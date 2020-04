EN DIRECT DES MARCHES : Faurecia, Adidas, ASML, Amazon, Zoom, Haulotte, Carbios, Gaussin...

Gros contrat d'infrastructure. Le groupement Balfour Beatty / Vinci remporte le contrat des lots de génie civil N1 et N2 du projet de ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni, soit 5,75 Mds€ potentiels. Le chantier démarrera à l'été 2020 devrait durer 74 mois. Au plus fort de l'activité, il emploiera 10 000 personnes.

Faurecia remplit les coffres. Faurecia a signé un club deal de 800 M€ avec ses quatre banques principales pour renforcer ses moyens financiers. L'équipementier avait déjà à disposition 600 M€ non tirés sur une ligne de crédit syndiquée existante de maturité 2024. "Avec ce total de 1,4 milliard d’euros disponibles, en plus de sa position de trésorerie actuelle, Faurecia estime être en mesure de pouvoir faire face à tout scénario lié à la crise du Covid-19", affirme le management.

En attendant mieux. Europcar a finalisé ses premières lignes de financements garanties à 70% par l'Etat Espagnol pour un montant de 36 M€ et continue ses démarches en France pour obtenir des financements additionnels garantis par l'Etat, ainsi que dans d'autres pays. Le plan d'économies se poursuit en parallèle.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Tour Eiffel (dividende, assemblée générale), Plastic Omnium (assemblée générale), Samse (assemblée générale), Media 6 (dividende), SII (activité), Acteos (assemblée générale), Aurea (date de publication, assemblée générale), Balyo (assemblée générale).

Un démonstrateur en vue. Carbios et TechnipFMC construisent une usine de démonstration pour la dépolymérisation des déchets plastiques PET en monomères. L'installation est prévue du côté de Lyon. La construction débutera cette année, grâce aux services de conseil, d'ingénierie et de supervision de TechnipFMC. Les opérations devraient débuter en 2021. Nous aimons bien mettre en avant Carbios, l'une des rares entreprises cotées de la chimie verte en France.

Une de plus. Gaussin lance une augmentation de capital de 1,2 M€ à 0,10 EUR par action. L'opération est réalisée par placement privé, dont un engagement de souscription des membres du conseil d'administration qui couvre 30% de l'offre. L'entreprise engrange toujours des commandes mais peine à disposer de financements pérennes.

En bref en France. Visiomed a publié ses objectifs de moyen terme. Gensight veut déposer son dossier d'AMM pour Lumevoq en septembre auprès de l'EMA. Marie de Saint Salvy nommée directrice générale adjointe de CS Group. Noxxon présentera des données sur NOX-A12 associé à Keytruda dans le cancer colorectal et pancréatique lors du congrès virtuel de l'AACR. Les produits de biocontrôle d'Amoeba en test chez Evergreen Garden Care. Haulotte, Median Technologies, Adocia, Easyvista, Upergy, Cibox et Esker ont publié leurs comptes.

Adidas au régime. Adidas suspend son dividende après avoir obtenu 3 Mds€ de financements bancaires garantis par l'Etat allemand. Les fonds transitent par la banque publique KfW, qui apportera 2,4 Mds€, le solde étant fourni par un consortium bancaire international. La ligne de crédit a été accordée à des conditions de marché. Le groupe est durement frappé par la crise, à cause de la fermeture des boutiques de distribution. Le management précise qu'Adidas a cessé son programme de rachat d'actions et ne versera pas de bonus de court et de long terme pour l'année 2020, un exercice pour lequel les objectifs sont abandonnés.

Pas de miracle. JPMorgan Chase et Wells Fargo ont hier essuyé les plâtres des publications bancaires trimestrielles aux États-Unis avec des résultats en forte baisse, sans grande surprise. Les deux établissements, numéro un et numéro quatre aux États-Unis, ont énormément provisionné pour faire face aux défauts qui se profilent sur le remboursement des prêts. Ce sont ces provisionnements qui ont entraîné le recul de leurs résultats nets. Pas besoin d'être particulièrement clairvoyant pour anticiper des résultats sous pression dans le secteur financier dans les mois à venir. Une nouvelle salve de résultats bancaires est attendue à la mi-journée aux États-Unis (cf. ci-après).

Dézoomage. Standard Chartered recommande à ses équipes de ne pas utiliser Zoom Video ni Hangout (Google) pour des questions de sécurité. La banque britannique l'a précisé dans un document qui a été consulté par Reuters. Les experts indiquent que les deux services n'offrent pas le niveau de cryptage des conversations adéquat par rapport à leurs concurrents comme Webex (Cisco) ou Teams (Microsoft).

Le secteur aérien craque de partout. L'IATA s'attend à ce que les revenus du trafic aérien passagers reculent de 55% en 2020, 314 Mds$. Le Trésor et une dizaine de compagnies aériennes américaines (dont American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et Southwest Airlines) se sont entendus sur un plan de sauvetage pour préserver un secteur qui emploie 750 000 personnes dans le pays. Wizz Air supprime 1000 emplois, soit 19% de ses effectifs. Boeing enregistre 150 annulations pour son B737MAX au cours du mois de mars. Le flux d'actualités négatives n'est malheureusement pas terminé pour le secteur.

En bref ailleurs. Procter & Gamble augmente son dividende trimestriel de 6%. La justice française somme Amazon.com de se restreindre aux activités essentielles, le temps de mener une évaluation des risques professionnels. "Les perspectives de la demande sont actuellement inchangées et nous n'avons pas rencontré de reports ou d'annulations cette année", en dépit des circonstances difficiles, annonce ASML, un excellent baromètre de l'industrie des semiconducteurs. Fujifilm va nettement renforcer sa production d'Avigan si le traitement produit des résultats contre le Covid-19.

Ça publie. UnitedHealth, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, US Bancorp, Charles Schwab aux Etats-Unis, ASML, TomTom, Fraport, Sixt, Virbac en Europe.