EN DIRECT DES MARCHES : Faurecia, Casino, Publicis, Nestlé, Ericsson, Netflix, IBM...

Objectifs confirmés. La croissance interne des ventes de Pernod Ricard a atteint 1,3% au 1er trimestre du nouvel exercice 2019/2020. "Nous confirmons notre objectif de croissance interne du Résultat Opérationnel Courant pour l’année 2019/20 de +5% à +7%", a indiqué Alexandre Ricard, le PDG. Le programme de rachat d'actions de 1 Md€ d'ici la fin de l'exercice 2020/2021 est confirmé lui aussi.

Faurecia essuie les plâtres. Dans le secteur automobile, c'est Faurecia qui publie ses trimestriels en premier ce matin. Le chiffre d'affaires s'est contracté au troisième trimestre, mais les prévisions annuelles sont confirmées : l'équipementier estime que ses ventes seront supérieures de 1,5 à 3,5% à celles de la croissance de la production automobile mondiale, tandis que sa marge opérationnelle atteindra au moins 7%. Le cash-flow net devrait au moins être égal à 500 M€.

Les cessions continuent. Casino va céder 20 restaurants "A la Bonne Heure" et "Cœur de Blé" à Crescendo Restauration, pour environ 20 M€. La finalisation est prévue en fin d'année. Crescendo exploite environ 80 restaurants aux enseignes "Crescendo", "Jules & John", "Chez Jules" et "Les Comptoirs d’Alice".

En bref en France. S&P a réduit la notation crédit de Publicis de "BBB+" à "BBB". Le Tribunal de commerce de Paris enjoint à Arnaud Lagardère (Lagardère) de publier les comptes de sa holding. JCDecaux a remporté le contrat publicitaire du réseau de transport de la métropole lilloise. Gecina finalise la cession d'un immeuble à Gennevilliers. Altarea Cogedim émet 500 M€ d'obligations. Catering International Services signe une grosse série de contrats. Le Groupe Bel (Unibel, Fromageries Bel) émet son premier EURO PP de 125 M€. Hoffmann Green Cement Technologies fait son entrée sur Euronext Growth. Le management de 2CRSi s'emploie à rassurer après la chute des cours. ASIT Biotech obtient une publication dans le JACI. Pharnext, Bourse Direct, Lexibook, La Française de l'Energie, Wallix, Netgem, HighCo, SuperSonic Imagine, Vétoquinol, Anevia, Mercialys… ont publié leurs comptes.

Bilan des résultats US. Netflix brille après la séance américaine dans le sillage de revenus plus élevés que prévu grâce aux opérations internationales et à une évolution des abonnés moins défavorable que prévu, à l'inverse d'International Business Machines, dont les résultats déçoivent. Alcoa va céder 1 Md$ d'actifs pour faire face à des conditions de marché difficiles.

Effet Huawei ? L'équipementier télécoms Ericsson a dégagé une marge brute supérieure aux attentes au troisième trimestre et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires 2020.

Nestlé déroule. Avec une croissance organique de 3,7%, Nestlé est en ligne avec les attentes du consensus sur les neuf premiers mois de l'année 2019, malgré des revenus bruts légèrement inférieurs aux anticipations. Les prévisions annuelles sont confirmées. Le géant suisse a prévu de retourner 20 MdsCHF à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions entre 2020 et 2022. Il en parallèle annoncé que la revue stratégique concernant Herta sera terminée d'ici la fin de l'année et que sa division eaux va être réorganisée.

De haute lutte. General Motors et le syndicat UAW sont parvenus à un accord de principe après cinq semaines de grève aux Etats-Unis. Cet accord provisoire devrait permettre de reprendre le travail dans les usines du groupe. Il devra être entériné par une majorité de salariés syndiqués.

50 Mds$ de compensations ? Énième rumeur dans l'affaire des opiacés aux États-Unis : Johnson & Johnson serait prêt à verser 4 Mds$ pour clôturer les poursuites, a appris le Wall Street Journal. Au total, les industriels et les distributeurs du secteur seraient prêts à verser jusqu'à 50 Mds$, dont 22 Mds$ en numéraire et 28 Mds$ en médicaments et services. Outre J&J, McKesson, AmerisourceBergen, Cardinal Health et Teva font partie des entreprises concernées.

En bref ailleurs. Lonza signe un contrat de sous-traitance avec Mesoblast. Alpiq va quitter la cote. Solvay va augmenter de 30% la capacité de production de Tecnoflon.

Ça publie. Nestlé, Unilever, BHP Group, Union Pacific, Pernod Ricard, Vivendi, Ericsson, Accor, Rentokil, Tele2, Icade, Casino, Rexel, Faurecia…