un objectif à 18,50 EUR.

trimestre est plus solide que prévu. Est-ce le signe que la demande se retourne ? écrit Jefferies ce matin en restant acheteur avec un objectif à 18,50 EUR. Coface (+4,6%) : résultats solides et acquisition en Norvège portent le titre.

Total (+3,4%) : des bons résultats trimestriels pour la major pétrolière, qui dépasse assez nettement les attentes. Une variation assez rare pour le titre, qui explique en partie la surperformance du CAC40 sur les autres indices européens à l'ouverture.

Sanofi (+2%) : là aussi, des résultats rassurants. Les résultats sont meilleurs que prévu malgré un chiffre d'affaires un peu juste. Les perspectives devraient conduire à une légère réévaluation des attentes du consensus.

Société Générale (+1,4%) : des résultats en berne et des objectifs abandonnés, mais un assainissement de la situation salué par les analystes. "Avec cette série de résultats, nous pensons que la SG est en train de revenir à la normale avec des tendances sous-jacentes positives et une base capitalistique solide", résume Jefferies.

Les cycliques habituelles qui profitent de marchés haussiers (Vallourec, Faurecia, TechnipFMC, Soitec) sont aussi aux avant-postes.

Dassault Systèmes (-4%) : le titre recule après sa publication. La prévision de croissance organique déçoit les analystes. "Compte tenu de la valorisation élevée du titre, je pense que les investisseurs vont se focaliser sur le ralentissement de la croissance des nouvelles licences et sur la dynamique des autres solutions au 4 e trimestre", écrit, à juste titre, Knut Woller chez Baader Helvea.

trimestre", écrit, à juste titre, Knut Woller chez Baader Helvea. Scor (-2%) : des dégagements après les chiffres de la campagne de renouvellements de janvier.

Les défensives habituelles qui souffrent quand les marchés baissent (bioMérieux)

Clap de fin pour Kocher ? Si l'on en croit les dernières rumeurs, c'est le jour J pour l'avenir d'Isabelle Kocher aux commandes d'Engie, avec la tenue d'un conseil d'administration crucial. Les bruits de couloir laissent penser que la dirigeante ne serait pas reconduite.

Go West. Axa serait en négociations avancées pour céder ses activités en Europe centrale et de l'est à l'autrichien Uniqa, selon Bloomberg. Le portefeuille comprend notamment la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Il pourrait être valorisé environ 1 Md€.

Continuité assurée. Bouygues n'a dû arrêter aucun chantier après la violente cyberattaque qui a frappé sa filiale construction, dont l'informatique est en cours de restauration à l'aide d'experts extérieurs. Une plainte a été déposée.

Hermès dans la cosmétique. Hermès se lance dans la beauté, "son 16e métier", avec une offre de rouges à lèvres. "Fruit d’un travail de conception, de recherche et de développement initié il y a plus de cinq ans et dirigé par Agnès de Villers, présidente d’Hermès Parfum et Beauté, dans l’esprit d’excellence et d’intégration des savoir-faire qui caractérise Hermès, la Beauté Hermès est une création à plusieurs mains, sous l’égide de Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d’Hermès", commente l'entreprise. Lancement le 4 mars avec pour objectif d'offrir à terme une gamme beauté complète.

En bref en France. CGG et Fairfield Coopèrent sur des Etudes Multi-Clients dans l'Ouest Texas. La Coface s'offre le Norvégien GIEK. Scor dresse le bilan de sa campagne de renouvellements. L'agence américaine du médicament autorise Carmat à lancer une étude clinique sur son cœur artificiel aux Etats-Unis. Valbiotis signe avec Nestlé Health Science pour le développement de TOTUM-63, une annonce qui avait manifestement fuité. Deinove signe un protocole d'accord avec Sharon Laboratories sur des ingrédients cosmétiques. Munic réussit son entrée en bourse à 7,95 EUR l'action, en milieu de fourchette. Scientific Brain Training change d'actionnaire de référence. LDLC annonce le désengagement de sa présence physique en Espagne avec la fermeture de ses deux boutiques. UV Germi estime que le coronavirus accélère son activité au Moyen-Orient. L'Olympique Lyonnais signe un partenariat avec Emirates. Miliboo propose ses produits en version reconditionnée. Grosse quantité de publications d'entreprises depuis hier soir, avec notamment Klépierre, Cofidur, ALD, Coface, Selectirente, Passat, La Chausseria, Inventiva, Roche Bobois, Pharmasimple, Maurel, Assystem, Sogeclair. Et quelques nouvelles détaillées de l'univers des biotechs par ici.

Bilan des résultats. Contrairement à ceux de Ford, les trimestriels de General Motors sont meilleurs que prévu. Toyota Motor relève ses prévisions annuelles. Dätwyler subit une perte plus lourde que prévu en 2019. Le bénéfice de Nordea coupé en deux. Equinor dépasse les attentes au 4e trimestre.

Mesure radicale. Intelsat songerait à une mise sous protection de la loi des faillites américaine, le Chapter 11, si les autorités américaines n'augmentent pas la rémunération de la libération de la Bande C pour la 5G, selon Bloomberg. Une telle procédure, si elle était enclenchée, contrarierait probablement les projets fédéraux, qui font l'objet d'une sévère opposition des acteurs du secteur.

Tête à queue. Après avoir doublé depuis le début de l'année, l'action Tesla s'est effondrée de 17% hier : et personne n'y comprend toujours rien ! La violente flambée de l'action ces derniers mois montre la singularité du dossier, dont la capitalisation est désormais au second rang mondial de l'automobile derrière Toyota Motor. Pour justifier son statut, l'entreprise va devoir convaincre avec une trajectoire future de résultats digne de cet engouement.

En bref ailleurs. Mitsubishi Heavy repousse pour la sixième fois la livraison de son premier jet régional SpaceJet. La Commission européenne a ouvert mercredi une enquête sur les pratiques concurrentielles de Qualcomm sur le marché des puces radiofréquences pour smartphones. Partner Communications va examiner l'offre de rachat soumise par Altice Europe via sa filiale israélienne HOT, qui valorise la société 930 M€. Le directeur financier d'Anheuser-Busch Inbev va démissionner. Trois actionnaires institutionnels du Credit Suisse pressent le président de la banque d'apporter publiquement son soutien au CEO Tidjane Thiam dans l'affaire de filatures qui secoue l'établissement. Foxconn s'attendrait à reprendre la production totale en Chine à la fin du mois de février. Huawei accuse Verizon de violation de brevets.

Ça publie. L'Oréal, Bristol-Myers Squibb, Philip Morris, Total, Sanofi, Cigna, Estée Lauder, Equinor, Dassault Systèmes, ING Groep, Compass, Nordea, Swisscom, Nokia, ArcelorMittal, Société Générale…. En tout plus de 40 entreprises dont la capitalisation individuelle dépasse 25 Mds$.