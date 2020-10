EN DIRECT DES MARCHES : Euronext, Mediawan, Engie, ADP, Orange, AMD / Xilinx, IBM, Zalando

En France

Pas de privatisations en vue en 2021. Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, a estimé dans les colonnes du Figaro que la privatisation de Groupe ADP et la cession des parts de l'État dans Engie n'auront probablement pas lieu d'ici la fin du quinquennat. "L'État a pleinement vocation à être actionnaire dans des entreprises stratégiques: la défense, le transport, le nucléaire", a-t-il notamment déclaré, ce qui rend ne clôt pas la polémique sur le projet de privatisation d'ADP, sauf à considérer que les infrastructures de transport ne constituent pas du transport. L'interview est disponible ici.

Promotions chez L'Oréal. Antoine Vanlaeys nommé directeur général des opérations de L'Oréal. Il prend la place de Barbara Lavernos, nommée directrice générale en charge de la Recherche, de l’Innovation et des Technologies.

Nokia passe à l'orange. Orange Belgium et Proximus vont remplacer les équipements Huawei par Nokia en Belgique et au Luxembourg. La filiale d'Orange est restée très factuelle, sans évidemment entrer dans des considérations politiques : "Nokia a été sélectionné au terme d'un processus comparatif approfondi, fondé sur des critères technologiques, opérationnels et financiers".

Euronext rachète la Bourse de Milan. Le London Stock Exchange a signé un accord de cession de Borsa Italiana à Euronext pour 4,325 Mds€. L'opération est réalisée sur la base d'un multiple d'Ebitda de 16,7 fois. Elle devrait être bouclée au cours du 1er semestre 2021. Le LSE pourra de son côté finaliser l'acquisition de Refinitiv. Euronext récupère ainsi un important actif, qui comprend non seulement la place de Milan mais aussi plusieurs plateformes européennes clefs au-delà du domaine des actions.

Pas suffisant pour un retrait. Le consortium BidCo Breteuil réunit 85,23% du capital et réussit son OPA amicale à 12 EUR sur Mediawan mais n'emporte pas le nombre de titres nécessaires à un retrait de la cote, avant la réouverture de l'offre. Celle-ci est prévue du 9 au 22 octobre dans les mêmes conditions que l'offre initiale.

En bref

Faurecia et Gaussin signent un partenariat pour équiper des véhicules Gaussin dédiés à la logistique et à la manutention portuaire de systèmes de stockage à hydrogène.

Carbios rachète la participation de 18% de Limagrain dans Carbiolice en numéraire et en actions et confirme sa visibilité financière jusque fin 2022.

Groupe Tera satisfait de sa coopération avec Valeo.

Winfarm va entrer sur Euronext Growth à Paris.

Enensys, Osmozis, Safe Orthopaedics, Stentys et Medicrea ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Techno-mariage ? Le Wall Street Journal a appris qu'Advanced Micro Devices est en négociation avancée pour racheter Xilinx, une opération à plus de 30 Mds$. Cette transaction confirmerait que les entreprises du secteur ne jugent pas leurs multiples de valorisation délirants. Xilinx pèse actuellement 26 Mds$ en bourse.

IBM va céder ses actifs les moins dynamiques. International Business Machines flambe en bourse après avoir déclaré être prêt à céder sa division "Managed Infrastructure Services", pour se concentrer sur l'intelligence artificielle et le cloud. Cette opération est bien accueillie car la branche MIS est celle qui génère le moins de marges.

De bon augure. Novo Nordisk, Zalando et Pandora relèvent leurs perspectives 2020. Ces sociétés européennes envoient donc un signal positif en ouverture de la saison des trimestriels.

En bref