EN DIRECT DES MARCHES : FDJ, LVMH, Axa, ArcelorMittal, Nexans, Eiffage, Claranova, Xerox...

Des publications en masse.

Axa : les catastrophes naturelles devraient coûter 420 M€ de plus qu'à l'accoutumée à AXA XL, filiale d'Axa, au second semestre. Une sinistralité accrue par l'ouragan Dorian et les typhons Faxai et Hagibis. Le groupe se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2020.

ArcelorMittal : l'Ebitda du T3 est dans le haut des attentes mais le groupe s'attend à une demande d'acier dans le bas de sa fourchette initiale. Le management confirme toutefois que la dette sera en baisse cette année.

Veolia : les objectifs 2019 sont confirmés. Un nouveau plan stratégique est prévu le 20 février prochain.

Legrand : les objectifs 2019 sont confirmés, après un troisième trimestre marqué par une croissance solide dans les pays matures et faible dans les nouvelles économies.

Sodexo : résultats 2018/2019 en hausse et dividende amélioré de 5,5% à 2,90 EUR.

Nexans : prévisions confirmées sur l'Ebitda après le T3, marqué par une croissance organique un peu plus forte que prévu.

La FDJ entre en bourse. Le prospectus de l'entrée en bourse de la Française des Jeux montre une valorisation pouvant aller jusqu'à 3,8 Mds€ si le haut de la fourchette de prix 16,50 à 19,90 EUR est atteint (16,17 à 19,50 EUR pour les particuliers, une généreuse décote de 2%). Les particuliers ont jusqu'au 19 novembre pour souscrire. Une présentation (avant que la valorisation ne soit sortie) dans notre vidéo maison :

ArcelorMittal sous pression. Le ton monte en Italie entre le pouvoir politique et ArcelorMittal, qui a décidé de jeter l'éponge dans le dossier Ilva, après avoir perdu la garantie de l'Etat sur le passif environnemental : faux, répond le président Conte, qui estime que l'aciériste préparait un plan social "inacceptable" et qui juge illégal le retrait du groupe. Il se dit en outre ouvert à la négociation.

Une petite rallonge ? Sans grande surprise, Tiffany aurait demandé à LVMH de relever sa proposition de rachat, actuellement à 120 USD, jusqu'à 140 USD par action, alors que les analystes envisageaient plutôt autour de 130 USD. Le principal enseignement de cette rumeur, c'est que le bijoutier américain semble prêt à être racheté.

En bref en France. Europcar rachète l'américain Fox Rent a Car. Thales fournira les commandes de vol du prochain Gulfstream G700. Les volumes sont en baisse chez Euronext. AB Science présente des résultats positifs sur une nouvelle molécule. Drone Volt veut grossir aux Etats-Unis. Coheris change de PDG. Solutions 30 remporte un contrat en Allemagne. Eiffage, NRJ Group, Viel, Wendel, Tessi, Les Hôtels Baverez, Claranova, Neurones, Sogeclair, Cellectis ont publié leurs comptes, dans un agenda dense.

Mariage de raison. HP Inc a confirmé la réception d'une offre de rachat de Xerox Holdings, en cours d'examen, après que le Wall Street Journal a révélé l'existence d'une proposition libellée à 23 USD l'action, en numéraire et en titres. En effet, HP pèse plus de 3,5 fois plus lourd que Xerox en bourse (29 Mds$ vs. 8 Mds$). HP a laissé entendre que les discussions durent depuis un moment déjà.

Pêle-mêle des publications. Toyota Motor dépasse les prévisions de bénéfices. L'action Qualcomm progresse après la séance, dans le sillage de ses trimestriels, comme le titre Fox Corp. Solvay a réduit ses prévisions. Commerzbank sous le consensus, Unicredit au-dessus. Deutsche Telekom rehausse ses prévisions mais réduit son dividende, pendant que Siemens fait mieux que prévu mais signale des ralentissements sur ses activités de cycle court. Rheinmetall réduit ses prévisions.

En bref ailleurs. Unicredit a lancé la cession de sa participation d'environ 8,4% du capital de Mediobanca à des investisseurs institutionnels. La justice américaine met en cause deux anciens employés de Twitter dans une affaire d'espionnage au profit de l'Arabie Saoudite. Après Facebook et Twitter, dont les positions diffèrent sur le traitement des annonces politiques, Google est en train de réfléchir à la façon de procéder vis-à-vis de ce type de publicité. Softbank n'est pas le seul groupe à rater des investissements : le géant chinois Baidu est en pertes sur le trimestre écoulé après une grosse dépréciation de son investissement dans Trip.com. Lufthansa confrontée à une grève massive.