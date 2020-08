EN DIRECT DES MARCHES : EssilorLuxottica, Crédit Agricole, Innate Pharma, HelloFresh, Occidental Petroleum, Zalando, Schindler...

En France

Qui l'eut cru ? Amber Capital et Vivendi ont rapproché leurs positions par un pacte "à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours". Ils possèdent respectivement 23,5% et 20% du capital et vont entamer des négociations avec Lagardère pour obtenir trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi au conseil de surveillance. En outre, ils se sont consentis pour cinq ans un droit de première offre et un droit de préemption réciproques. Un nouveau rebondissement dans un dossier Lagardère qui ne manque décidément pas de piquant.

Verdict le 24 août. EssilorLuxottica pourrait renoncer au rachat de GrandVision, accusé d'avoir pris des libertés dans la gestion de la crise du coronavirus par rapport aux accords initiaux, un contentieux qui sera tranché la justice néerlandaise le 24 août. "GrandVision a accepté une obligation contractuelle de ne pas dévier de sa trajectoire. Mais elle a radicalement changé de cap", a déclaré l'avocat d'EssilorLuxottica, Jeroen Kortmann, lors d'une audience hier. Son homologue pour le compte de GrandVision a répliqué que le Franco-Italien avait été tenu au courant. La décision du 24 août sera-t-elle décisive ?

Une consolidation illusoire ? Interrogé par le Financial Times, le patron du Crédit Agricole, Philippe Brassac, explique qu'il ne croit pas que le coronavirus provoquera une vague de fusions dans la banque européenne, mais croit davantage à des partenariats. La banque verte a développé ce type d'accord dans l'assurance, le crédit à la consommation ou la gestion d'actifs, et s'en montre satisfait.

De l'argent frais. La filiale Rail de Touax lève 82,9 M€ pour accélérer son développement dans les wagons de fret, en faisant entrer DIF Capital Partners à hauteur de 49% de son capital. "L’opération renforcera la position de Touax Rail Limited en Europe et en Asie avec une flotte d’environ 6 930 plateformes détenues en propre, et d’environ 4 080 plateformes gérées pour le compte de tiers, et augmentera sa capacité à croître et à financer les besoins de ses clients", selon l'entreprise. La transaction devrait être finalisée en septembre, après le feu vert de l'autorité allemande de la concurrence.

En bref

Safe Orthopaedics reçoit le feu vert FDA pour vendre SteriSpine PS 2 e génération aux États-Unis.

génération aux États-Unis. Les actionnaires de Genomic Vision valident le principe d'une ligne de financement dilutive avec Winance.

Innate Pharma obtient 6,8 M€ de financement public pour sa recherche dans la COVID-19.

Voltalia finalise l'installation d'ombrières solaires dans le sud de la France.

Artmarket.com a publié ses comptes.

Dans le monde

Publications de résultats

Barrick Gold : le groupe minier a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes au second trimestre.

HelloFresh a relevé ses prévisions 2020. Les revenus du second trimestre ont atteint 972,1 M€ et l'AEBITDA 153,6 M€, tous deux dans le haut des attentes plusieurs fois révisées positivement cette année.

Marriott : les pertes sont plus importantes que prévu, mais quelques signaux de reprise en Chine atténuent l'impression négative. L'action a gagné 3,6% hier en séance.

Occidental Petroleum : le groupe pétrolier a subi une perte de 8,35 Mds$ au deuxième trimestre, à cause de la baisse des prix du pétrole et des dépréciations. L'action chutait de 5,6% après la séance.

Tencent Music Entertainment Group : la filiale de Tencent a publié des revenus trimestriels en hausse de 18%, battant les estimations de Wall Street. Le titre gagnait 2,4% post-clôture.

Uniper : l'énergéticien allemand a enregistré un bénéfice opérationnel ajusté de 691 M€ au terme du premier semestre, deux fois supérieur à celui du 1 er semestre de l'année précédente.

semestre de l'année précédente. Zalando : le groupe allemand de commerce en ligne enregistre une progression de 27% de ses revenus au second trimestre, à 2,03 Mds€, pour un résultat opérationnel ajusté plus que doublé à 212 M€.

En bref

McDonald's a engagé une action en justice contre son ancien directeur général Steve Easterbrook, licencié en novembre à la suite d'une liaison avec un membre du personnel.

Avec sa division F2, Facebook veut pousser ses pions dans le domaine du paiement et de la finance, malgré les difficultés du projet Libra.

La justice californienne a donné droit à la demande de l'État, qui veut empêcher Uber Technologies et Lyft Inc de considérer leurs chauffeurs comme entrepreneurs indépendants plutôt que des salariés.

Les actions Eastman Kodak ont lourdement chuté hier, après le gel d'un prêt de 765 M$ le temps que le Congrès examine les conditions de son octroi. Implenia remporte plus de 108 MCHF de nouveaux projets dans le domaine du bâtiment en Allemagne.

Schindler va fournir 134 ascenseurs au Grand Paris express.

Ça publie. Softbank, Prudential Plc, Sysco, Zalando, Uniper, HelloFresh, Intercontinental Hotels…