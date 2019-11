EN DIRECT DES MARCHES : Faurecia, Casino, Altran, Poxel, Westpac, Tesla, Alibaba...

Faurecia fait le show. L'équipementier automobile tient aujourd'hui une journée investisseurs pour présenter ses nouveaux objectifs de moyen terme. À l'horizon 2022, le groupe espère dégager des ventes supérieures à 20,5 MdsE avec une marge opérationnelle de 8% et une génération de cash de 4% des ventes. Des performances réalisées dans un marché automobile difficile, puisque Faurecia ne vise plus que 87 millions de véhicules vendus en 2022 dans le monde, contre 97 millions lors de la précédente estimation fournie en mai 2018.

Même pas peur. Dans une interview à Reuters, Paul Hermelin, le patron de Capgemini, confirme que son groupe n'a pas l'intention de relever son offre à 14 EUR sur Altran. "J’ai lu le troisième trimestre d’Altran. Je n’ai rien vu qui me pousse à relever le cours", a déclaré le dirigeant. Le prix est contesté par plusieurs minoritaires et le fonds Elliott. Hermelin se dit prêt à vivre avec des minoritaires qui empêcheraient Capgemini de retirer Altran de la cote. Encore faut-il obtenir le minimum nécessaire pour prendre le contrôle de la société de conseil.

Prophètes de malheur. Ils nous font craindre le pire avec leurs prévisions de krach et de crise financière, mais faut-il écouter les vendeurs de peur ? Qu'est-ce qui les motivent et quel est le coût d'opportunité de les écouter ? Toutes les réponses dans la dernière vidéo Zonebourse :

Une nouvelle étape pour Rallye. Les créanciers bancaires des holdings du groupe Casino (Rallye, Euris, Foncière Euris, Finatis) ont accepté d'amender les accords préexistants concernant les opérations de dérivés structures (portant notamment sur le nantissement d'actions Casino), alors en parallèle que Rallye et ses filiales Cobivia et HMB ont obtenu une extension de leur période d'observation de 6 mois, avec pour objectif d'obtenir l'homologation de leurs plans de sauvegarde au plus tard à la fin du premier trimestre 2020. Le communiqué détaille les modifications intervenues dans les accords.

Les feux restent au vert. Poxel obtient de premiers résultats positifs dans l'étude de phase III (36 semaines) sur l'Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2 au Japon. Le laboratoire prévoit toujours de déposer une demande d'enregistrement pour son traitement au Japon en 2020.

En bref en France. Carrefour et FNAC Darty sont en discussions avancées en vue d’un déploiement d’une trentaine de shop-in-shops, sous contrat d’exploitation exclusive, au sein des hypermarchés Carrefour en France sous l’enseigne Darty. Crédit Agricole CIB finalise la cession de 6,0% du capital de la Banque Saudi Fransi à Ripplewood. Arkema a placé 500 M€ d'obligations 10 ans à 0,75%. Gecina obtient 30 M€ de CaixaBank, héritage du litige avec l'ancien dirigeant Joaquin Rivero. Olympique Lyonnais a démarré des négociations en vue de l'acquisition du Reign FC, une équipe de football féminin aux Etats-Unis. Umanis prévoit 600 recrutements au second semestre 2019. DNXCorp va racheter jusqu'à 52,92% de son capital à 4,45 EUR l'action. Trigano, BigBen et Generix ont publié leurs comptes.

Westpac perd la tête. Le CEO et le président de la seconde banque australienne, Westpac, démissionnent dans le sillage des lourdes accusations visant l'établissement pour des manquements aux obligations anti-blanchiment. "En tant que directeur général, j'accepte le fait d'être au bout du compte placé face à mes responsabilités pour tout ce qui se passe au sein de la banque", a expliqué le CEO, Brian Hartzer, qui prend donc ses responsabilités après des découvertes accablantes sur des millions de transactions non déclarées. C'est le directeur financier qui prendra les rênes de façon intérimaire à partir du 2 décembre.

Débuts en fanfare. Alibaba est en vive hausse pour sa première journée de cotation à Hong Kong. Le géant chinois de l'Internet gagnait près de 8% peu après les premiers échanges, avant de stabiliser ses gains autour de 6%. Il s'agit de la plus grosse introduction en bourse à Hong Kong depuis 2010. Alibaba était déjà cotée depuis 2014 aux États-Unis.

Qui a le plus gros ? Un cadre de Ford a mis au défi Tesla de comparer son Cybertruck avec le F-150 de Ford, le pickup préféré des Américains. Une offre qui fait suite à une vidéo mise en ligne par Elon Musk sur Twitter, dans laquelle le Ford et le Tesla sont reliés dos à dos par une sangle et où l'on voit le Cybertruck emporter le F-150.

En bref ailleurs. American International Group va céder la majeure partie de ses parts dans Fortitude Group à Carlyle et T&D Holdings pour 1,8 Md$. Les résultats de Hewlett Packard Enterprise déçoivent, le titre chute post-séance. Starboard Value, un investisseur activiste, s'invite au capital de CVS Health. Le canadien Alimentation Couche-Tard propose de racheter l'australien Caltex Australia pour 5,83 Mds$. Le groupe américain spécialisé dans les peintures Ferro Corporation serait en vente, a appris Bloomberg. BT Group cherche un troisième fournisseur de réseau, pour réduire sa dépendance à Huawei. Tamedia devient TX Group. Givaudan va racheter les activités cosmétiques de l'italien Indena.