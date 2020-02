EN DIRECT DES MARCHES : Engie, Valeo, Genfit, ADP, Teleperformance, Unicredit, Sika...

Des vues américaines pour Engie ? Engie aurait approché l'américain Ameresco, qui pèse actuellement 1,1 Md$ en bourse, en vue d'un rachat, selon les informations obtenues par Reuters. Le groupe français souhaiterait offrir une solution de succession au PDG actuel, âgé de 72 ans, qui possède la majorité du capital. Les deux entreprises n'ont pas souhaité réagir dans l'immédiat.

Passe d'armes. Un premier rendez-vous judiciaire est prévu aujourd'hui entre Carlos Ghosn et Renault en France, avec un référé sur une demande d'indemnité de départ en retraite de l'ancien dirigeant. Il s'agit presque d'un non-événement, mais comme tout ce qui touche à cette affaire est sulfureux en ce moment, autant l'évoquer.

Records de pertes. Les "Traders fous" ou "Rogue traders", ce sont ces traders qui ont dépassé les limites autorisées et perdu des milliards de dollars. Qui sont les 6 premiers du classement ? La réponse en vidéo :

Du chaud et du froid. Valeo a publié des résultats mitigés hier soir, avec un résultat opérationnel inférieur aux attentes mais une génération de cash-flow libre assez nettement meilleure que prévu. Dans son commentaire initial publié dès hier soir, Jefferies soulignait que les objectifs annoncés par l'équipementier automobile lui semblent un peu optimistes compte-tenu de l'état du marché automobile mondial.

ADP numéro un mondial. Groupe ADP prend 49% du capital de GMR Airports, un groupe indien qui officie sur sept aéroports en Inde, aux Philippines et en Grèce, dont trois comme opérateur (Delhi, Hyderabad, Mactan Cebu), aux côtés de GMR Infrastructure. L'exploitant français souligne que cette transaction lui confère le statut de premier réseau mondial d'aéroports (nous n'avons pas vérifié). Il dépensera l'équivalent de 1,36 Md€ et s'attend à un TRI en roupie de plus de 10%.

Du retard, seulement ? Genfit décale la levée d'aveugle des données de sa phase III RESOLVE-IT avec Elafibranor dans la NASH pour "incorporer les derniers commentaires de la FDA attendus à la fin du mois de mars", en précisant que cela n'a pas pour origine l'efficacité ou la sécurité du traitement, ni un sujet d'ordre réglementaire. Pour une biotech, annoncer un retard est un exercice délicat qui sème le doute, malgré toutes les précautions prises par Genfit dans son communiqué. "Cette décision a été prise dans le but d’appréhender au mieux l’état actuel de la réflexion au sein de l’écosystème NASH", indique le laboratoire. Nous n'en saurons pas plus pour l'instant.

En bref en France. Sopra Steria rachète Sodifrance à 17,10 EUR l'action. GTT rachète l'islandais Marorka. Lectra investit dans sa relation d'affaires avec Faurecia. Le Masitinib d'AB Science atteint son critère principal en phase II/II dans les formes progressives de la sclérose en plaques. Transgene traite un premier patient avec TG6002. Erytech signe un partenariat d'approvisionnement du service de don du sang de la Croix-Rouge allemande. Navya boucle son émission de 20 M€ d'ORNANE avec ESMO. Une commande en Hongrie pour Drone Volt. Teleperformance, Verallia, Clasquin, Horizontal Software, Roche Bobois, SES-imagotag, Bastide, Amplitude Surgical ont publié leurs comptes.

HSBC prospecterait en Italie. Jean-Pierre Mustier, le patron d'UniCredit, serait bien placé pour prendre les commandes d'HSBC, selon les dernières indiscrétions obtenues par Bloomberg. L'actuel directeur général par intérim de l'établissement, Noel Quinn, ferait aussi partie de la liste des prétendants, avec d'autres noms.

Un bonus en négociation. Sprint et T-Mobile US seraient proches d'un accord sur les termes modifiés de leur fusion, selon le Wall Street Journal. La discussion porte sur une parité plus favorable à T-Mobile US, dont la situation s'est améliorée depuis la signature de l'accord. La maison-mère de T-Mobile US, Deutsche Telekom, pourrait obtenir plus de 43% de la nouvelle entité, contre moins 42% dans le projet précédent.

Radine, Intesa. Des actionnaires représentant environ 18% du capital d'UBI Banca ont jugé l'offre de rachat d'Intesa Sanpaolo "inacceptable" car trop faible. Intesa a surpris tout le monde en lançant une proposition de rachat non sollicitée sur UBI Banca, par un échange d'actions valorisant l'établissement bergamasque 4,9 Mds€.

Chômage technique. Le coronavirus est toujours des dégâts dans le secteur automobile. Le constructeur japonais Honda a décalé le redémarrage de son usine de Wuhan au 11 mars.

En bref ailleurs. Wells Fargo serait à deux doigts de sceller un compromis avec les autorités américaines pour éviter un procès, compromis à 3 Mds$. La justice allemande autorise Tesla à lancer les travaux de son usine européenne. Implenia décroche trois projets de construction durable dans le bâtiment en Allemagne et en Suisse. La justice du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, a ouvert une procédure visant Alphabet pour collecte illégale de données personnelles sur des enfants scolarisés dans l'Etat. Toujours en difficultés, Sears obtient une ligne de crédit de 100 M$ du fonds américain Brigade Capital, a appris Reuters. Le groupe minier brésilien Vale déficitaire au quatrième trimestre après des charges exceptionnelles sur sa mine de nickel de Nouvelle-Calédonie et sa mine de charbon du Mozambique. Ultimate Software et Kronos se lancent dans une fusion à 22 Mds$. GAM Holding va encore réduire ses effectifs. Le croisiériste norvégien Norwegian Cruise Line annule tous ses séjours en Asie jusqu'en septembre. Allianz lance un programme de rachat d'actions de 1,5 Md€.

Ça publie. Royal Bank of Canada, Allianz, Deere, Sika, Kingspan, Proximus, Pearson PLC, Sopra Steria…