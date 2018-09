EN DIRECT DES MARCHES : Fnac Darty, Alstom, NRJ Group, Recylex, Nestlé...

"il est peu probable que le pôle télévision du Groupe soit profitable au titre de

. L'industriel a vendu des locomotives électriques à l'Ukraine. Le protocole d'accord porte sur 495 motrices sur 10 ans et 25 ans d'entretien pour Alstom . L'enseigne négocie le rachat du réparateur de smartphones WeFix, qui dispose de 59 boutiques en France. Les modalités financières n'ont pas été précisées par Fnac Darty . La société a été forcée de sortir de son silence après un article du 'Figaro' :l'exercice 2019", a expliqué NRJ Group Goldman Sachs et CDP lancent un indice de l'environnement, l'Euronext CDP Environment France EW, fondé sur les 40 meilleurs scores environnementaux des entreprises du SBF120.. Nouvelle décision de justice et nouvel appel dans le dossier Metaleurop. Santander a transféré près de 30 milliards de livres d'actifs de sa filiale britannique vers sa maison-mère madrilène, pour se conformer aux nouvelles règles de séparation des activités bancaires qui se profilent outre-Manche. Wells Fargo dément les rumeurs de départ de son patron. Des bruits ont circulé sur l'arrivée de l'ancien patron de Goldman Sachs, Gary Cohn, aux commandes.va démarrer un programme de rachat d'actions de 3,2 milliards de dollars après ses récentes cessions. Telecom Italia lorgnerait le brésilien Nextel, selon Bloomberg, pour renforcer la position de TIM localement.. La santé animale d' Eli Lilly , Elanco, valorisée 8,55 milliards de dollars pour son entrée en bourse, soit 24 USD l'action. Lilly conservera 82,3% du capital. Tencent Music espère 2 milliards de dollars de son introduction en bourse à Wall Street, a appris Reuters. Initialement, la société espérait lever jusqu'à 4 milliards de dollars.. Bruxelles se penche sur l'utilisation des données utilisateurs par Amazon , qui par ailleurs ambitionnerait d'ouvrir 3 000 magasins sans personnel de caisse dans les prochaines années, sur le modèle AmazonGo. Hyundai livrera 1 000 camions à l'hydrogène à la Suisse sur les 5 prochaines années. Le premier devrait être disponible fin 2019.. Le CEO de British American Tobacco prépare sa succession pour 2019. "C'est un moment bizarre pour partir", estime Jefferies, au regard des défis de l'industrie.. Le groupe suisse a confirmé ce matin que sa division dermatologie ne faisait plus partie de ses priorités. Une revue stratégique est en cours.. La Chine pourrait baisser les droits d'importation de ses partenaires, hors USA bien sûr. Flambée spéculative sur le cannabis. La Banque Mondiale préconise de fixer un prix du carbone.