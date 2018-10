EN DIRECT DES MARCHES : Engie, Kering, Vicat, Teleperformance, Apple...

"Shortseller Enrichment Commission" ("Commissions d'enrichissement des vendeurs à découvert"), qui partagerait son acronyme avec la SEC, le gendarme boursier américain.

. Le rachat d'APN Outdoor se rapproche pour JCDecaux , qui a reçu le feu vert des autorités néozélandaises. Mais il reste encore pas mal d'étapes à franchir.. L'agence nucléaire belge va enquêter pour savoir si Engie a sous-estimé l'état du réacteur 3 de la centrale de Doel, alors qu'une pénurie d'énergie s'annonce en novembre, puisqu'un seul réacteur sur les sept qui équipent le pays sera en capacité de produire.Le PDG de Gucci ( Kering ) confiant sur la trajectoire de croissance de la marque, dans une vidéo interne obtenue par Reuters. Opportun, compte tenu de la déroute subie hier par les actions du luxe.. Les députés français ont ouvert la voie aux cessions de titres de l'Etat dans Engie Aéroports de Paris et FdJ. Le cadre réglementaire est là, la volonté politique et les conditions restent à préciser.. Les chemins de fer russes veulent réduire leur part dans le logisticien Gefco, ex-filiale de Peugeot , qui en détient encore 25%. Mais RZD veut garder 50% plus une action. Saint-Gobain rachète le spécialiste européen des isolants en élastomère Kaimann, qui représente 70 millions d'euros de revenus annuels. Teleperformance a finalisé l'acquisition d'Intelenet, un acteur indien qui coûtera 860 millions d'euros dette comprise. La société était aux mains de Blackstone. Thales et Siemens Mobility remportent le contrat des automatismes et commandes centralisées du Grand Paris Express.Rumeur confirmée pour Vicat , qui officialise ce matin le rachat du brésilien Ciplan en prenant 65% du capital via une augmentation de capital réservée de 290 millions d'euros, qui valorise le cimentier brésilien environ 446 millions d'euros.. La famille Benetton a vendu au fonds du Golfe ADIA une part de 20% du holding qui contrôle 29,9% de Cellnex pour 1,5 milliard d'euros, le montant qui avait été payé pour l'acquérir durant l'été.. Un consortium emmené par le fonds Brookfield AM envisage une OPA sur Intu . Il doit se prononcer d'ici le 1novembre.. La FDA élargit l'utilisation de l'Hemlibra de Roche à la quasi-totalité des patients victimes d'hémophilie A.. Le groupe a annoncé ce matin qu'il enterre son projet de simplification des structures, qui faisait débat depuis plusieurs mois. Nike préoccupé par les accusations de viol contre l'une de ses icônes, Cristiano Ronaldo. Le footballeur est visé par une plainte pour agression sexuelle déposée dans le Nevada pour des faits remontant à 2009. Apple et Amazon démentent avoir été espionnés par la Chine, après les révélations de Bloomberg sur l'installation d'une micropuce sur certains composants réseaux d'une entreprise américaine.. Elon Musk moque la SEC, accusée de faire le jeu des vendeurs à découvert, ce que l'institution n'apprécie guère. Dans un tweet, le dirigeant de Tesla ironise sur la. En Asie, malgré les bons résultats du coréen Samsung , les acteurs chinois broient du noir après la publication de l'enquête de Bloomberg sur le piratage par la Chine de composants fournis à des entreprises américaines. Le marché craint des rétorsions. Lenovo coule.. Le député d'extrême droite Jair Bolsonaro favori des sondés pour la présidentielle brésilienne. L'Insee réduit à 1,6% sa prévision de croissance 2018. L'Italie table sur 1,5% de croissance en 2019 et de "1,6% et 1,4%" pour la suite. Mike Pence accuse la Chine de fausser les élections de mi-mandat.