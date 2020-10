EN DIRECT DES MARCHES : Engie / Suez / Veolia, Kering, Lagardère, Akka, Exxon Mobil, Saracen Mineral...

En France

Il va y avoir du sport. Engie a décidé de vendre à Veolia ses 29,90% du capital de Suez à 18 EUR par action, contre l'avis de Bercy et du conseil d'administration de Suez. Évidemment, ce dernier critique une reprise hostile d'une part importante de son capital, "dans des conditions inédites et irrégulières". Malgré ce que les protagonistes tentent de laisser penser, il n'y a pas de bons et de méchant dans ce dossier, seulement des acteurs dont les intérêts ne sont pas convergents. Impossible de dire ce qui sortira de tout ça.

Puma s'émancipe un peu plus. Kering vend 8,8 millions d'actions Puma (5,9% du capital) via un placement privé, pour ne conserver que 9,8% des parts. À l'heure où ces lignes sont écrites, le prix de cession n'a pas encore été communiqué. Sur la base des cours de l'action allemande hier, le produit brut aurait représenté 670 M€. Les titres ayant été placés avec la décote habituelle de ce type d'opération, Kering récupèrera 655,6 M€ (cours de cession moyen 74,50 EUR). L'opération va permettre d'accroître le flottant de Puma.

Danone sort de Yakult. Le groupe lance la cession du solde de sa participation de 6,61% dans Yakult Honsha, ce qui n'empêche pas les entreprises de confirmer leur engagement à poursuivre une relation stratégique de long terme et leur volonté commune de promouvoir les probiotiques. En 2018, Danone avait cédé la majeure partie de sa participation de 21,29% dans Yakult. Sur la base du cours actuel de l'action Yakult, le montant brut avoisinerait 454 M€.

Duel. Le Groupe Arnault monte à 7% de Lagardère. La famille Arnaud, qui a également investi dans le holding de contrôle d'Arnaud Lagardère, a pris position face à Vivendi, qui détient en direct 26,7% du capital de Lagardère et qui est allié à Amber. La guéguerre entre grands patrons français se poursuit donc avec pour champ de bataille le groupe fragilisé par la Covid.

Grosse prime. Akka lance une augmentation de capital réservée de 200 M€ à 22,50 EUR pièce, profitant à la famille fondatrice et à la Compagnie Nationale à Portefeuille. Cette opération est réalisée sur la base d'une prime de 43% par rapport au dernier cours coté de 15,74 EUR. La famille Ricci remet 50 M€ dans la société, tandis que la holding du Groupe Frère entre pour 150 M€, ce qui lui permettra d'obtenir 21,4% du capital et 17,3% des droits de vote.

En bref

Eurazeo renforce son activité de gestion d'actifs à travers une nouvelle organisation au service des investisseurs.

GTT reçoit des commandes pour quatre éthaniers de grande capacité.

Vinci Construction remporte deux contrats d'autoroutes en Australie, pour 200 M€.

Transgene, NEC et BostonGene annoncent une collaboration stratégique sur deux essais cliniques évaluant myvac.

Inventiva fera une présentation sur ses résultats de phase IIb dans la NASH lors de The Liver Meeting 2020.

L'Olympique Lyonnais enregistre deux renforts (Mattia De Sciglio et Habib Keita) et renouvelle pour deux ans son contrat de "naming" de stade avec Groupama.

Maisons du Monde ouvre deux magasins, à Anvers et Béziers.

Baccarat nomme un manager de transition sous le contrôle des administrateurs provisoires.

Dietswell devient Dolfines.

Riber et Comptek Solutions signent un partenariat commercial.

Streamwide retenu au sein du consortium Engie Solutions et Nokia pour un contrat sur le Grand Paris Express.

Esker lance une nouvelle solution de gestion des encaissements.

Linedata et Cogra ont publié leurs comptes.

Dans le monde

En mille morceaux ? Le rapport que doit remettre cette semaine le comité antitrust de la chambre des représentants aux États-Unis concernant Amazon.com, Apple, Facebook et Alphabet contiendrait "un appel à peine voilé à la scission" de ces entreprises, selon des rumeurs concordantes. Le parlementaire Républicain Ken Buck partage les craintes des Démocrates sur la toute-puissance de ces acteurs, mais ne croit pas qu'un démantèlement soit la solution. Des détails ici en anglais. Le dossier est complexe car la puissance des GAFA est l'une des principales armes d'influence des Etats-Unis.

Contrecoup pétrolier. Exxon Mobil va supprimer 1600 postes d'ici fin 2021 en Europe. Cela représente 11% de ses effectifs dans la région. L'entreprise n'a pas donné le détail sur la répartition géographique des suppressions.

Fusion dorée. Northern Star va racheter Saracen Mineral en actions, pour une valorisation de 5,20 AUD environ par action. L'opération crée le 8e acteur parmi les minières aurifères.

Encore un rachat dans la pharma. Bristol-Myers Squibb va racheter la société de biotechnologie MyoKardia pour 13,1 Mds$ en numéraire. Comme son nom l'indique, la société est spécialisée dans les traitements pour les maladie cardio-vasculaires.

En bref

Southwest Airlines propose à ses salariés d'accepter des baisses de salaire en échange de l'absence de chômage partiel.

BHP va racheter un intérêt additionnel de 28% dans le projet Shenzi, dans le Golfe du Mexique, pour 505 M$ auprès de Hess Corp.

Cisco va faire appel d'un jugement qui le condamne à verser 1,9 Md$ dans une affaire de violation de brevets.

Vontier va remplacer Noble Energy dans le S&P500.

K+S AG vend sa filiale américaine à un consortium pour 3,2 Mds$.

Leclanché fournira le système de stockage de batteries des bateaux hybrides futuristes de la CGN sur le Léman.

Sonova va se lancer sur le marché chinois de l'audition.

Dufry publie les modalités de son augmentation de capital

Ça publie. Paychex, Levi Strauss, Ferrexpo, Aryzta, YouGov…