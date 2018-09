EN DIRECT DES MARCHES : Engie, Carrefour / Casino, PSB Industries, Recylex...

Nous allons prendre des congés pour explorer à nouveau notre curiosité et notre créativité

"

. La Belgique craint pour son approvisionnement électrique cet hiver et accuse Engie . La filiale Electrabel a en effet reporté à 2019 le redémarrage de deux réacteurs nucléaires.. La nuit fut beaucoup plus calme que la précédente entre les deux distributeurs. L'AMF pourrait exiger des clarifications sur l'actualité récente entre les deux groupes.. La filiale énergies renouvelables d' EDF a pris 50% d'Entersolar, dans des conditions qui n'ont pas été communiquées.veut faire entrer Baïkowski en bourse, dans le cadre de sa réorganisation car elle n'offre pas de synergies avec le reste du groupe. Solocal a renforcé son partenariat avec Microsoft en signant pour la plateforme Azure. Recylex convainc ses créanciers d'assouplir les conditions de sa dette. Les comptes semestriels seront arrêtés le 28 septembre.. Le groupe va dépenser 8,5 millions d'euros, dont 65% en numéraire et 35% en titres, pour le studio de jeux vidéo. Bigben a pour ambition de devenir un acteur important du segment des jeux "AA".. S&P a assigné un "BB" à la dette de Getlink , estimant que la société génère d'importants flux en raison de sa position privilégiée, mais qu'elle ne peut en disposer totalement librement. Fountaine Pajot ... Starbucks se prépare à une profonde restructuration, qui pèsera sur l'emploi et les postes du haut management, selon Bloomberg. Des nouvelles sont attendues d'ici le mois de novembre. Amazon aurait approché par deux fois Deliveroo en vue d'un rachat au cours des deux années écoulées, selon le 'Telegraph'. Par ailleurs, l'Américain va recruter 7 500 intérimaires pour Noël en France. Telecom Italia n'a toujours pas arrêté son plan stratégique et l'a fait savoir dans un communiqué diffusé hier.. Le groupe va supprimer environ 2 200 emplois en Suisse d'ici 2022 dans le cadre de sa réorganisation. Novartis estime que 10% de ses effectifs resteront dans le pays, où n'est réalisé que 2% du chiffre df'affaires.. Les cofondateurs d'Instagram ( Facebook ) quittent la société. ", ont déclaré les deux intéressés, qui auront passé 6 ans chez Facebook.. Plusieurs distributeurs américains, dont Walmart et Target , ont écrit au représentant du commerce pour lui faire part de leurs craintes de hausses de prix à cause des tarifs douaniers.. L'UE veut créer une entité légale pour commercer avec l'Iran. Le Labour votera probablement contre le plan May sur le Brexit. Le baril rejoint ses pics de 2014. Pékin ne veut pas négocier avec Washington avec le "couteau sous la gorge" (variante du "pistolet sur la tempe" habituel).