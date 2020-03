EN DIRECT DES MARCHES : EssilorLuxottica, CGG, Bonduelle, Nicox, Starbucks, Infineon, JPMorgan...

Des objectifs incertains. EssilorLuxottica a publié ce matin ses résultats 2019 et des objectifs financiers 2020 qui "supposent que l’épidémie de COVID-19 se résorbe dans les prochains mois", passant par une croissance du chiffre d’affaires de 3 à 5% et des résultats en hausse de 0,7 à 1,2 fois les revenus, hors GrandVision. La performance sera plus élevée au second semestre, pour les raisons précitées.

Airbus bulle en février. Airbus n'a enregistré ni commandes ni annulations au cours du mois de février, mais a livré 55 appareils à 35 clients. Ce zéro pointé n'est pas très étonnant compte tenu du contexte du coronavirus. Mais l'industriel peut se consoler grâce à un très bon mois de janvier, qui lui avait permis d'engranger 274 commandes.

Dans le vert. CGG estime être bien placé pour atteindre ses objectifs 2021, après avoir dévoilé des résultats 2019 en nette amélioration. Cette année, le cash-flow net sera positif, prévoit l'entreprise de géophysique. "Le nouveau profil de CGG centré sur la technologie me rend confiante dans l’atteinte de nos objectifs stratégiques et financiers à l’horizon 2021", s'est réjouie la directrice générale Sophie Zurquiyah.

Du bas de fourchette. L’évolution de l’activité du 1er semestre fiscal de Bonduelle est "en deçà des attentes initiales du groupe en Europe". Les performances, prévient le management, se situeront dans le bas de la fourchette des objectifs communiqués en octobre 2019.

En bref en France. Arkema lance sa septième augmentation de capital réservée à ses salariés. JCDecaux a entamé les démarches pour devenir Societas Europaea. Bureau Veritas va se rebaptiser Bureau Veritas Primary Integration. AB Science tient aujourd'hui une conférence sur le masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques. Arcure se développe à Hong Kong. Alpha Mos certifiée ISO9001. Don't Nod se dote de départements édition et marketing. Carbios s'engage dans l'European Plastics Pact, une initiative public-privé en faveur de l'économie circulaire des plastiques. Le coronavirus empêchera Drone Volt d'atteindre ses objectifs en début d'année, à cause de soucis d'approvisionnement en composants et du report de formations. Nicox, Savencia et Tour Eiffel ont publié leurs comptes.

Veto sur Cypress ? Des officiels américains recommanderaient à Donald Trump de bloquer le rachat de Cypress Semiconductor par Infineon, a appris Bloomberg, pour des raisons de sécurité nationale. Le groupe allemand aurait échoué à convaincre Washington du bien-fondé de son opération à 8,7 Mds$, même si l'agence financière avoir n'avoir pas eu d'explications sur les menaces à la sécurité nationale invoquées.

Le B737MAX pourrait voler au printemps. Le patron de l'agence de certification aéronautique américaine estime qu'un premier vol test du Boeing 737Max pourrait intervenir dans quelques semaines. "Nous travaillons sur les derniers problèmes de révision des logiciels et de documentation, et je pense que d'ici quelques semaines, nous devrions voir un vol de certification", a indiqué Stephen Dickson lors d'une conférence sur l'aviation à Washington.

Syngal aux commandes de Gap. Sonia Syngal, la directrice d'Old Navy, promue aux commandes de Gap Inc. Initialement, Old Navy aurait dû être scindé, mais le groupe avait finalement renoncé à le faire. En parallèle, Bobby Martin, actuellement membre du conseil d'administration est nommé président exécutif du conseil.

Café très serré. Starbucks estime que ses ventes en Chine seront divisées par deux au premier trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. L'activité est toutefois sur une pente ascendante, avec la réouverture de nombreux magasins au mois de février. L'impact sur les résultats du trimestre sera de 0,15 à 0,18 USD par action, mais le management est confiant dans la reprise pour le reste de l'année.

Opération express. Le patron de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, au repos après une opération du cœur en urgence. Il a été victime d'une dissection aortique, traitée rapidement. "La bonne nouvelle est que cela a été traité rapidement et que l'opération a été réussie. Il est réveillé, alerte, et se remet correctement", est-il écrit dans un courriel interne obtenu par l'AFP. Ses bras droits Daniel Pinto et Gordon Smith assureront l'intérim.

En bref ailleurs. Facebook et Google demandent à leur personnel à San Francisco de s'organiser pour travailler à la maison à cause du coronavirus. Petershill (filiale de Goldman Sachs) serait prête à entrer au capital du fonds Permira en injectant 500 M€, ce qui valoriserait le fonds 4,5 Mds€, a appris le Wall Street Journal. Les prétendants à la reprise d'Alitalia doivent se faire connaître d'ici le 18 mars, a annoncé l'administrateur en charge de la compagnie aérienne transalpine, dans un timing qui ne pourrait probablement pas être pire. Les actionnaires activistes Macellum et Ancora prennent plus de 10% du capital de Big Lots. Le patron de Twitter, Jack Dorsey, renonce à ses projets de relocalisation en Afrique alors que le fonds Elliott milite pour le remplacer, le jugeant trop peu impliqué dans la gestion du réseau social.

Ça publie. EssilorLuxottica, Elia, AIB Group, CGG, Bonduelle, Accell…